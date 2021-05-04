10 найдивніших лотів: що продають за борги

"Держава дісталася до гаманців боржників". З такими заголовками виходили квітневі новини про те, що банківські рахунки боржників будуть автоматично арештовувати. Багатьох українців ця новина обурила, адже банки більше не захистять їх кошти від державних чи приватних виконавців.

Однак стягнення грошей з банківських рахунків — це лише вершина айсбергу.

У разі, коли коштів на рахунках боржників недостатньо, виконавча служба переходить до стягнення майна: нерухомості, коштовностей, автомобілів та багато чого іншого. Це майно продається на аукціонах, які організовують через державне підприємство "СЕТАМ" (Система електронних торгів арештованим майном).

Взяти участь в аукціонах і купити щось з арештованого може кожен українець пройшовши просту реєстрацію у пару кліків. На аукціоні можна знайти товар на будь-який смак та ціну. Часто можна зустріти і цікаві та неординарні лоти.

Державне підприємство "СЕТАМ" створене у 2014 році Міністерством юстиції. Основна мета його роботи — продаж арештованого та конфіскованого майна, а також банківського майна в Україні. З початку роботи підприємство на своєму електронному аукціоні OpenMarket продало майна на 11,8 млрд грн і повернуло до державного бюджету понад 1,5 млрд грн.

Літак Boeing 737

В жовтні 2015 року з Москви до Києва прилетів пасажирський літак Boeing B 737/524, який належав російській авіакомпанії "Трансаеро". Проте здійснити зворотній рейс йому не судилося.

Через борг "Трансаеро" за обслуговування та стоянку перед Міжнародним аеропортом "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни") у сумі 625 тис дол літак арештувала українська виконавча служба. Більше трьох років повітряне судно чекало на нового власника.

Літак Boeing B 737/524 арештували за борги російської "Трансаеро" setam

Перша спроба продати літак виявилась невдалою. Бажаючих придбати його 4 червня 2018 року за ціною в 35,9 млн грн (близько 1,3 млн дол) не виявилось. Після цього стартову ціну знизили вдвічі.

В лютому 2019 року Boeing B 737/524 продали за майже 18 млн грн (близько 661 тис дол). Таким чином "Жуляни" повністю повернули борг "Трансаеро", яка за два роки до цього збанкрутувала.

35 весільних суконь

У 2019 році Івано-Франківські виконавці вилучили у місцевої підприємниці 35 весільних суконь. Відповідно до даних судового реєстру жінка заборгувала ПриватБанку 50 тис грн, які не могла повернути.

Всі сукні оцінили в 91,8 тис грн і вже рік намагаються продати.

Однак покупців на такий специфічний товар та ще й у такій кількості знайти не вдалося. Принаймні поки що.

214 тисяч кубів природного газу

Блакитне паливо запорізької компанії "ТБ Контраст", що спеціалізується на роздрібному продажі газу, арештували в лютому 2020 року на вимогу державного "Укртрансгазу". Наразі він знаходиться у підземних сховищах "Оператора газосховищ України" (філія "Укртрансгазу").

Початкова вартість цього лоту складає 1,022 млн грн. Ринкова вартість 214 тис куб м газу в Україні на сьогодні становить близько 1,73 млн грн (разом з ПДВ).

Однак попри такі вигідні умови (дисконт складає 708 тис грн або 40% від ринкової вартості), великого попиту на цей лот не спостерігається. Єдину заявку на участь в аукціоні відхилили, через те що учасник не сплатив гарантійний внесок (51 тис грн).

Дерев’яні лавки

В лютому 2020 року Управління забезпечення примусового виконання рішень у Хмельницькій області арештувало 10 жовтих дерев'яних лавок. Всі вони стоять на території міжгосподарського санаторію "Україна" у селі Маків, неподалік Кам’янця-Подільського.

Станом на квітень 2021 року санаторій заборгув 808 тис грн податкових платежів та 592 тис грн зарплати своїм співробітникам. Саме для погашення боргів по заробітній платі і намагалися продати лавки.

Однак, на щастя для санаторію "Україна" і на жаль для його працівників, лавки мають не надто "товарний" вигляд. Можливо тому покупців на цей лот так і не знайшлося, незважаючи на стартову ціну у 7,5 тис грн за всі 10 лав.

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Значок народного депутата України

Конфіскація майна за борги не оминає нікого, навіть колишніх народних депутатів. Так, на аукціон потрапив значок "Народний депутат України" колишнього мера Миколаєва та депутата першого скликання Верховної ради Олександра Берднікова.

У 2015 році його засудили за розкрадання іноземних інвестицій на суму близько 2,5 млн дол. Окрім позбавлення волі на 8 років, рішенням суду конфіскували й половину майна колишнього депутата. Конфісковане майно, зокрема згаданий значок і навіть портрет його власника, продавали на СЕТАМі.

Значок народного депутата першого скликання Верховної ради Олександра Берднікова setam

За значок під час аукціону розгорівся справжній бій: за нього змагалося 8 людей, а переможець заплатив у 3,8 рази більше, ніж стартова ціна — 756 грн (торги починались з 200 грн).

