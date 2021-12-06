Костянтин Вайсман: Інвестування не повинно бути другою роботою

Українці поступово розсмаковують інвестування. Йдеться вже не лише про нерухомість і депозити. За даними Нацбанку, за десять місяців 2021 року наші співвітчизники відкрили е-ліміти і вивели за кордон понад 540 млн дол, а портфель ОВДП населення наближається до 23,7 млрд грн.

Проте сам процес інвестування ще доволі непростий. Поріг входження в різні інструменти залишається високим. До того ж, більшість з них розрахована, скоріше, на професіоналів, ніж на масовий сегмент.

На щастя, на ринку починають з'являтися рішення, покликані полегшити життя пересічним інвесторам.

Одне з них – мобільний додаток Multi Invest – розробляє компанія Treeum за підтримки свого акціонера інвестиційної компанії Dragon Capital.

Додаток вийде в першому кварталі 2022 року. Він дозволить інвестувати в різні активи: ОВДП, криптовалюти, ETF та акції іноземних компаній.

Як працюватиме Multi Invest і які можливості він відкриє інвесторам, розповів Костянтин Вайсман, керівник fintech-напрямку компанії Treeum.

Костянтин Вайсман, керівник fintech-напрямку компанії Treeum

— Як народилася ідея створення інвестиційного додатка, який би об'єднав торгівлю акціями, інвестиції в криптовалюти й ОВДП?

— Ми відштовхувалися від потреби, яка вже давно сформувалася на нашому ринку.

Український набір інвестиційних інструментів обмежений: депозити, валюта, нерухомість. Усе тому, що в країні не розвинений фондовий ринок, він має низьку ліквідність та невелику кількість емітентів. А без фондового ринку інвестори не мають достатнього вибору.

Зараз, коли світ глобалізувався, а регулятор пом'якшив обмеження щодо виведення капіталу, в українців з'явилася можливість інвестувати за кордон. Її відкрили для себе десятки тисяч людей, і ми побачили великий відкладений попит на інвестування.

За допомогою "Мінфіну" люди вже оформляють депозити в різних банках України, а в найближчому майбутньому Multi Invest надасть їм доступ до іноземного ринку і тих інструментів, які нам здаються затребуваними.

— Чи є аналоги таких сервісів у світі? Чи був приклад, на який орієнтувалася команда розробників Multi Invest?

— Ми аналізували велику кількість європейських та американських додатків, дивилися на приклади країн СНД.

Multi Invest – це не продукт для професійних трейдерів, для цієї аудиторії існують свої програми. Та й загалом професійний сегмент дуже обмежений. Ми створювали інструменти саме для масового українського інвестора.

— Деякі банки вже заявляли про такі плани. У чому ви бачите конкурентну перевагу Multi Invest?

— До запуску мені не хотілося б розкривати всі карти, але головне – ми готові і хочемо продавати інвестиційні продукти всіх учасників ринку. Multi Invest – це маркетплейс з відкритою архітектурою.

Схожу модель мають багато проєктів Treeum, а це означає, що ми відкриті до співпраці з усіма гравцями. Головне – щоби продукт був для клієнта цінним, цікавим та вигідним.

— Хто потенційний користувач Multi Invest?

— Аудиторія додатка повністю збігається з аудиторією, яка розміщує депозити за допомогою "Мінфіну".

Існує класичний банківський поділ на чотири групи: масовий сегмент – люди, які готові інвестувати до тисячі доларів; середній клас – ті, що можуть вкладати кілька тисяч доларів, affluent – група, що володіє десятками тисяч вільних для інвестування коштів; заможні клієнти, які оперують сотнями тисяч доларів.

Multi Invest – додаток, який зможе працювати з різними сегментами, з преміальним у тому числі.

— Є думка, що українці інвестують лише в депозити і нерухомість, все інше для них занадто складно. Чи так це насправді?

— Українці дійсно інвестують в депозити, нерухомість і валюту. Про останню не варто забувати, адже багато людей за допомогою таких інвестицій намагаються захистити заощадження від інфляції або виграти на волатильності курсу.

