Що чекає на українську економіку у другому півріччі? Відповідають експерти

Спікери поділилися своїми думками в рамках бізнес-сніданку "Економіка України в другому півріччі 2021 року – очікування та прогнози", організованому компанією HD Partners.

"Усі прогнози неточні, але деякі корисні"

Юрій Шоломицький, керівник Центру з макромоделювання KSE Institute

Саме так говорить Юрій Шоломицький, керівник Центру з макромоделювання KSE Institute.

Щоб розуміти контекст прогнозів та робити це фахово, конче необхідно мати всі дані та враховувати зовнішні та внутрішні фактори.

За словами Шоломицького, на розмір помилок, яких припускаються бізнеси, можуть впливати неточні прогнози, а саме ігнорування таких факторів:

– бажана дохідність проєкту;

– формування вищої ціни на товар чи послугу;

– краща оцінка невизначеності дозволяє конкурувати за ціною і завойовувати більшу частку ринку.

Прогнози, які будуються на моделях, набагато ефективніші і точніші за ті, що робляться вручну.

З тим, як робити прогнози, ми розібралися, тож тепер варто перейти до них самих. Отже, долар не впаде. Чому? Олена Білан з "Дрегон кепітал" розказала все детально.

Долар не впаде і ВВП України також

Олена Білан, "Дрегон кепітал"

"Зараз легше говорити про економіку, ніж минулого року. Цьому сприяє і ідеальна (для України. – Ред.) ситуація на зовнішніх ринках. Економіка відновлюється, західні країни залили все грошима, а також фіскальна підтримка, наприклад, у США, – усе це позитивно впливає на ціни на сировинні товари – вони зростають", – говорить Олена Білан.

Отже товари, які Україна експортує, стають дорожчими та приносять нашій економіці більше профіту.

Українська економіка дуже експортоорієнтована. Головний наш продукт на експорт – пшениця. За останні роки ми знизили обсяги імпорту російського газу, що також позитивно позначилося на динаміці. Проте, за словами економістки, у найближчому майбутньому ми не побачимо зміцнення гривні, хоч експорт збільшився й умови більш сприятливі.

"У 2020 році в нас був менший врожай, ніж очікувалося. Він негативно впливав на економіку минулого року і продовжує впливати в цьому, але перспективи врожаю 2021 року дуже позитивні завдяки дощам. Саме сільське господарство підтримуватиме економіку в другій половині цього року і в наступному", – розповідає Білан.

За словами експертки, уже незабаром ми побачимо зростання commodities trade balance (торговельний баланс. – Ред.). Це значить, що експортна виручка буде надходити в країну у більших обсягах, ніж зараз.

На валютному ринку склалася парадоксальна ситуація: маючи непогані валютні надходження, ми не бачимо тиску на валюту і зміцнення гривні. НБУ не викуповує валюту, як у 2019 році, і не буде це робити. Долар, за прогнозами компанії "Дрегон кепітал", буде на рівні 27,5 грн за одиницю валюти.

Через закон про деолігархізацію великі гравці бізнесу не поспішають вкладати кошти в економіку. Шкодить Україні й відсутність кредитів від МВФ. Останній транш країна отримала рік тому. Перемовини про наступний транш тривають уже понад рік і успіхом не увінчалися.

У 2021 році Міжнародний валютний фонд у рамках захисту країн від впливу ковіду виділив 650 млрд дол. Україна від цього пирога отримала шматочок – 2,7 млрд дол, що дорівнює 10% золотовалютних резервів України.

"Навіть якщо ми не отримаємо новий транш МВФ, ми протримаємося завдяки цьому "подарунку", – говорить Білан.

За її словами, у 2022 році економіка відчує плюси від земельної реформи завдяки новим інвестиціям. А от щодо ВВП прогноз хороший, але не дивовижний.

"У першому кварталі 2021 року ВВП знизився на 2%, але на кінець року буде зростання 4%", – запевняє Білан.

