Топ рішень, як диджиталізувати компанію

Що робити, щоб ваш бізнес йшов в ногу з часом.

Цифрова трансформація компаній почалася давно в різних галузях. Наприклад, і ритейл, і банки, й інші бізнеси вже 5 років тому використовували хмарні технології. Але саме COVID-19 прискорив процес впровадження сучасних рішень повсюдно.

Про те, що допомагає компаніям диджиталізуватися, в рамках подкасту "Кляті питання" розповів Ілля Польшаков — директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

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Як налагодити процеси на віддаленій роботі

Віддалена робота — це коли всі співробітники користуються єдиними інструментами комунікації, вирішують єдиний пул завдань і мають доступ до загальних документів з будь-якої точки світу. Для цього потрібна ціла екосистема з набору різних сервісів, в основі яких — хмарні технології.

Така екосистема є в компанії "Київстар". Вона містить ряд рішень, зокрема Office 365, для командної роботи, спільної роботи над проєктами і документами, а також можливості проведення зустрічей віддалено. Все це дозволяє працювати як в офісі, так і з будь-якої точки світу.

ФОТО: UNSPLASH

"Фактично, для того, щоб ефективно виконувати свою роботу, потрібен лише комп'ютер або інший гаджет — телефон, планшет — і хороший інтернет, — каже Ілля Польшаков. — Також повинна бути екосистема для взаємодії з партнерами. Коли ми трансформували робоче місце всередині компанії, то змогли поліпшити і цей процес".

За його словами, співробітникам настільки сподобалися нові можливості, що зараз 70% з них працюють в "гібридному" форматі й готові залишатися в ньому постійно. Нема потреби щодня бути в офісі, адже більшість питань можна вирішувати віддалено.

Великі компанії змогли швидше перейти до гібридної моделі роботи, а ось для малого і середнього бізнесу це виявилося викликом.



"Цифрова трансформація — це не тільки можливість працювати в гнучкому режимі, роблячи бізнес з будь-якої точки світу. Це ще і шанс легко і швидко масштабуватися. Для малого та середнього бізнесу це ключовий драйвер розвитку", — каже Польшаков.

Як "Офіс там, де ви" спрощує роботу

Комплекс рішень для віддаленої роботи в Київстар назвали "Офіс там, де ви".

"Це набір пов'язаних між собою сервісів, які дозволяють співробітникам працювати гнучко і плюс-мінус безшовно", — розповідає Ілля Польшаков.

В "Офіс там, де ви" входять:

Office 365 — звичний пакет офісних програм: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Microsoft Teams та інші. Всі програми можна налаштувати під завдання бізнесу і використовувати з будь-якого пристрою.



StarTeams — інструмент, який дозволяє проводити телеконференції, управляти маршрутизацією дзвінків, підключати дзвінки навіть зі стаціонарних телефонів.



Star.Docs — сервіс електронного документообігу, який спрощує і прискорює процеси обміну документами, а також вирішує питання підписання документів кваліфікованої підписом. З ним можна працювати навіть з мобільного телефону, оскільки є зручний додаток.

ФОТО: UNSPLASH

А також інструменти для комунікацій з клієнтами — Віртуальна мобільна АТС, Big Data-сервіси та інші.



За необхідності, комплекс рішень "Офіс там, де ви" доповнюють сервіси Microsoft Azure Cloud — хмарної платформи з великою кількістю інструментів для різних потреб бізнесу.

Хтось займається розробкою ПЗ, хтось — зберіганням і обробкою даних, хтось працює з відео- та аудіоаналітікою, комусь потрібні тестові майданчики для складних продуктів — всі можливості для цього можна знайти на платформі Azure.



Які рішення допомагають розвивати МСБ

"Велика компанія вкладає величезні інвестиції, щоб побудувати екосистему на багато років. У маленькій же немає на це грошей. Та й створити таку експертизу і компетенцію дуже важко", — зазначає Ілля Польшаков.

Ринок України унікальний тим, що приблизно 45% — це великий бізнес і 55% — малий і середній. Великий бізнес більш зрілий. Такі компанії вже для себе щось створили, мають певну експертизу в роботі з сучасними інструментами. А ось малий і середній бізнес все ще потребує передових технологій.

Київстар створив набір аналітичних сервісів, які дозволяють МСБ працювати ефективніше: бути більш конкурентоспроможними, краще розуміти своїх клієнтів, робити їм своєчасні й релевантні пропозиції, розширювати клієнтську базу.

"Створюючи аналітичні сервіси, ми в першу чергу спираємося на те, що це повинен бути легкий і швидкий сервіс за підпискою без піврічних консультацій. Тобто його можна купити і почати користуватися буквально відразу", — ділиться Польшаков.

ФОТО: UNSPLASH

Такі сервіси допомагають якісніше працювати з клієнтами. Визначити їх портрет, потреби та інтереси, розуміти, де вони можуть бувати. Аналізувати прохідність окремих локацій і ймовірність відвідування певних ТРЦ.



Так, Київстар може підказати, в яких місцях краще відкривати магазин або точку продажів. Це дозволяє по-іншому подивитися на інвестиції малого бізнесу.