Це базові інструменти, які використовуються в усьому світі, тому принижувати їхню вагу в портфелі інвестора не варто. Тим більше, що багато українців навчилися дуже майстерно ними користуватися.

Багато людей заробляють на депозитах і валюті навіть більше, ніж середній інвестор на акціях. Має значення не лише набір інструментів, а й момент входу в інвестицію та критерії, завдяки яким інвестор вибирає пропозицію.

Депозити теж бувають різні: валютні і гривневі, з можливістю поповнення, сезонними акціями, бонусом від "Мінфіну".

Якби в Україні існував ліквідний фондовий ринок, або доступ на іноземні ринки був би масово відкритий раніше, можливо, ми б спостерігали зовсім іншу картину. Наприклад, як у США, де в акції інвестує понад 56% населення.

— Зараз така можливість з'явилася. Українці можуть інвестувати за кордон до 200 тисяч євро щорічно…

Костянтин Вайсман

— Так, але це непростий шлях. Потрібно відкрити рахунок у брокера, відправити йому гроші, почати торгувати. Наявні інструменти й інтерфейси додатків розраховані, швидше, на професійного трейдера, ніж на масовий сегмент.

Саме тому ми вирішили створити Multi Invest – додаток, який не стане для вас другою роботою. Тут не доведеться 24/7 стежити за портфелем і займатися торгівлею протягом робочого дня. Це не те, з чим хоче жити український інвестор. Його завдання – зібрати портфель з різних інструментів та отримувати прибуток.

Важливо пам'ятати, що в інвестиціях завжди є витрати, які можуть "з'їсти" накопичення. Комісія за платіж за кордон, комісія при купівлі цінних паперів та й інфляцію ніхто не скасовував. Грамотний інвестор повинен у цьому розбиратися.

— Що таке хороший інвестиційний портфель?

— Це такий портфель, у якому зібрані різні інструменти. Частка кожного з них залежить від апетиту людини до ризику та її інвестиційних уподобань.

Базу будь-якого інвестпортфеля становлять акції та облігації. Депозити схожі на держоблігації, але останні виграють, адже вони більш ліквідні і дохід за ними в Україні не оподатковується.

— Які ще інструменти можуть з'явитися в Multi Invest?

— Завдяки відкритій інфраструктурі до проєкту можуть приєднуватися й інші учасники ринку. Це і краудфандинг, і торгівля землею, і токенізовані квадратні метри, і корпоративні та суверенні облігації, і пайові фонди.

У додатку ми можемо розмістити будь-який інструмент, доступний масовому інвестору. Навіть такі класичні інструменти як депозити можуть отримати модернізацію завдяки Multi Invest і перейти в онлайн.

Ми запрошуємо всіх зацікавлених інвесторів стежити за проєктом Multi Invest. На сайті multi.ua ви вже зараз можете підписатися на наш Telegram-канал. Його, до речі, веде продакт проєкту Сергій Віндерських, один із співзасновників "Мінфіну". Скоро там, у Telegram-каналі, ми презентуємо спеціальні умови для наших перших користувачів.

— Чи плануєте ви в перспективі включити в додаток акції українських компаній?

— Зараз такі акції мають украй низьку ліквідність і дуже обмежений вибір. Я не бачу сенсу тримати їх у портфелі, але з точки зору можливого розширення інструментів ми, безумовно, можемо їх включити в додаток.

— Багато людей хотіли б інвестувати, але бояться, що доведеться заповнювати декларацію, платити податки…

— Податкові резиденти України так чи інакше зобов'язані сплатити податок на дохід від інвестицій у тій чи іншій формі. У Multi Invest ми постараємося автоматизувати цей процес.

— А чому б не залишити все як є: реєстрація в додатку у брокера, криптогаманець і рахунок на криптобіржі? Чим додаток кращий?

— Те, що ви описуєте, – це складний шлях для клієнта. Я купив молоко в молочному магазині, потім – хліб у хлібному, а після цього захотів вина і пішов шукати виноробню, хоча міг би зайти в супермаркет і купити все в одному місці.

Це зручно, просто, зрозуміло і швидко. Multi Invest для клієнта – це і є його фінансовий супермаркет.