"У нас і так дефіцит бюджету, ми ж не емітенти долара чи євро. Але це магія цифр, коли ВВП номінально зростає не завдяки зменшенню видатків", – говорить Юрій Шоломицький.

У другому півріччі 2021 року на українську економіку будуть впливати такі головні фактори:

– нова хвиля Covid-19;

– світове підвищення цін;

– можливий неврожай.

Також є фактори, які ми не можемо передбачити, наприклад, ескалація збройного конфлікту на Донбасі чи зовнішня політика Росії чи Білорусі.

Економіка зросте, а люди?

Економічне зростання – це не тільки цифри, а й люди. Наочно зростання чи падіння ВВП можна побачити через купівельну спроможність, а хто, як не банк, може це відстежувати? Приватбанк – один з маркетмейкерів, тому все, що відбувається в цій структурі, можна сміливо екстраполювати на весь ринок.

Отже, подивімося.

Ігор Лебединець, член правління Приватбанку

"Основа зростання економіки – це малий та середній бізнес", – говорить член правління Приватбанку Ігор Лебединець.

У першій половині 2021 року спостерігається пожвавлення малого та середнього бізнесу – зростання вихідних та вхідних платежів на 44% та 55% відповідно. На 3 млрд грн зріс дохід від кредитування фізосіб у Приватбанку, на 64% зросло кредитування малого та середнього бізнесу.

Це означає, що люди планують свій бюджет довгостроково й упевнені в швидкому погашенні кредитів. Це позитивні дзвіночки для економіки.

Зростання кількості транзакцій майже на 20% у першому півріччі 2021 року демонструє тенденцію до економічного зростання, адже в людей з’явилися кошти для витрат.

Ігор Лебединець запевняє, "Ми, банкіри, досить консервативні та обережні. Ми плануємо, що зростання кредитування в портфелі МСБ буде до 15%, а це 1 мільярд гривень до кінця 2021 року".

Ще один важливий нюанс: пандемія Covid-19 змінила не тільки ринок, а й правила гри. За прогнозом Ігоря Лебединця, якщо 50% економічно активного населення буде вакциновано до кінця 2021 року, то на економіку та бізнес чекає оптимістичний сценарій.

Транші від МВФ дають нуль причин інвестувати

Якщо банкіри оперують цифрами і роблять обережні пронози на основі своїх знань та доходів у минулому півріччі, то інвестори та бізнесмени мусять ухвалювати швидкі та ефективні рішення.

Український холдинг Ufuture, в активах якого близько 500 млн дол, ділиться інвестиційним досвідом.

Микола Тимощук, генеральний директор холдингової компанії UFuture

"Мене дуже непокоїть оцей "ханімун", який відбувається з нашою країною у вигляді брандспойту з агродоларів та "подарунків" МВФ. Це дає нуль відсотків для того, аби щось робити в цій державі", – говорить генеральний директор холдингової компанії UFuture Микола Тимощук.

Такі умови не спонукають інвесторів вкладати гроші в складні та менш прибуткові сектори.

Одна з галузей, якими займається UFuture, – це нерухомість. Ця галузь циклічна, вона зростає з економікою і разом із заморожуванням грошових потоків завмирає.

Інший великий та амбітний проєкт – інноваційні парки "Юніт.Сіті". Це низка бізнесів в одному місці: офіс, освітні заклади та житло на одній комплексній території.

"Ми запрошуємо інноваційні освітні заклади, створюємо особливі умови для IT і таргетуємо цими проєктами найбільш конкурентну галузь в Україні – IT", – розповідає Тимощук.

"Юніт.Сіті" існують у Києві та Харкові, будується у Львові. У планах – зробити кілька центрів розвитку креативної економіки в невеликих містах.

За словами Тимощука, екосистема – це не квадратні метри.

У портфелі UFuture не тільки нерухомість та інноваційні парки, а й Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), компанії, що працюють з відновлювальною енергетикою, фармакологічна компанія.

Про економічні прогнози дізнавалася Маргарита Рівчаченко