Цифровізація: необхідність чи тренд. Досвід Fozzy Group та INTERTOP Ukraine в IT-трансформації

У четвертому сезоні серіалу "Офіс" Дуайт Шрут кидає виклик сайту власної компанії: хто з них зможе продати більше паперу. Без жодної перерви, з червоним від напруження обличчям і з застосуванням "запасних варіантів" Дуайт виграє в електронної програми. З виходу цієї серії минуло 14 років, і змагання людини з технологіями вже здаються дикістю та марною тратою часу.

Ми щодня замовляємо продукти та послуги онлайн, оплачуємо покупки, прикладаючи картку до термінала, і навіть довіряємо смартфонам свої документи. Усе це стало нормою, а цифровізація – звичним процесом для України.

Впровадження технологій зробило життя людей простішим і приємнішим, а для бізнесу стало необхідною умовою розвитку і навіть існування.

ЕП поспілкувалися з Chief Digital Officer INTERTOP Ukraine Олексієм Сапунковим і цифровим трансформатором Fozzy Group Віталієм Ворожбитом, щоб дізнатися, яке значення технології та цифровізація мають для українських компаній.

Навіщо потрібна цифровізація

За словами Олексія Сапункова, в основі змін завжди стоїть споживач.

Сучасний клієнт прагне персоналізованої взаємодії, зручності, хоче бачити якісний контент та швидко отримувати свої замовлення.

Щоб зберегти лояльність споживачів, нарощувати аудиторію та покращувати бізнес-результати, компанії мають стати на шлях цифрової трансформації.

"Технології – невід’ємна частина стратегії будь-якої компанії. Майже у всіх підрозділах INTERTOP Ukraine є проєкти з IT-складовою. Більшість з них пов’язані з удосконаленням клієнтського досвіду. Ми усвідомлюємо, що в цифровому світі, де для переходу з однієї шопінг-платформи на іншу достатньо переключити вкладку, споживач обирає не конкретний товар, а досвід", – каже Олексій.

На думку Віталія Ворожбита, суттєву роль в активній цифровізації брендів зіграла і пандемія. Неочікувано та дуже прискорено компаніям довелося змінювати свій курс та прилаштовуватися до нової реальності.

Chief Digital Officer INTERTOP Ukraine Олексій Сапунков

"Офлайновий світ став дуже обмеженим. Ми швидко почали рухатися в онлайн, щоб наші гості могли банально купити продукти", – каже Віталій.

Ворожбит додає, що зростання кількості смартфонів та збільшення покриття високошвидкісного інтернету лише підсилило розвиток та використання цифрових послуг в Україні.

Досвід компаній з цифрової трансформації

Для Fozzy Group цифровізація почалася із запуску мобільних додатків "Сільпо" та "Фора".

Це спростило участь клієнтів у програмах лояльності, дозволило керувати пропозиціями, легко робити онлайн-замовлення і навіть розраховуватися за допомогою додатка. Взаємодія із споживачем стала швидкою та зручною.

Перехід в онлайн також допоміг уникнути використання пластику та паперу в програмі лояльності.

"Раніше ми відправляли своїм гостям папірці з купонами в конвертах та виготовляли пластикові картки, а це теж коштує грошей. Тепер ми спілкуємося з гостями безпосередньо, не витрачаючи на це божевільні гроші та позитивно впливаючи на навколишнє середовище", – розповідає Ворожбит.

За його словами, коли в березні 2020 року стало зрозуміло, що попереду тривалий локдаун, Fozzy Group змогла за п’ять тижнів запустити інтернет-магазин та власну доставку в містах присутності "Сільпо".

Для INTERTOP Ukraine одним з масштабних проєктів стало впровадження ERP-системи (Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства) SAP S/4HANA.

У ній реалізовано рух товарів, логістичні процеси, бухгалтерський і фінансовий облік. SAP S/4HANA допомогла компанії інтегрувати низку процесів, що раніше велися в окремих системах, та автоматизувати ті з них, що велися вручну.

"Нам вдалося уникнути дублювання обліку, розбіжностей і помилок, а також значно прискорити ухвалення важливих управлінських рішень. Ми впровадили рішення SAP менш ніж за рік, що є рекордом для бізнесу такого масштабу в Україні та в багатьох інших європейських країнах", – каже Сапунков.

За його словами, найважливіший фактор успішної IT-трансформації – правильно організовані комунікації та взаємодія з командою.

Люди мають розуміти, для чого потрібні конкретні нововведення, як певний співробітник може впливати на хід трансформації та розвивати систему.

Всебічна залученість і зацікавленість у старті системи робить можливим максимально ефективне та швидке впровадження.

Цифровий трансформатор Fozzy Group Віталій Ворожбит

Поради для успішної трансформації

Віталій Ворожбит вважає, що для успішної цифровізації необхідно використовувати продуктовий підхід.

Це обов'язкова умова, за якої організація йде в ногу з часом та використовує методологію Agile software development, щоб бути гнучкими та швидко адаптуватися до нових умов.

"Ринки постійно змінюються, тому без Agile буде складно цифровізуватися. Крім того, потрібна сильна компетенція в Customer experience (CX) та User experience (UX). Ваш бізнес повинен почути свого гостя, отримувати зворотний зв'язок та вчасно реагувати. Також ви маєте вміти інтуїтивно пропонувати своєму гостю зручний інтерфейс додатка або програми. Без цього продукти не будуть якісними", – переконаний Ворожбит.

На його думку, важливим моментом є побудова в компанії компетенції Product Owner, адже без цього продуктовий підхід не спрацює.

Так, Fozzy Group запустила власну школу Product Wowner. Це перше системне навчання з продуктового підходу, де викладають професійні тренери.

"Наступна рекомендація – налагодити процес отримання IT-ресурсу, тому що для цифровізації потрібні розробники. У нашій групі цим займається власна IT-компанія Temabit. Наші айтівці не тільки активно набирають з ринку спеціалістів, а й самі вчаться нових технологій. Для цього ми створили різні центри компетенцій у компанії", – додає Ворожбит.

Олексій Сапунков зазначає, що вирішальним фактором успіху під час впровадження нових технологій є швидкість.

Якщо в ході проєкту всі рішення узгоджуються з топменеджментом, а ключові користувачі з усіх підрозділів повноцінно не залучені в процес, перетворення затягується на довгий час.

Крім того, за словами Сапункова, не треба боятися порушувати питання в ході реалізації проєкту. Це важлива складова повноцінної залученості команди.

Учасники проєкту повинні відстоювати інтереси компанії, мати право ухвалювати рішення про процеси, допрацювання та інші зміни під час реалізації проєкту.