Директор з питань маркетингу мережі "Фора": "В акції "Джойки" просвітницька місія"

З 1 квітня до 23 травня у всіх магазинах мережі "Фора" діє ігрова по формі й серйозна за змістом акція — "Джойки".

Її суть полягає в тому, щоб протягом визначеного періоду купувати товари партнерів або просто робити покупки від 99 грн й отримати картку з одним із екоперсонажів Джойкою.

За допомогою спеціального додатку Джойка "почне гру" в сортування сміття з вами і вашою дитиною. Це веселе сімейне дозвілля, відмінний привід підняти критично важливу тему — захист навколишнього середовища, а також можливість обговорити конкретні дії, які можуть сприяти очищенню планети від пластику.

На завершення акції команда "Фора" висадить дерева — відповідно до набраних усіма учасниками балів.

Детальніше про "Джойок" та інші CSR-проєкти "Фори" розмовляємо з маркетинг-директором мережі Оксаною Міцкевич.

— Розкажіть, будь ласка, про проєкти "Фора", присвячені сталому розвитку.

— У компанії "Фора" є велика кількість проєктів, спрямованих на благодійність і сталий розвиток. Розповім про деякі. Є кілька програм, спрямованих на підтримку малозабезпечених людей.

Наприклад, наш соціальний проєкт "Потребуєш — візьми, маєш змогу — поклади", в рамках якого в магазинах "Фора" встановлюються спеціальні стелажі взаємодопомоги.

На них можна залишити продукти для тих, у кого немає можливості їх придбати самостійно.

Проєкт "Серце б'ється завдяки" націлений на допомогу дітям із вадами серця. За вісім хвиль акції у наших магазинах ми зібрали понад 1,7 млн гривень, і всі вони пішли на оплату ендоваскулярних операцій для дітей і підлітків.

Разом зі співробітниками компанії ми зібрали книги для бібліотеки Краснопільської територіальної громади у Житомирській області, а також іграшки та подарунки для вихованців дитячих будинків.

Уже кілька років робимо свій внесок у розвиток електромобільної інфраструктури біля магазинів нашої мережі — на парковках встановлюємо електрозарядки для автомобілів.

Впевнені, що це допомагає жителям приймати рішення на користь екологічних видів транспорту.

У магазині "Фора" в Погребах встановлені сонячні батареї, а станцію із сонячних батарей плануємо в оновленому магазині на вулиці Чорновола у Вишневому.

— Чому вирішили провести акцію "Джойки" у мережі магазинів "Фора"?

— Ця акція проходить на перетині двох тем, близьких нашому бренду, — захист навколишнього середовища і допомога дітям. Місія "Джойок" — просвітницька: звички наших дітей визначають те, в якому світі ми будемо жити в майбутньому.

Тому важливо з ними вже зараз говорити про такі важливі речі, як озеленення планети та захист навколишнього середовища, і показувати, якими доступними інструментами цього можна досягти — наприклад, сортуванням сміття.

Нам була дуже важлива ігрова форма комунікації, адже саме так інформація запам'ятовується дітьми без будь-якого супротиву.

— Чому персонажі саме такі, і звідки взялася ідея розділити їх на міських, водних, лісових та повітряних?

— Джойки — продукт наших партнерів, і ми "приймали їх у сім'ю" вже готовими. А поділ дуже логічний: сучасні діти живуть у місті, і нам важливо навчити їх не смітити в ньому; ліси і парки — основні місця для проведення пікніків та дозвілля на природі, звичка прибирати після своїх активностей допоможе зберегти природу.

Вода в розумінні дітей — це в основному те, що вони п'ють і де купаються, — необхідно доносити їм, що її чистота безпосередньо залежить від їхніх дій. Повітря найменш помітне, але якщо розібратися, то можна побачити зв'язок між тим, як ми сортуємо сміття, і його чистотою.

Команда "Фора" впевнена, що ігри з Джойками — це прекрасний привід батькам поспілкуватися зі своїми дітьми на тему екології та особистої відповідальності кожного за нашу планету.

— Оксана, підкажіть, будь ласка, чи є трендом те, коли бренди говорять із дітьми на серйозні теми, як, наприклад, ви про екологію?

— Складно сказати, що ми комунікуємо тільки з дітьми, хоча їх залучення для нас дуже важливе, адже, як я вже сказала, які звички ми сформуємо у своїх дітей зараз, у такому майбутньому і будемо жити.

Наш соціально-екологічний проєкт все-таки передусім про сім'ю, спілкування з дітьми, трансляцію нових і правильних цінностей новому поколінню. Разом розставляти пріоритети, прагнути до мети, вчитися, веселитися, грати і посадити перше дерево з дитиною.

Особисто я буду дуже рада, якщо завдяки нашій акції дорослі люди задумаються про те, чому важливо сортувати сміття і наскільки важливо обговорювати тему екології зі своїми дітьми. Це буде означати, що головна мета досягнута, і наступними проєктами можна буде посилювати позитивний ефект.

— Чи є вже відгук від гостей?

— Так, ми спостерігаємо, як наша активність поширюється в соціальних мережах — Джойки знаходять відгук у серцях наших гостей. Наша команда дуже рада, що так багато людей підтримують тему екології і готові порушувати її зі своїми дітьми.

— Підкажіть, будь ласка, чи буде продовження у Джойок?

— Точно говорити про це рано до закінчення першої акції, але ми й наші гості емоційно вже дуже прив'язалися до Джойок, і є шанси, що в них буде продовження.