DVD диск та відеокасета

Коли грошей у боржника немає, а борг стягнути якось потрібно, виконавча служба готова виставити на продаж навіть DVD з музикою або ж відеокасету з фільмом.

Обидва випадки відбулися у Дніпрі.

У першому державні виконавці виставили на продаж диск з колекцією музики "Лучшее из русского шансона". Стартова ціна лоту склала 55,66 грн. Продати диск, на превеликий жаль для держави, на користь якої й стягували борг, так і не вдалося: не знайшлося покупців.

У другому випадку державні виконавці пішли ще далі та намагалися продати відеокасету (VHS) з фільмом "Мои друзья-приятели" (1975 рік, режисер Маріо Монічеллі).

Цікаво, що цей лот виставляли на продаж двічі: спочатку за 36,75 грн, а потім за 24,5 грн. І ним навіть встиг зацікавитися один покупець. Однак торги так і не відбулися. Схоже, що потенційний покупець забув як користуватися відеомагнітофоном.

Старі боксерські рукавички

Боксерські рукавички з пошкодженнями внутрішньої сторони (були у вжитку) — такий лот виставили на продаж державні виконавці на Сумщині.

Історія боргу їх власника починається з дорожньо-транспортної пригоди, куди потрапив боржник 1999 року народження. В жовтні 2019 року суд постановив стягнути з нього майже 60 тис грн матеріальної та моральної шкоди, завданої іншій стороні ДТП.

Для стягнення цієї суми державні виконавці почали розпродувати майно боржника. Зокрема й боксерські рукавички, які намагалися продати за 112,5 грн. Ринкова вартість нових рукавичок, залежно від виробника та магазину, складає 300-1200 грн (ціни на вживані рукавиці коливаються від 100 до 2000 грн).

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Однак покупців на цей лот так і не знайшлося. Ймовірно через стан рукавичок.

115 тонн породистих корів

На Одещині державні виконавці прийшли до державного підприємства "Дослідне господарство ім.М.І.Кутузова Інституту сільського господарства Причорномор`я НААНУ". Наразі підприємство перебуває у доволі скрутному становищі: податковий борг сягає 13,4 млн грн, а заборгованість з виплати заробітної плати працівникам — понад півмільйона гривень.

Через ці та інші борги проти дослідного господарства відкрили 17 виконавчих проваджень. В одному з них справа дійшла до стягнення боргів шляхом продажу активів.

Примітним виявився лот з продажу 362 корів породи "Сіра українська" загальною масою 115,23 тонни. Такий доволі великий лот виставили на продаж у травні 2020 року.

Його стартова ціна склала 2,4 млн грн. Цього було б цілком достатньо, аби погасити борги перед працівниками держпідприємства.

На участь у торгах подалося аж 8 учасників, однак продати 362 корови так і не вдалося: ніхто не заплатив 121,3 тис грн гарантійного внеску.

Домовина

Не рідко від боржників за банківськими кредитами можна почути, що колектори своїми діями "заганяють у домовину". На Черкащині ця фраза набула нових барв.

Місцеві державні виконавці виставили на продаж труну (розміри 204 см на 69 см). Борг, щодо якого й відбулося стягнення цього специфічного майна, виник у боржниці перед ПриватБанком. Самі ж події відбувалися ще у 2018 році.

Домовина у боржниці виявилася не випадково. Свого часу у неї був відкритий ФОП, основним видом діяльності якого була організація поховань та надання супутніх послуг. Наразі цей ФОП закрито.

Цікаво, що на труну знайшовся покупець: її придбали за стартовою ціною у 750 грн.

Дві вживані SIM-картки

Сьогодні мобільний телефон перетворився у щось більше, ніж просто спосіб комунікації. До номера мобільного підв'язуються безліч особистих даних, акаунтів у соцмережах та, що найголовніше, банківські рахунки та доступ до інтернет-банку.

Саме тому дивно було побачити серед лотів дві використані SIM-картки. Тим паче за них просять всього 75 копійок.

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Історія з їх продажем трапилася на Сумщині 3 роки тому. Тоді їх, разом з двома пакетами з порошкоподібною речовиною бежевого кольору (яка зовні схожа на дріжджі) перекинули через паркан Сумської виправної колонії №116. Ймовірно, ця "посилка" призначалася одному з в’язнів.

Оскільки вчинення таких дій — це адміністративне правопорушення, пакети з дріжджами та дві SIM-картки арештували та виставили на продаж. Самого ж підкидача оштрафували на 255 грн, а також зобов’язали сплатити 352,4 грн судового збору.

Про колишнього власника SIM-картки відомо небагато: це чоловік 1996 року народження, який у 2010 році зареєструвався як ФОП у Криму. Основним видом діяльності він обрав надання послуг з переїзду.

Про те, що він робив у Сумах та чому саме хотів передати до місцевої в’язниці дріжджі та SIM-картки залишається лише здогадуватися.