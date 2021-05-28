Море та гори у Рас-ель-Хайма: МАУ відкриває новий туристичний напрямок в ОАЕ. Що варто знати та куди сходити?

Авіакомпанія МАУ запускає прямий рейс до емірату Рас-Ель-Хайма. Відтепер курорти Об’єднаних Арабських Еміратів стануть ще більш доступними для українських туристів.

Світ потроху оговтується від пандемії коронавірусу, яка стала справжнім викликом для авіаційної та туристичної галузей.

Напередодні активного початку сезону відпочинків авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про запуск прямого рейсу до курорту Рас-ель-Хайма.

Як спланувати поїздку, скільки це коштуватиме та що подивитися в унікальному еміраті ОАЕ?

Що таке Рас-Ель-Хайма

Рас-ель-Хама – один з 7 еміратів ОАЕ, що знаходиться всього в 45 хвилинах їзди від Дубая.

Берегова лінія емірату – це 64 кілометри піщаних пляжів, які перебувають по сусідству з пустелею теракотових відтінків і з мальовничими Хаджарськими горами.

Крім чудової природи, емірат славиться своєю багатою культурою та давньою історією – чотири місцевих пам'ятники архітектури входять в список кандидатів в об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Попри те, що Рас-ель-Хайма перебуває поруч із галасливим мегаполісом Дубай, тут виникає відчуття, що знаходишся на іншому кінці світу, завдяки розміреному ритму і природній красі.

Як дістатися

Ще донедавна прямого сполучення Києва з Рас-ель-Хайма не було. Дістатися курортного міста можна було за 45 хвилин з аеропорту Дубая, трохи більше півгодини треба було провести в дорозі з Шарджі або 2 години зі столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Утім, вже з 25 червня українці зможуть літати до Рас-ель-Хайма напряму: авіакомпанія МАУ виконуватиме такі рейси двічі на тиждень – щопонеділка та щочетверга.

"Ми запускаємо прямі рейси з Києва до Рас-ель-Хайма, щоб забезпечити більше туристичних можливостей для українських туристів цього сезону", - каже керівник прес-служби авіакомпанії Дмитро Дьошін.

Вартість квитка стартує від 3,812 тисяч грн з багажем.

В ціну перельоту вже включено 1 місце ручної поклажі + 1 місце до 5 кг та одне місце багажу до 23 кг.

Як підготуватися

За 72 години перед вильотом до ОАЕ кожен турист обов’язково повинен пройти ПЛР-тестування.

Після отримання негативного результату та 5 годин польоту процедуру доведеться повторити вже в аеропорту Рас-ель-Хайма. Протягом 12 годин ви отримаєте смс-повідомлення.

"Ваш результат – негативний. Будь ласка, піклуйтесь про своє здоров’я та безпеку", - читаю сповіщення в телефоні.

Однак, розслаблятися ще зарано. Протягом усієї відпустки в транспорті, на вулиці, в готелі треба обов’язково залишатися в масці. Зняти її туристам дозволяють лише на пляжі, біля басейну або під час їжі.

"Ми піклуємось про власних громадян та туристів, саме тому носіння маски та дотримання соціальної дистанції є обов’язковими", - каже співробітниця одного з готелів.

Що буде за порушення карантинних обмежень? "Штрафи сягають 800 доларів, але на перший раз можуть просто зробити зауваження. Але ризикувати не варто", - попереджають в готелі.

Перед поверненням додому процедуру проходження тесту доведеться пройти знову. Безкоштовно це можна зробити в RAK Hospital COVID-19 Screening Tent.

Що подивитися?

ОАЕ – країна постійного тепла, тому пляжний відпочинок тут актуальний круглий рік. Середня температура в січні становить 18-25°C, влітку – 40°C.

Однак ідеальним часом для того, щоб поніжитися на білосніжному піску місцеві називають жовтень-листопад, коли температура повітря коливається між 30-35°C.

Утім, полежати на пляжі – далеко не єдине, заради чого варто відвідати Рас-ель-Хайму.

Пустеля

На території Рас-ель-Хайма знаходиться мальовнича пустеля з пісками кольору яскраво-помаранчевого заходу.

Найбільш хвилюючий спосіб познайомитися з пустелею – катання по дюнах на квадроциклах.

Сафарі по пустелі зазвичай включає захоплюючі гонки, а також катання на сендборді, за яким слідує традиційна арабська вечеря з вибором страв в одному з туристичних бедуїнських сіл: Bassata Desert Village, The Dunes або Bedouin Oasis Desert Camp.

Унікальна ферма перлин

Ловля перлин з найдавніших часів вважалася основним заняттям жителів Рас-ель-Хайму і основним джерелом заробітку.

Сьогодні в Рас-ель-Хаймі перли вирощують штучно, на єдиній в усій Перській затоці фермі Suwaidi Pearls. Свою продукцію ферма продає ювелірам по всьому світу.

Ферма розташована біля підніжжя Хаджарських гір в районі Аль-Рамс, на понтоні, до якого відвідувачів везуть на традиційних човнах.

Ви зможете отримати раковину з перлиною з води і при бажанні купити дорогоцінний подарунок, який знайдете самі.

Гори

Одна з визначних пам'яток Рас-ель-Хайма – величний гірський ланцюг, розташований недалеко від міста. Саме тут знаходиться найвища гірська вершина ОАЕ – Джебель Джейс, з якої відкриваються захоплюючи види.

Wadi Showka - популярне місце для їзди на гірських велосипедах, розташоване на півдні Рас-ель-Хайм.

Тут є кілька велосипедних трас довжиною від 15 до 50 км. Між кам'янистими скелями пролягає зручна дорога.

В горах також є спеціально обладнані місця для кемпінгу. Це відмінна можливість вирватися з міста і опинитися в іншому світі.

Мабуть, найвідоміша адреналінова пригода емірату – швидкісний спуск по найдовшому в світі зіплайну Jebel Jais Flight, занесеному в Книгу рекордів Гіннеса як найдовший у світі. Його довжина – 2,832 тисяч метрів, що дорівнює 28 футбольним полям.

Кожен любитель гострих відчуттів зобов'язаний хоча б раз в житті пролетіти над гірським ланцюгом зі швидкістю 150 км/год та приземлитеся на підвісний платформі зі скляною підлогою.

Jebel Jais Zipline Tour – годинний тур по дев'яти гірським локаціям, зв’язаний 7 зіплайнамі, що проходять над скелями і каньйонами Джебель Джейс.

Via Ferrata – туристичний маршрут, який включає підйом на скелі по спеціальним металевим скобам, піші переходи по горах і спуски на зіплайнах.

Jais Sky Maze - новий атракціон з низкою перешкод, канатних доріг і підвісних мостів. Розвага ідеально підійде для груп до 15 осіб і займе годину.

Bear Grylls Explorers Camp – єдиний на Близькому Сході екстремальний табір Беар Гріллс, відомого мандрівника, телеведучого і фахівця з виживання.

Тут туристи можуть пройти один з коротких (4 години або пів дня) або довгий (день) курсів по виживанню в дикій природі. Незвичайне пригода підходить для всієї родини.