Ліки через інтернет: як це буде в Україні

Над проєктом цього наказу зараз працює Держлікслужба. Крім того, вона вже надіслала до МОЗ проєкти двох постанов КМУ: про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі та імпорту ліків та про затвердження типової форми договору з поштовими операторами. 23 грудня 2020 року на офіційному веб-сайті Держлікслужба вже опублікувала для громадського обговорення проект змін до згаданих Ліцензійних умов.

Що з цього вже зроблено?

Тепер вже "в законі": як працюватиме онлайн-торгівля ліками

Автор закону — Комітет ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, під головуванням Михайла Радуцького. Дана ініціатива роками блокувалася і у влади не вистачало політичної волі на проведення цієї, здавалося б, своєчасної та потрібної суспільству реформи. Зі сторони бізнесу активно підтримувала запровадження цих змін Спілка українських підприємців (СУП).

Окрім зручності, онлайн-доставка дозволяє уникати зайвих контактів. Це важливо в часи пандемії коронавірусу, яку світ переживає зараз. Потрібні медикаменти можна отримати вдома, не наражаючи себе чи інших на небезпеку інфікуватися в черзі. А в умовах, коли транспортне сполучення між містами обмежене, як це було навесні 2020-го, це може бути чи не єдиним доступом до потрібних ліків.

Хто і що саме продаватиме онлайн? Хто доставлятиме медпрепарати? Як споживач буде захищений від підробок?

Чому замовляти онлайн вигідно та зручно

З очевидного — економія часу, зменшення соціальних контактів та можливість обрати кращу ціну, а не йти до найближчої аптеки. В селах, де аптек немає, онлайн-замовлення — це доступ до медикаментів взагалі.

У сільських ФАПах (фельдшерсько-акушерських пунктах — ЕП) ліків небагато: найбільш "ходові" препарати та для екстреної допомоги. Замовити щось специфічне можна через фельдшера.

Під час періоду сезонних захворювань та збільшення кількості хворих на ковід, ліки привозять наступного дня. У більш "спокійні" періоди — 1-2 рази на тиждень. Проте ціна медикаментів на 10-20% вища, ніж у міських аптеках.

Функція онлайн-замовлення корисна й для людей, які лікуються в стаціонарах. Адже часто вартість ліків у аптечних кіосках при них вища, ніж у місті.

"Раніше доставка ліків була без потрібного температурного режиму. І я, будучи головним лікарем, бачив, як ліки за 10-15 тисяч гривень привозили в якомусь пакеті, поряд з булкою, наприклад. Звісно, там ніяких температурних режимів не було дотримано. Так не може бути. І це основне, чому треба було прийняти якийсь законодавчий акт, який би дозволяв доставляти ліки лише ліцензованим фірмам і зобов’язав їх дотримуватися всіх температурних вимог", – прокоментував цінність закону народний депутат України, голова підкомітету з питань онкології, лікар-онколог Валерій Зуб.

Що можна купити в інтернет-аптеці

Будь-які медикаменти, які доступні в звичайній аптеці, в тому числі й вакцини.

Також можна замовити ліки за електронним рецептом. Це, зокрема, препарати за програмою "Доступні ліки" — для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом ІІ типу — з 1 квітня 2019 року рецепти за нею видають виключно в електронному вигляді.

Медикаменти, у складі яких є наркотичні, психотропні речовини чи прекурсори, продавати онлайн заборонено.

Хто продаватиме ліки онлайн

Лише аптеки, які мають стаціонарні відділення. Проте для торгівлі в інтернеті треба виконати низку вимог.

— Інформація про право на онлайн-торгівлю має бути в ліцензійному реєстрі Держлікслужби.

— Сама інтернет-аптека — в державному переліку онлайн-аптек на сайті цієї ж служби.

— Власна служба доставки з відповідним обладнанням для транспортування. Або ж договір з поштовим оператором. Форму договору наразі розробляє уряд. Місце доставки — адресно або до відділення оператора.

Також є вимоги до оформлення сайту. Мають бути вказані:

контакти Держлікслужби;

вартість доставки;

опція консультації фармацевта (за потреби);

на кожній сторінці — затверджений законом логотип із гіперпосиланням на державний перелік онлайн-аптек.

Чи потрібна окрема ліцензія на дистанційну торгівлю

Ні. Достатньо ліцензії на роздрібну торгівлю ліками, яка є в кожної аптеки.

Як раніше купували ліки через інтернет

До введення карантину офіційно ніхто не мав права торгувати медикаментами дистанційно. Це забороняли Ліцензійні умови, які уряд затвердив 2016-го.

