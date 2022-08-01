Її вихід з ринку РФ може "покласти" всю банківську систему. Як OpenWay допомагає країні-агресору

Після вторгнення Росії в Україну найбільші платіжні системи Visa та Mastercard вийшли з ринку країни-агресора. Банківська система Росії добряче похитнулася, картки багатьох росіян стали нікому не потрібним пластиком.

Однак ситуація не вийшла з-під контролю. Одна з причин – компанія OpenWay, яка продовжувала працювати в Росії. Йдеться про міжнародну компанію, яка базується в Бельгії, і розробляє Way4 – платформу для цифрового банкінгу та управління всіма видами платіжних сервісів та інструментів.

Продуктами компанії користуються найбільші банки РФ, у тому числі підсанкційні: "Сбербанк Росії", Альфа-банк, "ВТБ банк", "ВЕБ банк". Щобільше, компанія давно співпрацює з підсанкційним банком РНКБ з офісом в окупованому Росією Криму.

Крім того, платформу OpenWay використовують і українські банки, один з них – державний Ощадбанк.

На програмному рішенні Way4 компанії OpenWay фактично тримається уся банківська система Росії. Фірма це розуміє, але не виходить з ринку країни-агресора.

Анексія Криму – не причина

Історія співпраці компанії OpenWay з Росією налічує чимало років. Так, у 2014 році, після окупації Криму росіянами, на півострів зайшов перший банк – РНКБ. Він повністю належить Російській Федерації і, звісно ж, перебуває під санкціями.

OpenWay не ризикнула прямо співпрацювати з банком, тому створила "прокладку" – ТОВ "ОВ интеграция". Через неї у 2017 році уклала з РНКБ 12 угод. Оскільки "ОВ интеграция" – окрема компанія, то OpenWay санкцій нібито не порушувала.

Однак і ТОВ "ОВ интеграция", і ТОВ "Опенвэй сервис" (власником якого є мальтійська компанія, що входить в OpenWay Group) об’єднують спільний генеральний директор Антон Коритов і спільні міноритарні акціонери Анна Таратинова та Григорій Гітельсон. Розташовані обидві компанії за однією адресою.

Крім того, жодні російські фірми не можуть постачати платформу Way4 без відома OpenWay. Це програмний продукт, що вимагає оновлення та купівлі ліцензій. Це можливо тільки з дозволу та участі OpenWay, адже платформа належить усій групі.

Як OpenWay допомагала Росії рятуватися

Внаслідок російської окупації Криму у 2014 році Visa та Mastercard зупинили обслуговування карток російських банків, що працюють на території АРК. Через це Росія вирішила створити власну Національну систему платіжних карток (НСПК), через яку обробляються всі платежі за банківськими картками всередині країни.

В НСПК входить і платіжна система "Мир" – такий собі аналог Visa та Mastercard в Росії і тимчасово окупованому Криму. Основним архітектором "Мира" стала OpenWay.

"Було ухвалене рішення створити принципово нову архітектуру. У зв'язку з цим компанія OpenWay стала партнером НСПК, оскільки змогла запропонувати єдиний архітектурний підхід, що нас влаштовує", – розповів заступник генерального директора АТ "НСПК" Сергій Бочкарьов у 2016 році.

Тобто, вся платіжна система РФ побудована на програмному рішенні OpenWay. Якби після початку збройної агресії Росії проти України компанія пішла з ринку держави-агресора, платіжна система РФ була б паралізована, але цього не сталося.

Реакція OpenWay на велику війну

Наразі багато великих російських банків, включаючи підсанкційні, продовжують використовувати платформу Way4 від OpenWay. Цим продуктом користуються "Сбербанк Росії", Альфа-банк, "ВТБ банк", "ВЕБ банк" та РНКБ. Донедавна OpenWay вихвалялася співпрацею із "Сбербанком Росії" у всіх своїх кейсах.

Робота системи Way4 у цих фінансових установах триває. Отже, продовжується дія ліцензій. Про це свідчить відсутність масштабних збоїв у банківській системі РФ.

На додаток, багато російських підрядників продовжують шукати фахівців, які вміють працювати з Way4. Набирають людей і численні підрядники OpenWay у Росії. На сайті OpenWay адреси та контакти офісів у країні-агресорі, звісно, приховали, але за допомогою WebArchive цю інформацію можна знайти.

джерело: https://web.archive.org/web/20200122053616/https://www.openwaygroup.com/contact/

Для взаємодії із своїми підсанкційними клієнтами фірма використовує підставні компанії, якими володіють місцеві менеджери OpenWay. Ці "прокладки" все одно постачають програмний продукт, який належить компанії OpenWay.

Єдине, що зробила компанія після 24 лютого, – це продала петербурзьке ТОВ "Опенвэй сервис" своїм російським співробітникам Гітельсону і Таратиновій. У 2016 році саме їхня компанія обходила міжнародні санкції, продаючи програмне забезпечення OpenWay російському РНКБ.

Насправді головна компанія OpenWay Group просто вивела з переліку акціонерів власних топменеджерів і змінила назву російської "Опенвэй сервис" на "ОВ сервис". Однак усе це абсолютно не означає, що OpenWay припинила діяльність в РФ.

Може, топменеджмент OpenWay в Брюсселі не знає, як його обманюють росіяни? Малоймовірно, зважаючи на прізвища та бекграунд керівників головного офісу. Вони навчалися й працювали в Росії і непорозуміння з росіянами в них бути не повинно.

Pavel Gubin – Chief Executive Officer (Брюссель) Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pavel-gubin-a9071135/ Dmitry Yatskaer – Chief Technology Officer (Брюссель) Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dmitry-yatskaer-22a6991/ Maria Vinogradova – голова стратегії та маркетингу Intelligence, EMEA-AMER-APAC Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mvinogradova/ Denis Kvitka – Head of Delivery (Брюссель) Linkedin: https://www.linkedin.com/in/denis-kvitka-062a632/ Michael Gromov – Director of Global Delivery на OpenWay (Брюссель) Linkedin: https://www.linkedin.com/in/michaelgromov/

Хто ще порушує санкції

OpenWay використовує у своїх рішеннях системи американського розробника програмного забезпечення Oracle. Таким чином, санкції порушує не лише OpenWay, а й Oracle, оскільки його базами даних користуються підсанкційні банки.

Завдяки роботі двох іноземних компаній російські банківська та платіжна системи працюють безперебійно. Російський окупант отримує свою зарплату вчасно.

Схема дочірніх компаній холдингу OpenWay Group

Офіційно OpenWay Group володіє компаніями в Бельгії та на Кіпрі. За даними ЗМІ, крім них, в OpenWay Group входить мальтійська компанія OpenWay Holdings Limited, якій до війни в Україні належало офіційне представництво OpenWay в Росії.

Схема фіктивного продажу ТОВ "Опенвэй сервис"

Матеріал підготовлений журналістами ЕП за інформацією Ради економічної безпеки.

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