"Раніше як було? У тебе є бюджет на рекламу, ти його витратив і думаєш: я взагалі в ту аудиторію потрапив? Ми ж вирішуємо цю проблему — допомагаємо малому і середньому бізнесу визначити свою ЦА й ефективніше інвестувати в просування свого продукту", — каже Ілля Польшаков.

Як Big Data рішення допомагають бізнесу

У Київстар є інтелектуальна платформа, яка дозволяє малому і середньому бізнесу самостійно запускати цільові промо розсилки для клієнтів. Цей сервіс заснований на Big Data-технологіях.

"Ставлячи ряд параметрів, ти можеш звузити коло пошуку своєї цільової аудиторії та зробити розсилку того контенту, який несе в собі цінність саме для неї, — розповідає Ілля Польшаков. — Все проходить необхідні етапи верифікації, щоб розсилка не була спамом. Інструмент дозволяє легко і швидко зробити маркетингову кампанію".

Якщо ж компанія вже зріла, має свою цільову базу і точки продажів, але хоче покращувати й оптимізувати бізнес, наприклад, якісь локації змінити, відкрити або закрити — тут Київстар теж може допомогти.

Наприклад, можна за допомогою Big Data проаналізувати ефективність цих точок. А щоб збільшити базу клієнтів, використовувати розсилки із застосуванням геотаргетинга — на базу в певній геолокації та геотріггерінга — з розсилкою за дієвою ознакою, наприклад, абонентам, які саме зараз прийшли в торговий центр.

ФОТО: UNSPLASH

Для бізнесів, які добре розуміють, хто їх клієнт, можна застосувати інструмент look-alike. Він дозволяє знайти нових клієнтів, схожих на вже наявних.

Також важливо знати, де зосереджені твої клієнти, щоб в правильному місці відкрити торгову точку. Це допомагають зробити теплові карти. Маючи портрет клієнта, вони наочно показують, де ймовірність їх знаходження найбільша.

"Тільки комплексне застосування всіх інструментів приносить результат. Якщо ти використовував якийсь один інструмент, але, приміром, не оцінив розміщення точки, не подивився, хто твій клієнт, то теплова карта нічого не дасть, — пояснює Ілля Польшаков. — Ти можеш побачити, що тут велика прохідність людей, але твоїх цільових клієнтів там — нуль! Питання: навіщо вона тоді потрібна? Повинна бути хороша експертиза і комплексний підхід, який вирішує завдання вашого бізнесу".

Які рішення допомагають державі



Уже не перший рік Київстар допомагає державним структурам використовувати сучасні диджитал-підходи для вирішення проблем міст і цілих регіонів: починаючи з застосування data-аналітичних сервісів до інтернету речей та елементів концепції "розумного міста" — Smart City.



Зокрема, дата-аналітика дає можливість оцінювати туристичний потенціал і міграції населення, відстежувати завантаженість доріг, оптимізувати маршрути транспорту та багато іншого.

"На основі теплових карт ми розробили сервіс, який дозволяє оцінити мобільність населення в містах в період карантину. Ми бачимо, як часто населення приїжджає-їде. Так можна оцінити, наскільки жителі міста дотримуються карантинних норм", — розповідає Ілля Польшаков.

Подібні рішення дозволяють візуалізувати і структурувати велику кількість даних, щоб надалі застосовувати їх в проєктах "розумних міст".

Є й інші рішення, не менше інноваційні. Наприклад, розумний облік витрат води або будь-яких інших енергоносіїв.

"Ми зробили пілотний проєкт з Херсонводоканалом, в якому протестували не тільки технологію зв'язку, а й побудували цілий комплекс, де є розумний лічильник. Цим комплексом управляє хмарна платформа — контролює виключення, включення тощо. Якби такі комплекси були у всіх домогосподарствах, можна було б ефективніше управляти втратами і бачити норми витрати ресурсів ", — ділиться Ілля Польшаков.

Ще один корисний проєкт — електронний квиток, який Київстар разом з партнерами запустив в Маріуполі. Компанія оснастила валідатори в транспорті М2М SIM-картами, управління якими відбувається за допомогою сервісу "Центр управління IoT". Це дозволяє оплачувати поїздки з карти або телефону.

Такі рішення приносять користь усім. І жителям, які отримують більше зручності в користуванні послугами, більшу безпеку. І містам, які можуть краще управляти ресурсами й полегшувати щоденні процеси. І державі в цілому, бо дає можливість приймати складні управлінські рішення на основі точних даних, а не припущень.

"Щоб Smart City-проєтів ставало більше й їх було легко масштабувати на різні міста, вони повинні бути стандартизовані. Тоді будь-яке місто, як з конструктора, зможе вибирати для себе найбільш актуальні проєкти. А Київстар, як надійний партнер, може бути своєрідним інтегратором, який зі своєю експертизою об'єднує компоненти рішень від різних постачальників і під запит конкретного міста видає готовий проєкт", — резюмує Ілля Польшаков.

Сьогодні диджитал-рішення — те, що істотно полегшує життя бізнесу, міст і звичайних людей. Потрібно тільки не боятися їх застосовувати на практиці і шукати для цього надійних партнерів — таких, як Київстар.