На час карантину з квітня 2020 року онлайн-торгівлю ліками тимчасово дозволили. Виняток — рецептурні, наркотичні та препарати, що потребують особливих умов зберігання. Тож ліки доставляли оператори поштового зв’язку та кур’єри.

Сайти з ліками, які існують нині, позиціонують себе не як інтернет-аптеки, а як інфопортали. Вони збирають інформацію в аптеках про ціни на товари, зокрема ліки. Основна "фішка" в тому, що споживач не замовляє доставку ліків з аптеки в класичному розумінні, а доручає купити їх іншим людям, наприклад кур’єру.

Хто доставлятиме ліки клієнтам за новим законом

Якщо аптека не створює власну службу доставки, — то оператор поштового зв’язку. Це чітко визначена законом організація, яка внесена до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку.

"Станом на 29 грудня 2020 року в реєстрі 97 поштових операторів (на початку 2020 року їх було 52). Теоретично всі вони можуть доставляти медпрепарати. Однак для цього їм потрібно виконати вимоги щодо холодового ланцюгу та інших особливостей перевезення ліків, мати відповідне обладнання. Поки що публічно про готовність доставляти ліки заявили тільки Нова пошта та Укрпошта. Втім, вибір перевізника — це відповідальність аптеки", - зауважила співголова Комітету СУП з питань охорони здоров’я Євгенія Піддубна.

Служби доставки, кур’єри, на кшталт Glovo та інших, під визначення операторів поштового зв’язку не підпадають. Більше того, в законодавстві немає визначення "кур’єр" або "кур’єрські послуги". Тож перевозити ліки легально вони не матимуть права.

До речі, ТОВ "ЛІКІ24" у жовтні 2020 року було внесено до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Тож тепер аптеки можуть їх залучати на договірних засадах як оператор поштового зв’язку. В компанії запевнили, що працюють в межах закону і термобокси в них є.

"Liki24 доставляє товари з аптек впродовж 3 років. Як тільки користувач створює замовлення на сайті, наші кур'єри їдуть до різних аптек, збирають усе необхідне за оптимальною ціною та доставляють пакунок з медикаментами. Якщо у замовленні є ліки, що потребують спеціального холодового режиму, кур'єр транспортує їх у спеціальному термобоксі. Це ж правило розповсюджується і на наші соціальні програми — безкоштовні доставки ліків у лікарні та безкоштовні безконтактні доставки хворим на коронавірус. Ці соціальні програми діють поки що в Києві, проте згодом стануть доступними для мешканців інших міст", — пояснив СЕО Liki24.com Антон Авринський.

Хто відповідає за якість та збереження ліків

Аптека як продавець медикаментів несе відповідальність за їх оригінальність. Контролює це Держлікслужба.

Якщо аптека має власний підрозділ доставки, — то за дотримання умов транспортування, які визначив виробник, також відповідає вона.

Якщо ж аптека укладає договір з операторами поштового зв’язку, то відповідальність за належне транспортування медикаментів лягає на них.

Чи можна повернути ліки, замовлені онлайн

Теоретично можна. Однак окремої процедури немає. Тому діють ті ж правила, що й при купівлі медпрепаратів у приміщенні аптеки.

Повернути можна лише ліки неналежної якості, якщо в покупця є фіскальний чек. Клієнт має право як на повернення грошей, так і на обмін ліків.

Але щоб довести "неналежну якість", треба мати висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби (та/або уповноваженою лабораторією) або розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу. Більш детально про процедуру повернення можна почитати в спеціалізованому виданні.

Як будуть перевозити медикаменти

В спеціальних контейнерах — термобоксах. Вони забезпечують потрібний температурний режим.

Нова пошта заявила, що готова доставляти ліки клієнтам. Директорка з корпоративних комунікацій компанії Олена Плахова повідомила:

"Відразу після надання урядом дозволу на виконання поштової доставки безрецептурних ліків, Нова пошта придбала певну кількість термобоксів, які здатні витримувати під час транспортування медикаментів потрібний температурний режим".

За словами директорки з комунікацій та зв‘язків з органами державної влади Укрпошти Юлії Василенко, з березня, коли уряд тимчасово дозволив онлайн-торгівлю ліками, компанія тестувала термобокси.

"Ми провели аналітичну роботу щодо зміни операційних процесів, поспілкувалися з фармацевтичними компаніями та аптечними мережами щодо запиту клієнтів на такі ліки (що потребують особливих температурних умов. — ЕП), порахували бізнес-модель для компанії. І дійшли висновку, що наразі для нас пріоритетно зосередитися на посиленні співпраці з партнерами та удосконаленні якості доставки (шляхом впровадження пересувних відділень) для найбільш популярних груп товарів, аби наші клієнти мали найкращий вибір і найкращу ціну, незалежно від того, живуть вони на маленькому хуторі чи в райцентрі", — пояснила Юлія Василенко.

