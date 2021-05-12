Як легко обрати нову техніку з вигодою

"Економічна правда" та Samsung Electronics підготували кілька порад, які спростять вибір, а також унікальну можливість оновити техніку й гаджети з 5 до 24 травня з вигодою до 30% у рамках гарячих WOW Тижнів.

Смартфон

Протягом останнього десятиліття, крім звичайного засобу зв'язку, телефон перетворився на справді розумний гаджет.

Тепер завдяки одному пристрою можна не носити з собою калькулятор, записник, книжку, фотоапарат, плеєр, диктофон, ліхтарик і навіть ноутбук із доступом до інтернету.

Усі ці функції виконує смартфон, тому правильний його вибір надзвичайно важливий.

Насамперед радимо звертати увагу на можливості камер, якість екрана, ємність акумулятора, обсяг пам'яті, захист персональних даних.

Усе це поєднує в собі Galaxy S21 Ultra. Флагманський смартфон із системою камер професійного рівня здатен робити приголомшливі фото й відео студійної якості.

Ціна стартує з 37 299 грн, але протягом WOW Тижнів його можна придбати з вигодою до 5 550 грн за програмою Trade-in.

Samsung Galaxy A32 вирізняється крутими функціями за доступною ціною. Пристрій із квадрокамерою на 64 Мп та акумулятором ємністю 5000 мА·год зараз коштує 6 599 грн проти звичайної вартості 7 299 грн.

Планшет

Планшет – актуальний гаджет, який підходить і для навчання, і для розваг, і для роботи.

Щоб обрати найкращий, спершу варто визначитися, для чого він потрібен. Якщо для навчання чи роботи, то слід звертати увагу на продуктивність і пам'ять пристрою. Для розваг важливою буде діагональ дисплея.

Оптимальною опцією може стати інноваційний планшет Galaxy Tab S7+ із потужним процесором і надзвичайно плавним екраном. Цей продуктивний інструмент стане в пригоді і для роботи, і для розваг, і для творчості.

Звичайна ціна гаджета становить 30 999 грн, у рамках акції його можна придбати за 28 888 грн.

Телевізор

Можливості сучасних телевізорів широкі й різноманітні.

Сучасний смарт-телевізор можна використовувати для перегляду телепередач, фільмів та серіалів на великому екрані, для геймінгу та розваг. Він також може стати яскравим доповненням інтер'єру будь-якої сучасної оселі.

Любителям кінематографа й преміального домашнього перегляду радимо телевізор QLED 8К.

100% колірного охоплення завдяки квантовим точкам та Quantum Processor 8K на основі штучного інтелекту, що покращує роздільну здатність зображення до якості 8К, гарантують повне занурення в події на екрані.

За акційними цінами телевізор можна придбати від 78 699 грн за діагональ 65 дюймів, тоді як звичайна ціна – 104 999 грн.

Якщо ви збираєтеся використовувати телевізор і як деталь інтер'єру, то чудовим вибором стане дизайнерський The Frame.

У фоновому режимі він може демонструвати твори мистецтва або фото, а завдяки змінним рамкам чудово доповнить інтер'єр оселі. Поспішайте придбати за акційною ціною: 25 599 грн за діагональ 43 дюйми. Звичайна ціна – 31 999 грн.

Монітор

Якщо ви геймер чи просто поціновувач онлайн-ігор, то вибір техніки для вас – особливий процес, адже вона має максимально занурювати в онлайн-світи.

Упевнені, що геймери оцінять вигнутий 34-дюймовий монітор Odyssey G5 із частотою оновлення 165 Гц та низькою затримкою вхідного сигналу – усього 1 мс.

Монітор можна придбати за привабливою ціною – 12 999 грн. Зазвичай він коштує 14 999 грн.

Зберегти всю колекцію ігор та оптимізувати вільне місце на диску допоможе портативний SSD T7 Touch. Звичайна ціна – 10 999 грн, акційна – 10 499 грн за об'єм 2 ТБ. Він сумісний з багатьма пристроями, зокрема з ігровими консолями.

Холодильник

Завдяки функціям охолодження та великій місткості Side-by-side-холодильника ви можете скоротити рутинні походи в магазин, адже ваші продукти зберігатимуться довше.

Як варіант можна розглянути місткий Side-by-side-холодильник Samsung RS61R5001M9/UA. Унікальна технологія Space Max дала змогу зробити стінки тоншими і збільшити об'єм внутрішньої камери без шкоди для енергоефективності.

Технологія всебічного охолодження All-Around Cooling забезпечує оптимальний температурний режим у всьому холодильнику, тому кожен продукт довше залишається свіжим. Звичайна ціна – 31 999 грн, акційна – 26 999 грн.

Пральна машина

Пральна машина – покупка не на рік і не на п'ять. Щоб вона була максимально безшумною і мала тривалий термін експлуатації, слід звертати увагу на деталі. Радимо врахувати габарити, об'єм барабана й енергоефективність.

Пральна машина Samsung WW60K42101WDUA подбає про весь легкий та яскравий одяг, що зачекався літа на дальніх полицях гардеробів: різноманіття режимів, зокрема гігієнічна обробка парою, забезпечить ретельне й дбайливе очищення навіть найбільш делікатних речей. Звичайна ціна – 12 499 грн, акційна – 9 999 грн.

Пилосос

Щоб обрати пилосос, треба взяти до уваги площу помешкання, яке буде прибиратися, наявність чи відсутність домашніх тварин, схильність до алергії в жителів.

Універсальним вибором стане бездротовий пилосос Samsung Jet™ VS15T7031R4/EV.

Потужність всмоктування до 150 Вт і спеціальна турбощітка допоможуть швидко й ефективно прибрати навіть найдрібніші частки пилу з килимів і твердих поверхонь.

П'ятишарова система фільтрації затримує до 99,99% дрібних часток пилу й алергенів, що допомагає зберігати повітря у вашій оселі чистим і безпечним для здоров'я. Звичайна ціна – 10 499 грн, акційна – 8 499 грн.

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