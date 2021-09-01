Репетиторство в Україні: аналітичний огляд вартості додаткових занять та сучасних тенденцій

Навчання у школі сьогодні потребує все більшої уваги з боку батьків, як і самих учнів. А точніше його результат — високий бал ЗНО і, як наслідок, можливість вільно вступити до вподобаного вишу.

Щоб надолужити прогалини в навчанні, здобути нові та підтягнути вже здобуті знання, учні все частіше звертаються по допомогу до приватних репетиторів.

Яких обертів набрало репетиторство в Україні впродовж останніх років? Де шукають приватних вчителів та за якими критеріями вибирають найкращих? Які предмети вивчають найчастіше та скільки складає вартість однієї години занять з професійним репетитором? На ці та інші запитання відповідаємо в нашій статті.

Репетиторство — нова освітня реальність

Здається, нещодавно індивідуальні заняття були лише можливістю дрібного підробітку для викладачів, та додатковими годинами навчання для тих, хто відстав від шкільної програми. Але з кожним роком репетиторство набирає нових обертів. Збільшується як попит на кваліфікованих викладачів із різних дисциплін, так і кількість кадрів.

За даними графіку відомого майданчику для пошуку репетиторів, з 2016 по 2021 рік кількість викладачів, що пропонують свої послуги приватного репетитора на сайті збільшилася в понад 20 разів.

Сьогодні з репетиторами починають займатися змалку: ранній розвиток, логопед, підготовка до школи тощо. Не припиняються заняття й у початковій школі. Батьки прагнуть кращих знань та оцінок з іноземних мов, читання чи загальних дисциплін.

Середня школа (7-9 класи) потребує досконалого підходу до предметів вузьких спеціальностей: математика, фізика, хімія. У старших класах виникає необхідність якісно підготуватися до ЗНО та вступу до університету.

За послугами репетиторів звертаються не тільки школярі, але й дорослі: вивчення іноземної мови, отримання додаткових знань для підвищення на роботі й т.ін.

Зі зростанням попиту на якісні послуги онлайн та офлайн репетиторів, поширюється конкуренція та цінова ієрархія.

Як український ринок відповідає на запит? Розглянемо далі, що саме та яким способом вивчають українці, скільки витрачають на додаткові заняття та який заробіток має сучасний репетитор.

Попредметна статистика: англійська, математика та українська — три кити сучасного репетиторства в Україні

У минулі роки на статистику впливала особливість системи освіти України: обов'язкові ДПА у 4 та 9 класах, ЗНО — в 11. Сьогодні ситуація змінюється через поширення дистанційної освіти, яка, за словами батьків, не надає належних знань, умінь та навичок. А новий закон про мову різко підвищив попит на репетиторів української мови.

Сервіс професійних репетиторів поділився своїм рейтингом топ-5 найбільш популярних предметів, які обирають їх клієнти:

Англійська мова. Займаються не лише діти, але й дорослі, тому відсоток запитів репетиторів саме з цієї дисципліни найвищий — 23,5%. Математика. Є обов'язковою для складання ДПА у 4 та 9 класах, а також у старшій школі більшість учнів мають проблеми саме із розумінням предмету, тому звертаються до репетиторів у 19,1% випадків. Українська мова. Обов'язковий предмет для ДПА у початковій та середній школі, а також при вступі до будь-якого вишу України. Відсоток звернень — 7,3%. Німецька (французька або польська) мова. Найчастіше зацікавлення пов'язане з переїздом до іншої країни або прагненням вступити до іноземного вишу. 5,8% серед усіх запитів. Хімія, фізика, молодші класи. Посідають п'яте, але не останнє, місце у списку найпопулярніших предметів. Точні науки обирають для вступу до профільних університетів, а молодші класи нині настільки перевантажені, що діти не завжди встигають за шкільною програмою. Відсоток звернень сягає 2,6-2.9% від загального обсягу.

Тенденція показує, що заняття з репетиторами обирають не слабкі в навчанні учні, а ті, кому важливе приватне спілкування, знання, пояснення незрозумілих та важких матеріалів.

З огляду на торішню пандемію, карантин та активізації дистанційного способу життя, новий виток розвитку отримали онлайн-ресурси для пошуку репетиторів та навчання.

Живе спілкування проти комп'ютерного: чия правда?