З квітня по вересень Укрпошта вже доставила 115 тисяч посилок з ліками та налагодила співпрацю з 50 аптечними мережами, сервісами.

Найактивніше ліки онлайн замовляли мешканці Хмельницької, Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської та Львівської областей. Найбільше купували парацетамол, заспокійливі та ліки для профілактики серцево-судинних захворювань. З липня до цього переліку додалися гормональні, противірусні та препарати для лікування шлунково-кишкового тракту.

Скільки коштуватиме доставка

Все залежить від віддаленості регіону, ваги відправлення, розцінок кур’єрів та місця доставки (пункт видачі чи адресно). В будь-якому разі все вирішить здорова конкуренція.

Наприклад, в Укрпошти ціна доставки від 23 грн. Якщо посилка важить 1 кг, а відправлення в межах області чи між обласними центрами, це коштує 27 грн. По Україні — 35 грн.

Хто платитиме за доставку, залежить від маркетингової стратегії конкретної аптеки. Перший варіант — за доставку платить покупець за встановленими тарифами компанії-поштового оператора. Другий — інтернет-аптека.

Скільки часу чекати на відправлення та чи доїде воно до віддалених сіл

"Нова пошта" привозить вантажі за 1-2 доби, залежно від відстані до клієнта.

Укрпошта для доставки ліків використовує послугу "Укрпошта Експрес". Якщо замовлення в межах області чи між обласними центрами, то споживач отримає медикаменти за два дні. Якщо ж доставка по Україні - три дні.

Загалом Укрпошта має 11 тис. відділень та впроваджує пересувні відділення в населених пунктах, де кількість мешканців менше 2 тис. "Нова пошта" — 7,5 тис. відділень та адресну доставку кур’єром.

Тому 100% населення матимуть можливість придбати ліки онлайн.

Чи є мінімальна сума замовлення

Закон забороняє встановлювати мінімальну суму чи кількість замовлень.

Навіщо потрібен закон про онлайн-торгівлю ліками

Аби легалізувати її. Фактично онлайн-торгівля вже існувала, проте без правового регулювання й контролю держави. Тепер ринок отримав чіткі правила гри, а споживач — захист своїх прав і механізми їх відновлення.

"Формально в країні довгий час діяла заборона на продаж медикаментів через інтернет. 23 березня Кабмін тимчасово, на час пандемії, скасував заборону. Сьогодні сотні сайтів пропонують замовити медичні товари та препарати. Та популярність продажу медпрепаратів через інтернет постійно зростає. Держава не може контролювати продаж лікарських засобів через інтернет. Громадянин не знає, де і як зберігався препарат, чи справжній він, чи це підробка. Правоохоронцям важко контролювати інтернет-майданчики, які можуть не мати фізичної адреси. У випадку продажу фальсифікату практично неможливо знайти винного. Тому ми вирішили законодавчо врегулювати цю галузь, щоб захистити права споживача", — розповів голова Комітету з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

З ним погоджується виконавча директорка СУП Катерина Глазкова:

"Раніше відповідальність перед кінцевим споживачем була розмита. Закон 904-ІХ передбачає адміністративну й кримінальну відповідальність аптек та кур’єрських служб за порушення вимог транспортування ліків. Визначає конкретний перелік і вимоги до установ, що можуть продавати ліки дистанційно. Таким чином держава захищає громадян від небезпечних, неефективних та неякісних медикаментів".

Чи відповідає наш "онлайн-аптечний" закон нормам Євросоюзу

Так. Чинне законодавство України гармонізовано з європейським. А сама торгівля та поштова доставка ліків відповідає практикам США, Великобританії, Польщі та інших країн. У Фінляндії онлайн можна купити навіть рецептурні препарати.

Більше того, Україна запровадила найсучасніший досвід захисту споживача від "несанкціонованих" аптек, а отже й ліків. Це вимоги щодо оформлення інтернет-аптек. Єдиний логотип на сайтах в ЄС з’явився в 2015 році. Клікнувши на нього, покупець перейде на сторінку аптеки в національному переліку. Це свідчить, що аптеці можна довіряти.

"Таким способом в ЄС борються з продажем фальсифікованих ліків. Так буде й в Україні. А дечим ми навіть кращі: обов’язкова наявність онлайн-консультації фармацевта. Не у всіх країнах-членах ЄС є ця функція, а наш закон її передбачив", — підсумувала Євгенія Піддубна.

Про ризики

Михайло Радуцький назвав "запобіжники", які мають знизити ризики продажу фальсифікату та транспортування ліків неналежним чином: