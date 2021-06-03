Життя в центрі Києва: розбираємо плюси та мінуси разом з ЖК Krauss Gallery

Нерухомість у центрі столиці не лише дає додаткові переваги, а й має низку недоліків, які намагаються усувати при зведенні новобудов.

Жити в самому центрі Києва – це мрія багатьох українців. Як тих, хто давно мешкає в місті, так і тих, хто тільки планує оселитися в столиці. Кожен, хто хоч раз у житті прогулювався Хрещатиком, напевно, замислювався: а як тут живеться?

Як це – завжди бути в центрі культурного, ділового та розважального життя головного мегаполісу країни?

Водночас, ті, хто вважають, що просто створені для такого ритму, не завжди повністю усвідомлюють, що дозвілля в центрі столиці суттєво відрізняється від щоденного життя. Як говорилося в старому анекдоті, "не варто плутати туризм з еміграцією".

Разом з беззаперечними перевагами, які значно підвищують комфорт життя в серці Києва, треба бути готовим і до низки мінусів, у тому числі не завжди очевидних.

У чому полягають головні недоліки нерухомості в центрі столиці та яким чином вони, хоч локально, але виправляються, розберемося на прикладі житлового комплексу Krauss Gallery, який будується в одній з найцентральніших локацій міста – поряд з Бессарабською площею.

Плюси: інфраструктура, порядок, статусність

Спочатку окреслимо ключові позитивні відмінності центру Києва порівняно з іншими районами столиці. Головний з таких плюсів – той, на який неможливо не звернути уваги.

Це максимально розвинена міська інфраструктура, яка забезпечує пішу доступність до всіх необхідних об'єктів та дозволяє швидко втілити в життя майже будь-яку забаганку.

Наприклад, новий житловий комплекс Krauss Gallery від девелопера "Креатор-Буд", який зводиться на вулиці Круглоуніверситетській, 5-7, лише 200 метрів відділяє від Бессарабської площі та Хрещатика. Це не лише найвідоміша та найпрестижніша вулиця України, а й важливий торговельно-розважальний осередок столиці.

Численні ТРЦ, сотні бутиків та магазинів, ресторанів та кафе – за кількістю таких об'єктів змагатися з Хрещатиком дуже важко.

Разом з тим, центральне розташування дає Krauss Gallery близькість до зелених зон – парку Шевченка та Маріїнського парку, до головних театрів, музеїв та інших культурних закладів на кшталт розташованого за 300 метрів PinchukArtCentre.

Не відстає локація і в наповненні соціальною інфраструктурою. У кілометрі навколо ЖК розташовані три державні та п'ять приватних медустанов, включаючи Олександрівську лікарню, майже по десятку комунальних та комерційних дитсадків та навчальних закладів, спортивні клуби та фітнес-центри.

Усе це робить центральну частину Києва своєрідною вітриною столиці. Звідси випливає наступна її перевага: охайність і доглянутість.

Тут майже неможливо зустріти купу сміття, розбиту дорогу, розмитий дощами бруд, тижнями розриті комунальні мережі або інші подібні атрибути, які, на жаль, досі не рідкість у більш віддалених від центру районах.

Якщо ж виникають якісь позаштатні ситуації, їх зазвичай усувають максимально швидко та ефективно. У результаті, аби прогулятися в естетично привабливому місці, не треба кудись їхати, достатньо просто вийти за поріг. А як відомо, навколишній простір впливає на людину не менше, ніж вона на нього.

Також не варто забувати, що життя в центрі – це престижно та статусно. Для багатьох це головний аргумент при ухваленні рішення жити в центрі. Часом лише усвідомлення того, що ти мешкаєш у настільки особливому місці, здатне підняти настрій.

Мають значення і певні негласні правила соціальної взаємодії. Деяким людям через рід діяльності необхідно щодня демонструвати високий статус, і житло в центрі – не менш важлива складова, ніж дорогий годинник чи преміальне авто.

Крім того, часом це банально зручно. Приміром, локація Krauss Gallery на Печерську – це ще й адміністративний центр міста.

