10 найдивніших лотів: що продають за борги

"Держава дісталася до гаманців боржників". Так коментувала преса новину про те, що банківські рахунки боржників будуть автоматично арештовувати.

Багатьох українців ця новина обурила, адже банки більше не захистять їх кошти від державних чи приватних виконавців. Однак стягнення грошей з банківських рахунків – це лише вершина айсберга.

Якщо коштів на рахунках боржника не вистачить, виконавча служба буде стягувати нерухомість, коштовності та автомобілі. Це майно продається на аукціонах державного підприємства "СЕТАМ" (Система електронних торгів арештованим майном).

Узяти участь в аукціонах і купити щось з арештованого може кожен українець, пройшовши просту реєстрацію. На аукціоні можна знайти товар на будь-який смак та ціну. Часто можна зустріти цікаві та неординарні лоти.

Державне підприємство "СЕТАМ" створене у 2014 році Міністерством юстиції. Основна мета його роботи – продаж арештованого та конфіскованого майна, а також банківського майна в Україні. З початку роботи підприємство на своєму електронному аукціоні OpenMarket продало майна на 11,8 млрд грн і повернуло до державного бюджету понад 1,5 млрд грн.

Літак Boeing 737

У жовтні 2015 року з Москви до Києва прилетів пасажирський літак Boeing B 737/524, який належав російській авіакомпанії "Трансаеро". Проте здійснити зворотний рейс йому не судилося.

Через борг "Трансаеро" за обслуговування та стоянку перед Міжнародним аеропортом "Київ" імені Ігоря Сікорського (625 тис дол) літак арештувала українська виконавча служба. Понад три роки повітряне судно чекало на нового власника.

Літак Boeing B 737/524 арештували за борги російської "Трансаеро" setam

Перша спроба продати літак виявилася невдалою. Охочих придбати його 4 червня 2018 року за 35,9 млн грн (близько 1,3 млн дол) не виявилося. Після цього стартову ціну знизили вдвічі.

У лютому 2019 року Boeing B 737/524 продали за майже 18 млн грн (близько 661 тис дол). Таким чином аеропорт повністю повернув борг "Трансаеро", яка за два роки до цього збанкрутувала.

35 весільних суконь

У 2019 році івано-франківські виконавці вилучили в місцевої підприємиці 35 весільних суконь. Відповідно до даних судового реєстру, жінка заборгувала Приватбанку 50 тис грн, які не могла повернути.

Усі сукні оцінили 91,8 тис грн і вже рік намагаються продати. Однак покупців на такий специфічний товар та ще й у такій кількості поки що знайти не вдалося.

214 тисяч кубометрів газу

Блакитне паливо запорізької компанії "ТБ контраст", що спеціалізується на роздрібному продажі газу, арештували в лютому 2020 року на вимогу державного "Укртрансгазу". Товар перебуває у підземних сховищах "Оператора газосховищ України" (філія "Укртрансгазу").

Початкова вартість лоту – 1,022 млн грн. Ринкова вартість 214 тис куб м газу в Україні – близько 1,73 млн грн (з ПДВ).

Попри такі вигідні умови (дисконт становить 708 тис грн або 40% від ринкової вартості), попит на лот невеликий. Єдину заявку на участь в аукціоні відхилили, бо учасник не сплатив гарантійний внесок (51 тис грн).

Дерев'яні лавки

У лютому 2020 року хмельницькі виконавці арештували десять жовтих дерев'яних лавок, які стоять на території міжгосподарського санаторію "Україна" у селі Маків біля Кам'янця-Подільського.

Санаторій заборгув 808 тис грн податкових платежів та 592 тис грн зарплати своїм співробітникам. Саме для погашення боргів із зарплати і намагалися продати лавки.

Однак вони мають не надто "товарний" вигляд. Можливо, через це покупців на лот не знайшлося, незважаючи на стартову ціну 7,5 тис грн за десять лав.

setam

Значок народного депутата

Конфіскація майна за борги не оминає навіть депутатів. Так, на аукціон потрапив значок "Народний депутат України" колишнього міського голови Миколаєва та депутата першого скликання Верховної Ради Олександра Берднікова.

У 2015 році його засудили за розкрадання 2,5 млн дол іноземних інвестицій. Крім позбавлення волі на вісім років, суд конфіскував половину його майна. Конфісковане майно, зокрема значок і портрет власника, продавали на СЕТАМ.

