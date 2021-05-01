Комбуча: хто драйвить найбільш стрімкий західний тренд в Україні

Комбуча - ферментований напій на основі симбіотичної культури чайного гриба (scoby - symbiotic culture of bacteria and yeast), починає свою історію в Азії і налічує більше 2000 років.

Це кислуватий ледь терпкий слабогазований напій, який бадьорить, втамовує спрагу, наповнює організм пробіотиками та енергією, а ще має властивості детоксу.

У процесі ферментації культура з'їдає цукор та утворює ряд корисних речовин, у тому числі пробіотики, ензими, ферменти, які необхідні для макробіому та імунітету людини, а ще електроліти, що допомагають відновити організм після фізичних навантажень.

Серед загальноприйнятих корисних властивостей комбучу також наділяють протизапальними та антиоксидантними властивостями, що допомагають зберегти красу та молодість і підтримують здорову мікрофлору кишківника.

Завдяки усім цим властивостям сьогодні комбуча займає почесне місце на полицях магазинів, як повноцінна альтернатива солодким газованим, чи ігристим напоям, а також кисломолочним продуктам, особливо для споживачів які потребують безлактозних пробіотиків.

З 2020 року промислове виробництво комбучі в Україні активно розвиває компанія eat easy • заснована у 2014 році Тетяною Ізмайловою (Бондарчук).

За 6 років iснування компанія повністю змінила свій вектор від кухні ресторану до повноцінного виробника, але незмінною залишиться цінність компанії : "в основі всього - здоров'я клієнтів".

Як зауважує СЕО компанії eat easy • Олександр Губаренко - саме цей принцип безкомпромісно наслідується у виробництві ферментованих напоїв-пробіотиків та альтернативних снеків.

При виробництвi напоїв, компанiя не використовує жодних хiмiчних барвникiв та iнших шкiдливих речовин. Виключно натуральнi інгредієнти для масимальноi користi та задоволення вiд продукту.

Так, у 2021 році в новому виробничому приміщенні введено в експлуатацію сучасне технологічне та унікальне на Українському ринку обладнання для ферментації та розливу напоїв на основі чайного гриба і ферментованих лимонадів на основі морського рису (tibicos).

Продукцію компанiї можна придбати практично у будь-якій торгiвельнiй мережі міста Києва. Компанія активно освоює регіони України та найближчим часом справжня комбуча буде доступна у всіх великих торгових мережах країни.

Справжня комбуча - це досить примхливий живий продукт. Тому компанія, що виробляє raw-продукти, має підходити до процесу з максимальною відповідальністю та дотримуватись максимальної чистоти і стерильності.

За відсутності належних умов виробництва ферментовані продукти можуть містити хвороботворні бактерії замість корисних пробіотиків, та надмірну кількість дріжджів (алкоголю) замість користі.

Компанія eat easy • приділяє максимум уваги якості та безпечності готового продукту. На виробництві запроваджено систему HACCP, а також йде активна підготовка до впровадження системи менеджменту безпечності харчового продукту ISO 22000:2018.



Український ринок комбучі щороку поповнюється альтернативними виробниками, проте максимум користі можна отримати лише із правильно приготовленого напою на спеціалізованому обладнанні і за дотримання технології.

Компанiя eat easy • виробник органічних напоїв та альтернативних снекiв, яка належить інвестиційній компанії N1, до якої також входять: мобільний банк sportbank, кредитна копанія Money4YOU, фінтех платформа Asquad, а також декілька платіжних рішень для Східної Європи.

Компанія N1 на чолі з Никитою Ізмайловим бере активну участь у розвитку eat easy • інвестує у виробниче обладнання, розробки, інфраструктуру та команду. Саме завдяки такій співпраці eat easy • у 2020 році зробила квантовий стрибок.

Ми постійно розвиваємося, ростемо якісно та кількісно, розширюємо асортимент та мережу збуту, співпрацюємо з логістичними компаніями, дослідницькими інститутами та сертифікованими лабораторіями, удосконалюємо процеси і, незважаючи на пандемію, створюємо нові робочі місця та покращуємо умови праці.

Мета цього року - збільшити обсяги виробництва, а також відкрити двері фабрики для екскурсійного відвідування споживачами і партнерами з метою ознайомлення з продуктом.