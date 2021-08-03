Проводимо 16 безкоштовних курсів для IT-спеціалістів на рік. Як і навіщо компанія Yalantis готує нові кадри для галузі

Коли віддалена робота стала новою реальністю, замовники з різних країн почали ще частіше наймати українських розробників. Тепер попит на IT-ринку перевищує пропозицію, і галузь гостро потребує нових кадрів.

Компанія Yalantis, яка понад 12 років розробляє продукти для іноземних клієнтів, знайшла своє розв'язання проблеми. За допомогою безкоштовних курсів для спеціалістів-початківців вона готує нові кадри для себе і всієї галузі.

Про те, чому Yalantis відмовилася від підрядників з техчастини, як запустила освітні проєкти, і чому не бере за них плату, розповів фінансовий директор і співзасновник компанії Сергій Фесенко.

Починали з додатків для айфонів і ростили співробітників

Я почав працювати в IT у 2009 році. Разом з двома друзями ми сиділи в невеликій квартирі в Дніпрі та робили проєкти на замовлення через біржу. Спочатку це були лише додатки для iPhone. Далі проєктів ставало все більше, і в якийсь момент ми зрозуміли, що потрібно розширювати команду.

Перед нами вперше постала проблема, з якою зараз ми стикаємося постійно, — нестача кадрів на ринку. Майже ніхто не вмів працювати з додатками, і ми вирішили виростити співробітників самостійно.

Ми взяли в команду трьох стажерів-розробників — двох студентів третього курсу прикладної математики та одного системного адміністратора. Напевно, з цього моменту і почалася компанія Yalantis.

Ми з хлопцями жартуємо, що наша назва — ім'я давньогрецької богині програмування, хоча насправді вона з'явилася спонтанно і нічого не означає.

Фото: компанія Yalantis

Ми постійно розширювалися і тому весь час шукали професіоналів. Якийсь час спеціалізувалися на мобільних розробках — для iPhone та Android. Замовники із США, Європи, Азії, Австралії, Південної Америки знаходили нас через фриланс-біржі.

Освоювали нові напрямки та шукали фахівців

Згодом з'явилися і вебпроєкти. Спочатку їхню технічну частину ми віддавали на аутсорс, а потім зрозуміли, що якість роботи підрядників нас не влаштовує. Ми завжди ставили вищу планку, ніж у середньому на ринку, — не хотілося просто клепати однакові додатки. Тому почали шукати фахівців вебнапрямку. Найняли ліда, і вже він сформував команду. Зараз вебвідділ — найбільший у компанії.

Ми націлені на роботу з довгостроковими проєктами. По-перше, це вигідніше з точки зору бізнесу. По-друге, розробникам цікавіше працювати над чимось глобальним, а не писати програми, про які ніхто не згадає через пів року.

Для цього потрібен певний рівень експертизи. Важливо, щоб у команді були не лише розробники, а й архітектор, який формує технічне бачення проєкту і виступає в ролі сполучної ланки між клієнтом і девелоперами. Таких фахівців мало на ринку, і ми намагаємося ростити їх самостійно.

фото: компанія Yalantis

Зараз у нас багато довгострокових глобальних проєктів. Наприклад, ми розробляємо мобільний банкінг для США. Це великий проєкт, тільки над ним одним працюють 70 наших фахівців. Є кілька проєктів у сфері охорони здоров'я.

Один з них — американський сервіс, де лікарі та пацієнти можуть спілкуватися в режимі реального часу. Більшість наших клієнтів — із США, але є і замовники з Іспанії, Німеччини, Австралії, Сингапуру, Таїланду. Всього ми реалізували понад 150 проєктів.

Просили клієнтів із США відправляти гроші в євро, а потім знайшли рішення для приймання платежів

Оскільки ми працюємо тільки з іноземними замовниками, перед нами завжди стояло питання, як приймати від них платежі. Коли ми лише починали робити додатки, намагалися приймати оплату через банки. Але в Україні тоді ще ніхто не розумів, що таке електронний підпис, і як працювати без договору з мокрою печаткою.

Американські замовники навпаки не розуміли, що це за печатка, і де її взяти. Потім через біржу Elance ми дізналися про платіжну платформу Payoneer. Оформили картку фізичної особи та виводили гроші в один клік. Тоді йшлося про невеликі платежі — $2-5 тисяч. Коли ми створили компанію, і обороти стали більше, картка фізичної особи вже не підходила.

Компанію ми зареєстрували в Естонії, тому там же відкрили рахунок у банку. Активно користувалися ним приблизно до 2016 року. Потім банки почали вимагати, зокрема від IT-компаній, надавати матеріальні докази своєї діяльності. Але як показати банку код?

До того ж почалися проблеми з прийманням платежів у доларах через банк. Ми навіть просили деяких клієнтів із США відправляти гроші в євро, але для них це було складно і дорого через конвертацію.

Тоді ми згадали, що раніше без проблем приймали платежі в будь-яких валютах через Payoneer, і вирішили повернутися до нього. Зареєстрували корпоративний акаунт. Працювати з клієнтами, особливо із США, стало набагато простіше.

