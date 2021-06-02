Як Креді Агріколь встановив рекорд в автокредитуванні: 315 млн грн за місяць

В Україні щорічно реєструється близько 85 тис нових автомобілів, а частка продажів авто в кредит навіть трохи збільшилася порівняно з 2020 роком і становить близько 40%.

У квітні один з найбільш активних гравців ринку Креді Агріколь встановив рекорд: уклав угод автокредитування на загальну суму 315 млн грн. Це найкращий результат за всі десять років лідерства банку на ринку автокредитування.

Директор департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь Роман Буніч розповів, як вдалося досягти рекордного показника, яким моделям авто надають перевагу українці та як буде розвиватися ринок далі.

— Чому, незважаючи на кризу, ринок автокредитування зростає?

— Дійсно, карантин майже не вплинув на попит – клієнти, як і раніше, активно купують нові авто в кредит.

З одного боку, цьому сприяють ріст культури кредитування та активна позиція українців на ринку, з іншого – зниження ставок, яке робить кредити доступнішими.

Ринок зростає органічно у відповідь на потреби клієнтів, кредит стали використовувати частіше і ми задоволені такою тенденцією.

У 2019 році частка продажів авто в кредит становила близько 25%. Зараз у середньому по ринку вона зросла до 40%. Серед окремих марок авто цей рівень може досягати 50%, проте багато залежить від популярності марки.

Зараз я бачу, як розвивається ринок, приходять нові гравці, починають кредитувати.

Наприклад, раніше було три учасники ринку, зараз – десять. Якщо цінова, якісна і процесна конкуренція на ринку буде зростати в такому темпі і далі, то у 2021 році ми зможемо досягти частки продажів авто в кредит 50-60%.

Зауважу, що точної офіційної статистики щодо автокредитів в Україні немає. Ми орієнтуємося на "зведену таблицю" на основі інформації від різних учасників ринку: банків та страхових компаній.

— Чому так мало банків займаються автокредитуванням?

— У кожного гравця ринку можуть бути свої причини. Щоб успішно працювати на ринку автокредитування, потрібно мати багаторічну експертизу, розвинений центр ухвалення рішень, професійну команду. Постійно підвищувати якість процедур.

Ми цим займаємося щоденно і як результат – видаємо по 30-50 кредитів на день. А ще ми єдиний банк на українському ринку, який має сертифікат ISO 9001 з автомобільного кредитування.

Креді Агріколь – ексклюзивний фінансовий партнер акції «Автомобіль року в Україні»

Щоб здобути прихильність клієнтів, варто вирішувати їх завдання комплексно, а не тільки видавати автокредити.

Наприклад, ми в Креді Агріколь пропонуємо оформлення страхових продуктів від партнерів банку та кредитну картку DriveCard, яка розширює фінансові можливості клієнта.

Кожен банк має свою стратегію і не кожен хоче займатися автокредитуванням, але кількість учасників ринку росте, що рухає індустрію вперед.

— Цей квітень для Креді Агріколь став рекордним. Ви видали автокредитів на 315 млн грн. Як цього вдалося досягнути і коли плануєте перевершити цей показник?

— Це результат тривалої роботи – ми реалізували низку змін, які підготували заздалегідь. Вони стосуються швидкості ухвалення рішень, пакета документів, можливості фінансування КАСКО в кредит.

Ми оновили продукт без довідки про доходи з початковим внеском 50%, а також переглянули і спростили внутрішні правила погодження заявок на кредит.

Усе це в комплексі, а також сприятливі ринкові фактори, допомогли покращити показники автокредитування.

У квітні ми встановили рекорд, уклавши 660 угод автокредитування на загальну суму 315 млн грн. Для порівняння: попередній наш рекорд був зафіксований у грудні 2019 року – 310 млн грн.

Завдяки вдалому початку року вже в середині травня ми перетнути позначку 1 млрд грн автокредитів. Зазначу, що такий же результат банк показував у докризовий період протягом двох останніх років.

Зараз складно щось прогнозувати, адже все постійно змінюється. Але якщо спиратися на ретроспективний аналіз ринку, то зазвичай влітку він не надто активний. Очікуємо нового етапу пожвавлення восени. Тоді і плануємо оновити рекорд.

— Які ще показники в автокредитуванні є для вас предметом особливої гордості?