Значок народного депутата першого скликання Верховної Ради Олександра Берднікова setam

За значок під час аукціону розгорівся справжній бій: за нього змагалися вісім людей, а переможець заплатив у 3,8 разу більше за стартову ціну – 756 грн (торги починалися з 200 грн).

DVD-диск та відеокасета

Коли грошей у боржника нема, а борг стягнути потрібно, виконавча служба готова виставити на продаж навіть DVD з музикою або відеокасету з фільмом. Обидва випадки сталися в Дніпрі.

У першому державні виконавці виставили на продаж диск з колекцією музики "Лучшее из русского шансона" за 55,66 грн. Продати диск не вдалося: не знайшлося покупців.

У другому випадку державні виконавці намагалися продати відеокасету з фільмом "Мои друзья-приятели" (1975 рік, режисер Маріо Монічеллі).

Цей лот виставляли на продаж двічі: спочатку – за 36,75 грн, потім – за 24,5 грн. Ним навіть зацікавився один покупець, але торги не відбулися.

Старі боксерські рукавички

Уживані боксерські рукавички з пошкодженнями – такий лот виставили на продаж державні виконавці на Сумщині.

Історія боргу починається з дорожньо-транспортної пригоди, у яку потрапив чоловік 1999 року народження. У жовтні 2019 року суд постановив стягнути з нього майже 60 тис грн матеріальної та моральної шкоди, завданої іншій стороні ДТП.

Для стягнення цієї суми державні виконавці почали продавати майно боржника, зокрема боксерські рукавички за 112,5 грн. Нові рукавички, залежно від виробника та магазину, коштують 300-1200 грн, уживані – 100-2000 грн.

setam

Однак покупців на цей лот не знайшлося. Ймовірно – через стан рукавичок.

115 тонн породистих корів

На Одещині державні виконавці прийшли на державне підприємство "Дослідне господарство ім. М. І. Кутузова Інституту сільського господарства Причорномор'я НААНУ".

Підприємство перебуває в скрутному становищі: податковий борг сягає 13,4 млн грн, а заборгованість з виплати зарплати працівникам – понад пів мільйона гривень.

Через ці та інші борги проти дослідного господарства відкрили 17 виконавчих проваджень. В одному з них справа дійшла до стягнення боргів шляхом продажу активів.

Примітним виявився лот з продажу 362 корів породи "Сіра українська" загальною масою 115,23 тонни. Такий великий лот виставили на продаж у травні 2020 року за 2,4 млн грн. Цього було б достатньо для погашення боргів перед працівниками.

На участь у торгах подалися вісім учасників, але продати корови не вдалося: ніхто не заплатив 121,3 тис грн гарантійного внеску.

Домовина

Нерідко від боржників за банківськими кредитами можна почути, що колектори своїми діями "заганяють у домовину". На Черкащині ця фраза набула нових барв.

У 2018 році місцеві державні виконавці виставили на продаж труну. Борг, щодо якого відбулося стягнення цього специфічного майна, виник у боржниці перед Приватбанком.

Домовина у неї виявилася не випадково. Свого часу вона була зареєстрована як ФОП, основним видом діяльності якого була організація поховань та надання супутніх послуг. Наразі цей ФОП закритий.

Покупець на труну знайшовся: її придбали за стартовою ціною 750 грн.

Дві вживані SIM-картки

Зараз мобільний телефон – щось більше, ніж спосіб комунікації. До номера "підв'язуються" акаунти в соцмережах і, що найголовніше, банківські рахунки та доступ до інтернет-банку.

Саме тому потенційних покупців здивувала наявність серед лотів двох використаних SIM-карток усього за 75 копійок.

setam

Історія трапилася на Сумщині три роки тому. SIM-картки з двома пакетами з порошкоподібною речовиною, схожою на дріжджі, перекинули через паркан Сумської виправної колонії №116. Ймовірно, "посилка" призначалася одному з в'язнів.

Оскільки вчинення таких дій – це адміністративне правопорушення, пакети та дві SIM-картки арештували та виставили на продаж. Ініціатора акції оштрафували на 255 грн і зобов'язали сплатити 352,4 грн судового збору.

Про колишнього власника SIM-картки відомо небагато: це чоловік 1996 року народження, який у 2010 році зареєструвався як ФОП у Криму. Основним видом діяльності обрав надання послуг з переїзду.

Що він робив у Сумах та чому хотів передати до місцевої в'язниці дріжджі та SIM-картки, залишається лише здогадуватися.