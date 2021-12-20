Ламати — не будувати. Як розвивати міста на користь людей і довкілля

Ігнорування недобудів та занедбаних будинків створює екологічні й соціальні проблеми, а знесення — часто далеко не найефективніший і не найекологічніший вихід із ситуації. Сучасні архітектори та експерти — за стійкий підхід, коли будівлю можна використати повторно або доповнити, щоби вдихнути в неї нове життя.

"Знесення — це марне витрачання величезної кількості речей: енергії, матеріалу й історії", — говорить архітектор Анн Лакатон.

Більшу частину своєї кар’єри вона присвятила трансформації наявних споруд у будинки з новими ідеями та смислами.

А цього року отримала найпрестижнішу премію в галузі архітектури, Pritzker Architecture Prize, за "уважний, новаторський і стійкий підхід".

Разом з ANDRIYIVSKY City Space розповідаємо, як міста можуть розвиватися етично та екологічно — і що для цього можуть зробити забудовники.

Реконструкція токійського палацу в Парижі - проєкт Анн Лакатон та Жана-Філіппа Вессаль florent MICHEL © 11h45

Повторне використання

У Швейцарії працює організація Projekt Interim, яка допомагає малому бізнесу знаходити невикористані споруди з невеликою орендною платою.

Завдяки компанії тимчасові офіси знайшли десятки місцевих стартапів, турагентств, спортивних організацій та виробництв.

Мета Projekt Interim — стати мостом між тимчасовими орендарями та вільними просторами.

Так малий бізнес отримує більше варіантів для розвитку, а місцеве ком’юніті — стабільне міське середовище: робота з незайнятими приміщеннями дає змогу уникнути вандалізму й неприпустимого поводження з такими будинками загалом.

Схожа ініціатива працює у Великій Британії.

Організація Open Doors надає вільні приміщення місцевим жителям, щоби допомогти британцям, особливо молодим, частіше об’єднуватися та створювати нові проєкти.

Кооперація локального ком’юніті тут — важливий виклик.

Зростання рівня насильства в тому ж Лондоні пов’язують саме з розрізненістю й нестачею молодіжних клубів і центрів.

Реконструкція замість знищення

Не всі недобудовані та закинуті будинки можна використовувати повторно без реновації чи реконструкції.

Водночас працювати з такими спорудами необхідно — інакше вони стають проблемою для міста.

За даними Міністерства житлового будівництва й міського розвитку США, занедбані споруди сприяють зниженню вартості сусідньої нерухомості на 2–8%.

Недобуди найчастіше стають об’єктами для підпалів, а райони, де вони розташовані, асоціюються з криміналом і неблагополуччям.

Крім того, у США з’ясували, що такі споруди підвищують витрати на поліцейських та пожежників.

Знесення недобудованих будівель і будівництво нових — також неоднозначний крок.

Влада Чикаго підрахувала, що ці процедури "відповідальні" за генерацію 25% твердих відходів у США.

Є й непрямі наслідки: на будівництво йде велика кількість енергії, яка витрачається даремно, коли споруду руйнують.

За даними американського фонду National Trust for Historic Preservation, повторне використання вільних будівель може заощадити до 46% природних ресурсів.

Зберегти й доповнити

З кінця минулого століття багато держав і приватних забудовників почали усвідомлювати потребу в повторному використанні недобудованих споруд.

ООН додатково закріпила важливість сталого розвитку міст, щоби скоротити відходи та споживання енергії.

Тому останніми роками дедалі більше девелоперів почали звертати увагу на незавершені проєкти й реанімувати їх.

Наприклад, у Детройті бюро Neumann/Smith Architecture переобладнало 100-річну будівлю на сучасний офіс для рекламного агентства.

Сучасний офіс рекламного агентства Campbell Ewald Justin Maconochie ©

Архітектори зберегли бетонний каркас, вибравши формат вільного планування для взаємодії співробітників.

Автори проєкту використовували перероблене дерево для піддонів і перегородок, а також стільці та тканини з екологічних матеріалів.

Ком’юніті-центр в Юаньхегуань DEEZEN, Jin Weiqi ©

У китайському селі Юаньхегуань бюро LUO Studio перетворило недобудований приватний будинок на ком’юніті-центр.

Архітектори залишили бетонну основу та доповнили її дерев’яним каркасом. Інтер’єр також виконаний із дерева — з дерев’яними балками, колонами й перегородками.

Усередині будівлі автори проєкту залишили якнайбільше вільного простору, а також додали панорамні вікна та люк для доступу до денного світла.

Такі проєкти називають адаптивним повторним використанням.

Архітектори закінчують будівлі зі збереженням колишніх компонентів — завдяки цьому уникають зайвих екологічних збитків, а також пожвавлюють райони й міста.

Тренд стає все більш актуальним — за даними сервісу RentCafé, за останні десять років кількість реконструкцій старих старих об’єктів у нові комплекси досягла піку.

Стійкий розвиток в Україні

Українські девелопери поступово переймають успішні практики зарубіжних колег.

Один із чудових прикладів — реконструкція комплексу "Мистецький Арсенал", у рамках якої оновили його простір та прилеглі території.

ANDRIYIVSKY CITY SPACE

У 2021 році на вулиці Великій Житомирській закінчили редевелопмент занедбаної будівлі початку XX століття, де працюватиме посольство Японії.

У рамках реконструкції девелопер оновив частину колишнього фасаду та доповнив конструкцію сучасною спорудою. Проте будівля зберегла початкову поверховість і обсяг.

Незабаром на вулиці Андріївській з’явиться поліфункціональний комплекс ANDRIYIVSKY City Space.

Це реконструкція недобудованої споруди середини 2000-х.

Попередній забудовник планував звести на цьому місці будинок у псевдоісторичному стилі — з вежами на даху, бельведером та іншими атрибутами.

У новому проєкті архітектор і девелопер відмовилися від цього підходу.

Вони збережуть каркас, але відсічуть зайві елементи.

Водночас фасад залишиться фактурним завдяки іншим прийомам — використанню породи габро, видобутої в Україні, а також чергуванню текстури обробленого й необробленого каменю.

Особливий візуальний стиль ANDRIYIVSKY City Space збереже його актуальність довгі роки, а також делікатно інтегрує в історичний контекст Подолу.

ANDRIYIVSKY CITY SPACE

Мета творців проєкту — зробити комплекс новим драйвером розвитку району.

На перших поверхах будівлі з’являться кав’ярні й ресторани, які пожвавлять вулиці, а доповнять розмаїття функцій комплексу апартаменти та офісні приміщення.