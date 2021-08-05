Навіть стрибати з парашутом було не так страшно, як створювати бізнес

Коли він хотів стати бізнесменом — відмовляли усі друзі, родичі і близькі, і тільки дружина вірила, що все вийде. Коли відкрив перші відділення — заліз у борги та два роки працював з 5 ранку до 22 вечора.

Його найперший працівник розбив службовий автомобіль і витягнув гроші з каси, щоб це приховати. А коли Дмитра мобілізували на два роки — дружина підхопила усі бізнес-задачі.

Таким був шлях Дмитра Петрівського з Вінницької області до успішного логістичного бізнесу. Зараз у нього 32 відділення Нової пошти, які відкрив по франшизі, й підприємець переконаний: усі складнощі були недаремними.

Як заробляти у невеликому місті

Зараз вже Дмитра Петрівського можна назвати успішним підприємцем: в його бізнесі чотири десятки офіційно працевлаштованих працівників, він платить мільйони гривень податку щороку, добре заробляє та фінансово допомагає місцевим спортсменам. Але ще 10 років тому Дмитро був на перепутті і не знав, де знайти заробіток, щоб утримувати сім’ю.

Вони з дружиною жили у Дніпрі, Дмитро мав непогану роботу — був експедитором вантажних вагонів по всій області. Але у подружжя народився син, і сім’я переїхала ближче до родичів дружини — у Черкаську область.



Опинившись у невеликому 10-тисячному містечку Христинівка без роботи, Дмитро був змушений починати свою кар’єру з нуля. У маленькому населеному пункті зробити це було не так просто. Він змінив три робочих місця, але платили скрізь небагато. Тож Дмитро замислився над власною справою. Стартовий капітал був невеликий — заощаджені $5000. Це були усі гроші сім’ї, якими Дмитро мав намір ризикнути. Дружина підтримувала і щиро вірила в успіх.

Фото: НОВА ПОШТА

"Півтора місяці поспіль я кожної ночі сидів в інтернеті і шукав, який бізнес можна відкрити з мінімальними коштами. Так знайшов оголошення про те, що Нова пошта шукає партнерів, щоб відкрити відділення у своєму регіоні", — згадує Дмитро.



Нова пошта запустила франшизу у 2011 році. На той момент у компанії було лише 100 відділень у великих містах. Щоб швидше масштабуватися, Нова пошта запропонувала місцевим підприємцям на партнерських умовах відкривати відділення у своїх населених пунктах - невеликих містах та селищах. Почали з міст до 20 000 мешканців, наразі завдяки франшизі Нова пошта є навіть у селах із населенням менше 1000 чоловік.



Сфера логістики Дмитру була вже знайомою, тож ідеєю він загорівся. Врешті знайшов район у сусідній Вінницькій області, де відділень Нової пошти ще не було. Саме там і вирішив запускати свій бізнес.



У перше відділення вклав $10 тисяч

Стати бізнесменом було страшно, тому він вирішив спершу порадитися.



"Я консультувався з усіма знайомими, які мали хоч якийсь підприємницький досвід, і мене всі відмовляли. Про Нову пошту на той час знали мало. Навіть досвідчені підприємці не вірили, що поштові відділення у невеликих населених пунктах можуть бути прибутковими, — згадує Дмитро. — Але знайшлася одна людина, яка мене підтримала – і цього було достатньо. Це була дружина".

У Гайсині, де Дмитро планував відкрити відділення, у нього не було навіть жодного знайомого. Але це не зупиняло. Щоб хоч приблизно проаналізувати перспективи, він поїхав у сусіднє місто та просидів там цілий день біля відділення Нової пошти. Рахував кожного клієнта, який заходив у приміщення.

Наразі партнери Нової пошти отримують усередньому 30% відсотків від вартості посилки, але на той час франчайзі заробляли по 5 гривень за кожну відправку. Тому було критично важливо зрозуміти, скільки людей користуються поштою.

На відкриття першого відділення Нової пошти заощаджених п’яти тисяч доларів не вистачало. Ще стільки ж довелося позичити у знайомих.

фото: архів Дмитра Петрівського

"Я порахував, скільки потрібно зробити обороту, щоб вийти в нуль. Вийти в мінус я просто не міг, бо взяти ще більше грошей не було звідки", — згадує Дмитро. На зібрані в сумі $10 тисяч він орендував приміщення в центрі Гайсина, купив автомобіль та найняв першого працівника. Так 28 грудня 2011 року Дмитро відкрив своє перше відділення.

