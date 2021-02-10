Усе більше людей хочуть жити ближче до природи. У чому перевага і чи є така можливість в Україні?

Якщо у квітні в парках і лісах проводила час половина респондентів, то в листопаді показник виріс до 65%. При цьому майже всі учасники погодилися з тим, що час, проведений на природі, робить їх щасливішими.

Якщо вивчати тему глибше, то можна побачити більш рішучі настрої: дедалі більше людей готові переїхати ближче до природи, щоб почуватися краще. Через пандемію та масовий перехід в онлайн цей тренд посилюється.

Наскільки виправданий такий крок, і чи встигає ринок нерухомості за новими запитами?

Переосмислення дому

Кількість часу, проведеного вдома, за час пандемії зросла в рази. Тут ми працюємо, вчимося, спілкуємося і розважаємося. Квартира стала повноцінним центром життя і змусила нас переосмислити її призначення.

Відповідно, змінюються й вимоги до житла. Окреме місце для роботи, зручний простір для розваг, більший метраж – такі побажання дедалі частіше висловлюють потенційні покупці.

О2 Residence розташований в межах Києва. 15 хвилин на авто від станції метро Бориспільська — і ви серед мальовничого лісу.

Окремий пункт – можливість проводити час на свіжому повітрі. Там, де дозволяє планування будинку, люди все частіше перетворюють двір на повноцінне місце для відпочинку.

В інших випадках приділяють увагу зеленим територіям поруч з житлом. За даними опитування компанії Harris, третина американців розмірковує над переїздом до місцевості з менш щільною забудовою.

Цьому сприяє дистанційна робота. Вже не потрібно жити ближче до офісу – фактор, який раніше був ледь не головним при виборі житла. Тепер можна обрати локацію, яка задовольняє інші потреби: з інфраструктурою для прогулянок, близькістю парків та лісопаркових зон.

Вже зараз тут облаштовують набережну з доступом до води.

"У розпал карантину, у квітні-травні 2020 року, ми почали відзначати цікаву тенденцію: на тлі зниження попиту до 40% у нашому комплексі O2 Residence продаж перевищував плановий в три-чотири рази. Об'єкт розташований серед лісу, навколо майже незаймана природа, є озера, поруч з якими ми облаштовуємо сучасну комфортну набережну. Люди приїжджали погуляти в лісі, бачили будівництво, заходили до відділу продажу і розуміли, що хочуть тут жити. У підсумку у 2020 році ми запустили в продаж більше будинків, ніж планували, а середня ціна квадратного метра в O2 Residence за рік зросла на 41%", – розповідає комерційний директор SAGA Development Володимир Даниленко.

Вплив природи

На свіжому повітрі ми, як правило, почуваємося добре: поліпшується настрій, з'являється натхнення, підвищується загальний рівень щастя.

За цим стоять цілком зрозумілі біологічні процеси. Згідно з дослідженнями, прогулянки на природі знижують тиск, кількість гормонів стресу, симптоми депресії і тривожності.

Одна із переваг житлового комплексу — продумана концепція життя у гармонії з природою.

В одній з робіт, опублікованих у журналі Cognitive Research: Principles and Implications, сказано, що зелені місцевості дають заряд енергії в тій кількості, яка нам потрібна. У таких умовах ми все ще звертаємо увагу на оточення, погоду, запахи, але докладаємо для цього рівно стільки зусиль, щоб продуктивно відпочити.

Вплив природи на людину в мегаполісі особливо показовий. За статистикою, у більш зелених локаціях люди живуть довше і мають менше проблем з ментальним здоров'ям. Діти, які ходять до школи в таких місцях, розвиваються швидше і виростають щасливішими.

У Філадельфії з'ясували, що висаджування дерев знижує кількість передчасних смертей. Не кажучи про очевидні речі: якісне повітря та низький рівень шумового забруднення.

Амфітеатр, який залишився у спадок від минулих років, буде збережено та реконструйовано.

Міста поступово відповідають на тренд.

У Нідерландах стали прибирати плитку, якою викладені палісадники багатьох житлових будинків, і замінювати її рослинами. Рахунок йде на десятки тисяч блоків. Мета – до 2022 року створити 20 га зелених просторів.

Мер Лондона пообіцяв засадити деревами в чотири рази більшу територію, щоб озеленити столицю Британії. У Сінгапурі забудовники зобов'язані створювати зелені території, рівні за площею розмірам самих будівель.

Про більшість таких ініціатив заговорили у 2020 році, після початку пандемії. Локдаун та ізоляція негативно впливають на наше фізичне та психічне здоров'я. Таке повернення до природи може стати відповіддю.

Екожиття в Україні

За словами архітектора Антона Олійника, в Україні мало хто замислюється про зелені місцевості та природні території.

"Причин багато: немає розуміння важливості ролі вулиці, парків, часто вони формуються ситуативно. Немає уявлення про те, в якому форматі і за яких обставин люди повинні їх використовувати. Через це у багатьох районах жителі не прагнуть проводити час просто неба, тож потенціал для вдосконалення тут нескінченний", – говорить він.

Тим часом окремі забудовники поступово знайомлять країну із світовим трендом. Один з прикладів житлових комплексів, де можна жити близько до природи, залишаючись у Києві, – О2 Residence.

Будинки тут – усього їх буде 12 – поруч з лісом та озером з впорядкованою набережною. Водночас до центру столиці – 20 км, а дорога до найближчої станції метро займає близько 15 хв на автомобілі.

Комплекс створювали з урахуванням особливостей місцевості. Висота будівель не перевищує семи поверхів, будинки зведені з екологічно чистих матеріалів, а інфраструктура не відволікає від пейзажів.

Зарядки для електромобілів, власна екоферма та роздільне збирання сміття – усе тут робиться з думкою про здоров'я людей та навколишнє середовище.

Разом з тим, в О2 Residence буде вся звична інфраструктура. На перших поверхах розмістяться магазини, кафе, ресторани, приватні медичні кабінети й аптеки, салони краси та хімчистки. Це лише базова частина.

У комплексі також будуть дитсадок та центр раннього розвитку, а для дітей старшого віку – школа та гуртки позашкільної освіти. Окрема увага буде приділена спорту й відпочинку. На території з'являться пляж, спортивні майданчики, бігові доріжки, тенісний корт і футбольне поле.