Поряд розташовані вулиця Банкова, Кабмін, парламент, КМДА, Нацбанк та низка міністерств. Тож таке місце ідеально підходить тим, кому необхідно часто контактувати з органами міської та державної влади.

Мінуси: людно, тісно, несучасно

Коли йдеться про мінуси центру Києва, від пересічного киянина найчастіше можна почути скарги на затори. Утім, якщо намагатися оцінювати ситуацію об'єктивно, то ця проблема притаманна всьому місту, на деяких добре відомих автовласникам ділянках вона постає значно гостріше.

З чим у центрі дійсно важко – це з паркуванням. Цю проблему відчувають не лише ті, хто приїжджають туди у справах, а й постійні мешканці. Нерідко шлях від будинку до місця зберігання авто може бути довшим, ніж сама поїздка.

Але якщо в старих кварталах з цим майже нічого не поробиш, то при формуванні нового житлового простору проблему можна усувати.

Так, автори Krauss Gallery разом з десятиповерховим будинком передбачили чотирирівневий підземний паркінг. Його має вистачити всім резидентам: паркувальних місць у ньому більше, ніж квартир та апартаментів у ЖК.

У паркінг мешканці спускатимуться ліфтом, у ньому також передбачені зарядки для електрокарів, а між нижніми рівнями автівки переміщуватимуть спеціальні автоліфти.

Ще один очевидний недолік життя в центрі – постійні натовпи. Якщо під час прогулянки вони є невід'ємною частиною звичної картини центру, то в повсякденному житті велика кількість людей за вікном може неабияк дратувати.

Водночас, житловому комплексу від "Креатор-Буд" і в цьому питанні є чим похвалитися. Круглоуніверситетська, незважаючи на близькість до Хрещатика, – вулиця відносно тиха. На ній не зустріти щільного автотрафіку або груп туристів.

Девелопер подбав про комфорт і спокій окремо: цегляні стіни, додаткова шумоізоляція, трикамерні склопакети та закритий простір з комплексним підходом до безпеки створять умови, у яких резидентів ніщо не потривожить.

У тому числі – сусіди. Важливістю цього моменту часто нехтують при переїзді в центр, хоча він може суттєво позначитися на якості життя.

У старому будинку, а їх у центрі переважна більшість, ніколи не знаєш, хто і що буде за стіною. Навіть добре, якщо там розташується, наприклад, офіс – у такому разі ваш поверх просто перетвориться на прохідний двір. А може бути й гірше – скажімо, сусідство з імпровізованим хостелом.

У нових проєтах, таких як Krauss Gallery, ці ситуації виключені.

По-перше, у подібних преміальних і дорогих ЖК всі мешканці об'єднані приблизно однаковим високим статусом та спільними цінностями.

По-друге, простір чітко зонується: у Krauss Gallery під квартири та апартаменти відведені різні частини будівлі зі своїми ліфтами, а нежитлові приміщення на перших поверхах матимуть окремі вхідні групи.

Крім того, новий будинок – це сучасні планування, нові комунікації та автономні системи. А от у старому неможливість нормально зонувати простір або вимкнене через аварію опалення можуть значно вдарити по відчуттю "центральної" елітарності мешканців.

Не для всіх

Звісно, аби переїхати в центр, недостатньо лише палкого бажання. Це потребує і доволі високих фінансових можливостей.

Життя в центральній частині міста значно дорожче, хоча там вищий і комфорт. Адже витрачаючи більше, ви отримуєте краще.

Разом з тим, ситуація дуже відрізняється залежно від того, винаймаєте ви таке житло чи ним володієте.

Якщо в першому випадку це лише постійні великі витрати в гонитві за відчуттям dolce vita, то в другому – це передусім важлива інвестиція, капіталізація якої постійно зростатиме.

Ціни на нерухомість у Києві і без того йдуть угору, а в центрі нерухомість стає ще більш "залізним" вкладенням, яке буде затребуване завжди.

Тим більше, якщо це нове та сучасне житло, яке не тільки формує власний ексклюзивний простір для мешканців, а й намагається ефективно усувати традиційні "болі" навколишньої локації.