— Прихильність та довіра до бренду Креді Агріколь. Є клієнти, які вже брали у нас по шість кредитів. Близько 7% клієнтів звертаються до нас повторно, з них близько 14% брали позики тричі і навіть більше разів.

Це означає, що клієнти задоволені і продуктом, і сервісом. А це для нас – найголовніше! Люди знають наші програми і радять їх друзям та знайомим.

Експерти ринку також високо оцінюють нашу роботу. Так, Креді Агріколь уже шостий рік поспіль є лідером у номінації "Автокредит" щорічного рейтингу "50 провідних банків України".

Креді Агріколь перший в автокредитуванні шостий рік поспіль

— Які машини найчастіше беруть у кредит?

— Найчастіше у нас купують в кредит хетчбеки вартістю до 500 тисяч гривень та кросовери за 500-700 тисяч гривень. Складно виділити конкретний бренд, бо всі автомобільні дистриб'ютори активно підтримують свої кредитні програми.

Серед найбільш затребуваних моделей – Renault Sandero, Duster і Logan; Toyota RAV4 та Camry; Nissan Qashqai та X-Trail; Peugeot 2008 та 308; Mazda-6 та CX-5.

У Креді Агріколь немає завдання продати конкретний бренд авто, ми відштовхуємося від побажань і вимог клієнтів.

— В одному з інтерв'ю ви сказали, що іноді машину продає не бренд, а кредит. Поясніть на прикладі.

— Наприклад, приходить потенційний покупець у мультибрендовий салон і обирає між двома варіантами авто.

Перше коштує 600 тисяч гривень, а завдяки програмі кредитування він отримає знижку 30 тисяч гривень. Друге авто теж коштує 600 тисяч, але можливості придбати його в кредит немає.

Ціна – важливий драйвер ринку, тому знижка 30 тисяч гривень суттєво впливає на рішення покупця.

Інший випадок – клієнт приходить у салон, маючи 600 тисяч гривень, проте машина його мрії коштує більше. Вихід із ситуації – кредит.

Деякі продавці готові запропонувати знижку, коли клієнт хоче взяти авто одного класу, а в результаті купує авто вищого класу. Тож покупцю вигідніше отримати кредит і придбати краще авто.

— Що треба для отримання кредиту?

— Креді Агріколь пропонує широкий вибір програм автокредитування. Для клієнтів з мінімальним бюджетом у нас є кредит на авто з авансовим внеском лише від 10% його вартості.

Перелік документів для отримання позики стандартний: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи та документ, який підтверджує джерела доходу. На ухвалення рішення менеджеру зазвичай потрібно дві-три години.

Серед основних переваг програм автокредитування Креді Агріколь – максимально широкий вибір програм.

Ми маємо ексклюзивні умови кредитування з понад 15 провідними автовиробниками, серед яких – Renault, Citroen, Peugeot, Toyota, Nissan, Opel, Mazda, Suzuki, BMW та інші.

Ми не вимагаємо нотаріального посвідчення договору застави, натомість у нас є можливість дострокового погашення кредиту без комісії та оформлення КАСКО в кредит. А ще автокредит від Креді Агріколь – гарантія якості обслуговування, жодних прихованих комісій та інших неочікуваних платежів.

Креді Агріколь висаджує дерева від імені клієнтів в рамках щорічної екоініціативи Дерево за кредит

— На що слід звернути увагу покупцю при виборі кредитної програми?

— Клієнти стали більш усвідомленими і фінансово грамотними, вони звикли до кредиту як до ефективного фінансового рішення. Вони розуміють, що кредит – інструмент, який дає можливість уже зараз здійснити свою автомобільну мрію.

Але водночас кредит – справа відповідальна. Я б рекомендував звернути увагу на умови кредитування, умови кредитного договору, додаткові витрати: нотаріус, страхування тощо.

Не поспішайте довірятися чиїмось рекомендаціям, вивчіть ринок та порівняйте умови кредитування. У цьому вам допоможуть менеджери банку, а також інформація на сайтах банків, зокрема онлайн-калькулятори.

У 80% випадків у дилерських центрах в Україні купівлю авто супроводжує кредитний консультант, який вас проконсультує.

І моя особиста порада: якщо автомобіль, то в Креді Агріколь!