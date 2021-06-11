Як розвивається малий бізнес у нових житлових районах: кейс RYBALSKY

Що потрібно знати, відкриваючи малий бізнес у новому житловому районі RYBALSKY. Особливості комерційних приміщень на перших і цокольних поверхах.

Станом на 2019 рік понад 80% новобудов у Києві та області пропонували комерційні приміщення для інвестицій.

Відтоді цей тренд тільки посилився — дедалі більше забудовників розташовують торговельні та ресторанні площі на перших і цокольних поверхах. А деякі девелопери паралельно надають додаткові послуги для покупців і орендарів нерухомості.

Вибір приміщення

Наприклад, у житловому районі RYBALSKY від компаній Perfect Group і SAGA Development створили для інвесторів детальну 3D-карту проєкту з вільними приміщеннями для торгівлі, ресторанного бізнесу або сфери послуг.

Вибравши приміщення, потенційний інвестор може клікнути на нього й подивитися всю інформацію, включаючи площу та планування. Такий підхід допомагає наочно побачити, у якому конкретно місці району розташоване приміщення, і припустити, для яких сценаріїв та якої аудиторії його можна використовувати.

Крім того, RYBALSKY має базу всієї комерційної площі району. Її можна відфільтрувати за діапазоном площі, а також за номером будинку та секції. Із запропонованих варіантів інвестор може вибрати той, що найбільше підійде за метражем і плануванням.

Послуги з оренди

Комерційна нерухомість має свої особливості, які суттєво впливають на її прибутковість. У процесі вибору об’єкта для інвестування важливо враховувати всі нюанси, щоб оцінити перспективи інвестиції. Тому в житловому районі RYBALSKY інвесторам пропонують делегувати питання щодо управління або підбору приміщення одному з менеджерів із комерційної нерухомості.

Ось як це працює: для орендарів фахівець підбере приміщення без комісії, з огляду на персональні запити. Менеджер також вивчить компанію та відповідно до всіх вхідних даних запропонує приміщення з належною площею, плануванням і розташуванням.

Для власників нерухомості діє схожий принцип. Інвестору допоможуть знайти відповідного орендаря або запропонують варіант, для якого вже підписано договір оренди. У результаті покупець комерційної нерухомості отримує готовий для свого приміщення бізнес і може спрогнозувати дохід.

Індивідуальне планування

Для кожного типу комерційних приміщень необхідно враховувати особливості планування та розташування всередині кварталу. Комерційні приміщення в RYBALSKY від початку проєктували для різних цілей: під офісні приміщення, магазини, кафе, ресторани, галереї, медичні установи.

Уздовж пішохідного бульвару у кварталі обладнали понад 20 приміщень для ритейлу. У кожного з них окремі входи та великі панорамні вікна. Забудовники також передбачили створення цілої вулиці ресторанів уздовж власного водного каналу. В адаптованих комерційних приміщеннях із часом зможуть розміститися приблизно 30 різних закладів із можливістю створення літніх майданчиків.

Крім цього, інвестори мають можливість придбати або орендувати комерційне приміщення під фото- або художню студію, архітектурну майстерню, філію банку, кабінет нотаріуса або офіс юридичної компанії. На території кварталу також є можливість розмістити повний спектр медичних установ і салонів краси.

Сьогодні серед резидентів житлового комплексу вже є: стоматологічна клініка Da Vinci Dental, дитяча стоматологічна клініка MamaDentist, архітектурна група К5, салон краси KeCo, продмаркет "Коло", кафе I lo .. та Weedo coffee, а також артплатформа 88 Hall.