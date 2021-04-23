Вакцина для банківської системи. Що чекати від 2021 року

Інтерв'ю з Головою Правління Комерційного Індустріального Банку.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує стійкість українських банків та очікує відновлення їх показників після пандемії COVID-19.

За даними аналітиків, зростання в роздрібному і корпоративному сегментах відновлять в першу чергу дочірні структури іноземних банків та приватні українські банки.

Показники прибутку фінансових установ у 2021 році будуть відповідати рівню 2020 року. Яким був 2020 рік і що чекає банківську систему в 2021 році ми поспілкувалися з Головою Правління Комерційного Індустріального Банку Тетяною Путінцевою.

— Тетяна Володимирівна, як можна охарактеризувати ситуацію в економіці в 2020 році і яким він був для банківської системи в цілому?

— Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році до 3%. Ще в жовтні 2020 року його прогнози були в два рази скромнішими - на рівні 1,5%.

У січневому випуску Світового банку "Перспективи глобальної економіки", прогноз падіння української економіки в 2020 році на рівні 5,5% і зростання на рівні 3,1% був збережений на тому ж рівні.

Міністерство економіки зберегло прогноз падіння ВВП України в 2020 році на рівні 4,8% за підсумками року і прогнозує його зростання в 2021 році на 4,6%.

Банківська система - це артерії економіки, з високою чутливістю до ринкової ситуації. У 2020 році банки України отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку.

Голова Правління Комерційного Індустріального Банку Тетяна Путінцева

Це на 29% менше аналогічного періоду 2019 року. COVID 19, безумовно, вплинув на фінансовий стан банків, але цей вплив був менш відчутним, ніж очікувалося навесні 2020 року.

Кількість збиткових банків не збільшилась і 65 банків з 73 були прибутковими, з результатом 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 інших банків.

Можна впевнено констатувати, що банки розвиваються в умовах пандемії з істотним запасом міцності. При загальному спаді ділової активності та зниженням вартості ресурсів, банківська система України залишається прибутковою, операційний прибуток досить високим, а кредитні збитки не значними.

— Тетяна Володимирівна, з якими результатами Ваш Банк закінчив такий непростий 2020 рік? Чи вдалося реалізувати всі поставлені плани?

— Рік був дуже непростим не тільки для нашого Банку, але і для всієї банківської системи. Незважаючи на це протягом 2020 року Банк активно нарощував активи та клієнтську базу, випереджаючи конкурентів і підвищуючи ефективність.

Незважаючи на кризові процеси в економіці, активи банку зросли більш ніж в два рази до 3,1 млрд грн. За обсягом активів Банк піднявся з 49 місця на 42 в рейтингу НБУ. Приріст коштів клієнтів збільшився на 68%, обсяг коштів юридичних осіб збільшився майже втричі, фізичних осіб в 1,5 рази.

Ми зафіксували прибуток на рівні 42 млн грн. Підводячи підсумки року, можна з упевненістю сказати, що Банк вийшов на заплановані фінансові показники, впевнено набирає обсяги бізнесу і є одним з банків, що найбільш динамічно розвиваються.

— Тетяна Володимирівна, як Ви бачите подальший розвиток Банку, чи визначена стратегія, на що будете робити акценти в бізнесі?

— Банк орієнтований на обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу, це буде продовжувати залишатися пріоритетним сегментом для нас.

За даними ООН, в цілому на малих і середніх підприємствах в світі зайнято майже 50% трудового населення і виробляється 33-60% національного продукту.

Банк також продовжить розвивати сервіс для фізичних осіб, зберігаючи зважену політику планової діджиталізаціі бізнесу. В кінці грудня 2020 року ми затвердили нову стратегію розвитку Банку, яка визначає бізнес-орієнтири до 2024 року.

— Тетяна Володимирівна, зараз багато клієнтів скаржаться, що багато банків відмовляють їм в обслуговуванні або вимагають велику кількість документів. Чи існує така проблема?

— Посилення умов щодо чистоти фінансових операцій - це глобальна тенденція і в майбутньому нас чекає ще більш серйозний контроль готівкових фінансових потоків, підтвердження походження коштів, детальне документальне пояснення ризикових для банку трансакцій і реальне блокування рахунків для з'ясування чистоти фінансових потоків.

Банківські системи в усьому світі вже давно працюють в такому режимі. Наша країна також підготувала базу і тестує окремі інструменти.

Складність полягає більше в нерозумінні клієнтами окремих норм і правил.

У багатьох банках віддають перевагу відмові клієнту в обслуговуванні, ніж витрачанню часу на роз'яснення причин і, тим більше наданні допомоги.

Саме з цієї причини консалтингу та індивідуальній роботі з кожним клієнтом ми приділяємо особливу увагу в своїй сервісній моделі.

— Тетяна Володимирівна, які переваги, на Ваш погляд, допоможуть Банку реалізувати намічену стратегію?

— Ми завжди були універсальним банком, але корпоративний бізнес завжди був для нас пріоритетним. При цьому наші зусилля також спрямовані на створення комфортного сервісу для фізичних осіб.

У планах цього року підключення до BankID, впровадження технології безконтактних платежів Apple Pay Google Pay і подальший розвиток функцій мобільного банку. Основною нашою перевагою перед великими банками є наша гнучкість і мобільність.

Завдяки підтримці нашого іноземного акціонера, ми отримуємо оперативну інформацію про тенденції на європейських ринках, про заходи, що проводяться західними банками. Це дає нам можливість швидко приймати необхідні рішення та ефективно реалізовувати стратегію розвитку Банку. Не менш важливою перевагою є напрацьований досвід роботи в корпоративному сегменті.

В непростих ринкових умовах сьогодення ми багато уваги приділяємо консультаційні підтримки клієнтів, знаходимо механізми вирішення нестандартних бізнес завдань і намагаємося з розумінням ставиться до тимчасових труднощів клієнтів.

Ми активно нарощуємо кредитний портфель, збільшуємо обсяг операцій з факторингу та гарантіям. Все це стало можливим завдяки професійній команді Банку.

Безумовно, ставши банком зі 100% іноземним капіталом довіра до банку зросла, що сприяє суттєвому приросту ресурсної бази і збільшенню числа вкладників. У нас з акціонером єдине бачення розвитку Банку, ми впевнено дивимося в завтрашній день і переконані що цілі стратегії будуть досягнуті.

Довідка:

Комерційний Індустріальний Банк - універсальний банк, заснований в 1993 році з повним спектром фінансових послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Мережа банку налічує 38 відділень в різних регіонах України. АТ "КІБ" виконує всі економічні нормативи, які встановлені НБУ відповідно до законодавства.

Тетяна Путінцева має банківський досвід більше 20 років, 14 з яких - на керівних посадах. Починала з посади економіста відділення і через кілька років стала керівником одного з відділень "Приватбанку". З 2006 року Тетяна Володимирівна обіймала посаду заступника Голови Правління.

Працювала в керівному складі ПАТ "Промінвестбанк", АТ "Сведбанк", АКБ "ТАС-Комерцбанк", ВАТ КБ "Південкомбанк". З 2013 року обіймала посаду заступника Голови Правління АТ "ТАСкомбанк" - керівника Східного регіону.

Призначено Головою Правління Комерційного Індустріального Банку з квітня 2018 року.