"Після того я стрибав з парашутом, і це було не так страшно, як створювати бізнес, — сміється чоловік. — Відкривати свою справу без досвіду — як зробити крок у безодню без жодної страховки та розуміння, що буде далі. Але якщо повернути час назад, я б зробив все так само".

Перші чотири роки всі кошти вкладав у розвиток



Перший час на відділенні працювали вдвох: сам Дмитро був за вантажника та водія. Найманий працівник — зустрічав клієнтів та розвозив адресні посилки. Через півроку співробітник, з яким Дмитро встиг подружитися, у нетверезому стані розбив службовий автомобіль.

"Я йому повністю довіряв: він мав ключі від офісу та автомобіля, їздив на ньому додому у сусіднє село. Розбивши машину, він хотів це приховати і витягнув гроші з каси на її ремонт. Так закінчилася наша співпраця", — згадує Дмитро.



Утім засмучуватися не було коли. Бізнес масштабувався на очах. Перші два роки підприємець о 5 ранку прокидався, о 22-й потрапляв додому. Але багатства як такого ще не відчував.



"Перші кошти я вийняв з бізнесу лише у 2015-му, через чотири роки після запуску. До того усе зароблене вкладав у розвиток. Вже в перший рік я відчув, що це дуже перспективна справа. Але розумів, що інтерес до франшизи Нової Пошти зростає, за партнерами швидко закріплюють території. Тому знав: якщо зараз не охоплю якомога більшу територію, потім такої можливості не буде", — пояснює він.

Фото: НОВА ПОШТА

Як тільки збиралася достатня сума, відкривав наступне відділення або докуповував транспорт. Одночасно зростала і кількість клієнтів та обороти. Перший час, щоб возити усі посилки вистачало відправляти одну машину двічі на тиждень: по вівторках і суботах. Зараз відправлення кожного дня возять вже чотири автомобілі.



"Мені дуже подобалося інвестувати у розвиток. Я бачив, як на очах зростає кількість посилок, як покращуються умови роботи працівників та швидкість доставки. Я навіть ініціював ці зміни в компанії: щоб машини їздили частіше. Наприклад, моє найбільш віддалене відділення знаходиться в 115 кілометрах від терміналу. Якщо посилку відправляли о п’ятій вечора, наступного ранку вона була вже в Києві. Я увійшов у азарт і хотів, щоб це відбувалося якомога швидше. І розумів: якщо усі партнери запровадять такі стандарти, бренд Нової пошти ставатиме все відомішим, а це вплине і на мій бізнес також. Адже тут загальний результат залежить від старань кожного".



З роками бренд Нової пошти дійсно став все більш впізнаваним. Кількість відправок зростала, і нові відділення окуповувалися все швидше. Зараз відділення Нової пошти — не просто бізнес Дмитра, а справа всієї сім’ї.

"Моя опора — моя дружина. За своєю ініціативою вона почала вести бухгалтерію. А у 2014-му мене мобілізували на два роки, і весь бізнес ліг на її плечі: від управління персоналом та найму, до логістики. Утім, дружина швидко увійшла в курс справ і прибутки навіть збільшилися".



У 2016-му сім’я зробила першу серйозну покупку із зароблених коштів — автомобіль Passat B6. Це стало знаком: справи йдуть добре, і тепер стане легше. Після п’яти років наполегливої праці Дмитро нарешті відчув себе успішним бізнесменом.

Найняв керівника, щоб сконцентруватися на стратегії

Зараз у Дмитра вже 32 відділення Нової пошти. В команді — 39 співробітників. Усі оформлені на роботі офіційно, це — суворе правило Нової Пошти. За минулий рік Дмитро заплатив 1 млн 300 тисяч податків.

"Я пишаюся тим, що маю можливість заплатити такі податки і працюю в білу, — говорить він, — Так, це велика сума, але я можу спокійно спати. Якщо ризикувати, можна натрапити на такий штраф, що довелось би закрити весь бізнес. Чи міг би я нормально спати знаючи, що кожен день ризикую справою усього життя? Навряд чи. Тому у нас оформлені всі: від операторів, до кур’єрів, а всі закупки робимо через офіційні договори".

Фото: НОВА ПОШТА

Чотири роки тому Дмитро зрозумів: щоб краще розвивати свій бізнес, потрібно дистанціюватися від операційної діяльності і делегувати повноваження. Наразі його дружина займається кадрами та бухгалтерією, а колишній територіальний менеджер Нової Пошти став керуючим у бізнесі Дмитра.

"Компанія дуже швидко розвивається і постійно впроваджує нові стандарти щодо безпеки, упаковки, швидкості та якості обслуговування, — говорить Дмитро. — Я зрозумів, що одна людина не може думати і про дрібні ситуації, і про стратегічні задачі. Колись я був у своєму бізнесі і касиром, і приймальником, і водієм, але в певний момент зрозумів, що не встигаю думати стратегічно. Тому взяв керівника. І не шкодую: у мене з’явився час, щоб на свіжу голову проаналізувати процеси та подивитися на все новими очима".

Не тільки бізнес

Відкриваючи все нові й нові відділення, Дмитро Петрівський помітив: у невеликі населені пункти, які до того починали порожніти, повертається життя. Завдяки Новій пошті місцеві мешканці створюють бізнеси, відкривають онлайн-магазини і починають краще заробляти.



"Наприклад, один приватний підприємець займався ремонтом золота та срібла. Коли ж з’явилася можливість відправляти товари поштою, він почав продавати свої вироби через інтернет. Через місяць відправляв по одній-дві посилки в день. Зараз — щодня відправляє по 20-30 посилок і став суттєво заможнішим", - розповідає Дмитро.



А у Гайсині є бджоляр, який має пасіку і виробляє мед. До появи Нової пошти йому доводилося їздити по 80 кілометрів з Гайсина до Вінниці, щоб відправляти посилки своїм покупцям. Витрачав на це сотні гривень і кілька годин на день. Коли ж у його рідному місті відкрилося відділення — не вірив своєму щастю.

"Нова пошта дає можливість розвиватися невеликим населеним пунктам. Бо такі підприємці, як я, зареєстровані у своєму містечку чи селищі, платять тут податки і розвивають свій район, — вважає Дмитро. — Та й для самої компанії франшиза — чудове рішення, адже жоден найнятий менеджер не буде керувати відділеннями з такою наснагою, як це робимо ми — віддаючи своїй справі всю душу".



Маючи фінансову змогу, він допомагає місцевим спортивним секціям — зокрема дитячому футбольному клубу та оплачує волейбольного тренера. Завдяки цьому волейболом у Христинівці займаються вже 20 дітей. А ще — допоміг місцевій чемпіонці зі змішаних єдиноборств поїхати на всеукраїнські змагання.

"Нова Пошта дала мені можливість допомогти цим дітям себе реалізувати, побачити світ та займатися тією справою, якою їм хочеться, — радіє Дмитро. — А моя дружина зі своїми друзями відкрила благодійну організацію, яка допомагає дітям у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям з інвалідністю. Коли займаєшся такими справами, отримуєш задоволення для душі".

Підприємець переконаний: ринок логістики в Україні буде розвиватися. Наприклад, у ЄС за статистикою на кожну людину приходиться значно більше відправок, ніж зараз в Україні. "Ми тільки на початку шляху. Тому я щасливий, що маю такий бізнес, і що співпрацюю саме з Новою поштою, яка є лідером на цьому ринку", — говорить Дмитро.



В планах його сім’ї — до кінця року відкрити ще 12 точок Нової Пошти. А також поступово перетворювати невеликі точки видачі на повноцінні відділення — це відбувається тоді, коли у населеному пункті зростає попит на поштові послуги. Кожного року кількість посилок, які відправляють з відділень Дмитра, зростає на 20%.

"Одна з причин, чому я хотів стати підприємцем — вважав, що бізнесмени мають багато вільного часу. Виявилося, що це було наївно: майже всі ці 10 років я віддавав бізнесу весь свій час. Але натомість вже зараз отримав свободу, — говорить Дмитро Петрівський. — Зараз я фінансово незалежний, і маю повністю прозорий та чесний дохід, з якого сплачені всі податки. Сплю спокійно і впевнений у фінансовому благополуччі своєї сім’ї. А це багато вартує".