Кінця й краю не видно сперечанням, що важливіше, цікавіше та результативніше: звичайне заняття із живим репетитором чи онлайн-урок. Проте тенденція до останнього збільшується після початку карантину у 2020 та продовжує утримувати свої позиції.

Аналіз фактичних даних від сервісу BUKI показує як змінилося співвідношення офлайн та онлайн уроків з 2019-2020 навчального року до сьогодні.

Зрівняння показників у 2020-2021 навчальному році досягається завдяки перевагам, які вже змогла оцінити більшість українських вчителів та учнів/студентів:

Можливість використовувати одразу декілька ресурсів та матеріалів під час уроку (інтерактивні дошки, інтернет-сервіси та бібліотеки, комп'ютерні програми, аудіо- та відеоматеріали).

Комфортні домашні умови, зручний графік занять та можливість адекватного розподілу навантаження протягом навчального дня.

Відповіді на запитання в режимі реального часу.

Запис онлайн-уроку, до я кого можна звернутися будь-коли.

Спілкування з репетитором тет-а-тет, постійний та надійний контроль з боку викладача.

Проте, окрім пошановувачів онлайн-уроків, існують і такі, для кого індивідуальні заняття офлайн є більш прийнятними, а також — третя категорія користувачів, які не проти спробувати обидва варіанти. На діаграмі нижче прослідковується зацікавленість клієнтів дистанційними техніками навчання, яка була виявлена під час опитування клієнтів онлайн-сервісу з пошуку репетиторів.

Нові реалії загальної та додаткової освіти змушують шукати нові способи отримання знань. Варто зауважити, що сьогодні кожен може обрати найбільш зручний варіант для себе.

Кому найбільше потрібні послуги приватного викладача?

Сучасні реалії пропонують необмежені можливості всім, хто дійсно хоче чогось досягти. Але для цього необхідно постійно навчатися, розвиватися, пізнавати себе та навколишній світ. Тому сервіси для пошуку репетиторів онлайн та офлайн показують цікаву статистику своєї цільової аудиторії.

Клієнтами сервісу для пошуку репетиторів БУКІ є школярі та їх батьки, а також ті, хто хоче розвиватися та займається з репетитором особисто для підвищення професійних кваліфікацій. Переважна більшість школярів та дорослих займаються з викладачами регулярно, володіють принаймні однією іноземною мовою та постійно підвищують свій рівень освіти.

Серед клієнтів немає жодної панівної професії. Пошуками ідеального репетитора для себе чи для своєї дитини займаються: економісти-фінансисти, медперсонал, архітектори, психологи, юристи, працівники IT, власники бізнесу та інші. Основні критерії вибору викладача — досвід репетитора та вартість занять.

У більшості клієнтів місячні витрати на додаткові заняття не перевищують 2000 грн. Лише незначна частина з них готова віддати до 3000 грн. (і навіть більше) за уроки репетитора, який відповідає всім вимогам:

Позитивні відгуки інших учнів.

Рівень освіти викладача.

Особисті якості.

Графік занять.

Оскільки вартість занять складає найбільшу зацікавленість, саме час дізнатися, скільки коштує година гідного приватного викладача в Україні.

Середня ставка за годину уваги професійного репетитора

Годиновартість учителя сьогодні складається з декількох факторів:

Особисті характеристики викладача: рівень освіти, досвіду, педагогічного стажу. Походження тьютора, мова викладання, тематика заняття. Формат занять: очне чи за допомогою вебресурсів. Рівень навчальної програми за складністю. Мета навчання, частота та інтенсивність отримання знань.

Найдорожчими заняттями визнані: рідковживані мови (китайська, французька, нідерландська), деякі точні науки (фізика, програмування, шахи, вища математика) та творчі напрямки (уроки вокалу, гра на фортепіано чи гітарі, акторська майстерність). Середня вартість таких занять починається від 200-250 грн. за годину.

Географія, біологія, підготовка до школи, малювання, інші звичні шкільні предмети — знаходяться у діапазоні 150-190 грн. за годину заняття.

Онлайн-заняття частіше коштуватимуть дешевше, але це зовсім не відбивається на якості та кількості отриманих знань.

Ринок репетиторів в Україні зараз переживає пік свого становлення. Як буде далі розвиватися ситуація, покаже час, але вже сьогодні зрозуміло, що саме за індивідуальною, приватною освітою — світле та усвідомлене майбутнє.