Тепер їм не потрібно йти в банк, підписувати купу документів. Вони просто реєструються в Payoneer і роблять платіж. Нашим клієнтам без рахунку в банку теж зручно — через платіжну платформу вони можуть відправляти гроші прямо з картки.

Ми приймаємо платежі через Payoneer у доларах і євро. Користуємося й іншими продуктами платформи. Наприклад, відправляємо гроші нашим підрядникам у різних країнах — Україні, Латвії, США.

Зручно, що в Payoneer можна зробити будь-яку операцію та отримати виписки за пару кліків. А ще у нас є менеджер Юлія, яка завжди на зв'язку та готова відповісти на будь-які запитання.

Готуємо кадри для галузі та для себе

Наші клієнти вибирають нас через високу якість роботи. Для них, як і для нас, це пріоритет. Думаю, що саме висока якість зіграла вирішальну роль у тому, що пандемія не сильно відбилася на роботі Yalantis.

Минулого березня у нас закрилося 10% проєктів, і, на жаль, довелося попрощатися з 7 фахівцями, для яких у нас не знайшлося відповідних задач. Це не так багато у порівнянні з іншими компаніями.

Уже в травні до нас зайшло п'ять нових проєктів, адже ми направили всі зусилля на адаптацію до ринку та на зміцнення співробітництва з клієнтами. Замовники, які цінують якість, зверталися до нас попри кризу.

Зараз і ми, і весь український ринок IT-аутсорсу завалені заявками на проєкти, є безліч вакансій для різних фахівців. У деяких компаніях їхня кількість сягає 1000, у нас — приблизно 70-100.

Американські клієнти після пандемії почали ще активніше замовляти проєкти в Україні — вони зрозуміли, що у нас можна отримати якісну роботу за оптимальні гроші. Тому перед нами, як і перед іншими українськими IT-компаніями, гостро стоїть проблема кадрів. Нам потрібні професійні фахівці, а їх на ринку не так багато. Виші не покривають цю потребу в повному обсязі.

Ми завжди багато вкладали в наших фахівців — тому команді Yalantis завжди є чим поділитися зі світом. Ми з самого заснування компанії займаємося освітніми проєктами.

Починали з того, що влаштовували зустрічі iOS-розробників, — запрошували хлопців з інших компаній виступити з різними темами, обговорити їх. Це допомагало ширше подивитися на роботу та отримати нові знання.

Декілька років тому ми почали організовувати власні школи для IT-фахівців. Це безкоштовні курси за різними напрямками — бізнес-аналіз, проєктний менеджмент, тестування, копірайтинг, дизайн, мови програмування Python, Golang, Node.js, React.js та інші.

До пандемії курси проходили переважно офлайн. Зараз — лише онлайн. До речі, навіть в програми технічного напрямку ми включаємо заняття з менеджменту проєктів, кар'єрні тренінги — для того, щоб студенти розуміли не лише як писати якісний код, але і яке місце вони будуть займати в загальному механізмі компанії.

фото: компанія Yalantis

Потрапити на навчання достатньо легко: ми анонсуємо набір у школу, кандидати надсилають заявки, виконують тестове завдання, проходять тест на знання англійської та, нарешті, всіх, хто успішно пройшов ці етапи, чекає фінальна зустріч з куратором школи та технічним експертом. На ній оцінюємо мотивацію і розповідаємо детальніше про курс. Так набирається група.

Один курс триває 2-2,5 місяця, всього на рік ми проводимо 12-16 шкіл за різними напрямками. Кращим випускникам ми пропонуємо співпрацю з Yalantis без додаткових стажувань, а решта легко знаходить роботу в інших компаніях.

Переважно наші курси — для фахівців початкового рівня. Ми будуємо програму таким чином, аби завдання були максимально наближеними до реальних. Використовуємо типові напрацювання, пропонуємо стандартні для конкретної області проєкти, ділимося актуальними кейсами та їх вирішеннями.

Школи проводять Middle і Senior-фахівці нашої компанії, які хочуть ділитися знаннями та допомогати молодим спеціалістам знайти свій шлях.

Усі наші курси безкоштовні. Наша мета — не заробляти гроші на навчанні, а популяризувати IT в Україні та готувати нові кадри для галузі.

Після 12 років роботи ми можемо упевнено сказати: якщо горіти своєю справою, весь час удосконалюватися, займатися цікавими проєктами — успіх прийде в будь-якому випадку. Клієнти бачать і цінують тих, хто працює не заради галочки, а залучений у процес і сам зацікавлений отримати найкращий результат.

В українського IT-ринку величезний потенціал. Ми чітко це бачимо: і за тенденціями останніх років, і за студентами наших курсів. Дуже хочеться, щоб все більше молодих IT-фахівців реалізовувалися саме в Україні.

Впевнені — якщо створювати можливості, об'єднуватися, ділитися знаннями та бути небайдужими, IT в Україні вийде на новий рівень.