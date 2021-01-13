Як відкриті дані вплинули на ремонт та будівництво доріг

Відкриті дані – це публічна інформація, яку оприлюднюють органи влади у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

До 2013 року в Україні були фактично відсутні дані у сфері ремонту та утримання автомобільних доріг у відкритому доступі. Було неможливо зрозуміти та відстежити, як витрачають державні кошти у дорожній сфері.

Ситуація змінилася, коли у 2014-2016 роках ухвалили зміни до законодавства. Відтоді інформація про закупівлі на тендерах щодо ремонтів та утримання автомобільних доріг стала доступною для громадськості у форматі відкритих даних.

Завдяки нововведенням громадськість отримала доступ до сотень тисяч договорів публічних закупівель у дорожній галузі, що містяться у системі Prozorro. А на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних Укравтодор і служби автомобільних доріг оприлюднюють дані про фінансування дорожньої галузі, про виконання планових та поточних ремонтів тощо.

Наразі кожен українець, використовуючи інформацію, що є у відкритому доступі, може оцінити ремонт дороги біля свого будинку та подати скаргу у разі неякісного виконання. Або ж підготувати аргументоване звернення про необхідність проведення ремонту дороги. Журналісти та громадські організації отримали доступ до тендерів і закупівель, а Антимонопольний комітет отримав змогу усувати змови та зловживання у дорожній сфері.

Скарги на неякісний ремонт доріг та усунення недоліків

Проблема За результатами опитування, незадовільна якість дорожнього покриття є проблемою, яка найбільше хвилює мешканців майже будь-якого населеного пункту або громади. У 2018-2020 роках обсяги фінансування дорожньої галузі були рекордними, але 95% доріг в Україні все ще залишаються у неналежному стані. Трапляються випадки, коли якість дорожнього покриття вже за кілька місяців після завершення дорожніх робіт є незадовільною та іноді вимагає повторного ремонту й, відповідно, додаткових витрат із бюджету. У підпорядкуванні Укравтодору є спеціальна організація – ДП "Дорожній контроль якості" (а віднедавна – ДП "Дорцентр") – яка має забезпечувати моніторинг якості будівництва, ремонту та експлуатаційного стану доріг. Проте через низку причин, особливо з врахуванням того, що підприємство підпорядковується Укравтодору, існують ризики конфлікту інтересів. Зокрема, можливість підприємства заключати договори як безпосередньо з замовниками робіт, так і з підрядниками, при цьому ще й паралельно проводити моніторинг на дорожніх об’єктах. Також відсутність доступу у громадськості до результатів моніторингу може призводити до неякісного виконання робіт та ризиків корупції.

Вирішення проблеми до публікації відкритих даних

Раніше зафіксувати факт порушення можна було тільки візуально. Відсутність доступу до інформації про перебіг ремонтних робіт та фактичних витрат на будівництво не давало змоги суспільству контролювати якість виконання ремонтних робіт.

Громадяни України бачили порушення та повідомляли про нього на гарячу лінію, письмово або електронним зверненням. Як правило, такі звернення громадськості були малоефективними, оскільки часто представники влади посилалися на неможливість виконання ремонтних робіт через обмежене фінансування.

Вирішення проблеми після публікації відкритих даних

Відкриття даних дало змогу створити незалежні інструменти для громадського моніторингу за якістю ремонтних робіт, що допомагає знизити рівень поганого проведення дорожньо-ремонтних робіт.

Завдяки таким громадським сервісам на основі відкритих даних, як "Прозора інфраструктура" на ресурсі CoST та "Антикорупційна карта ремонтів", мешканці можуть отримати інформацію про закупівлі щодо ремонтів доріг у своїх населених пунктах або на дорогах між населеними пунктами, а також обсяг робіт, який виконується у межах ремонтів. У випадку поганої якості відремонтованої дороги, вони можуть повідомити про виявлені порушення для їх усунення.

Модуль "Прозора інфраструктура" побудований на основі відкритих даних і дає змогу у кілька кліків моніторити проведені тендерні процедури у сфері будівництва, реконструкції̈ та ремонту доріг загального користування. 40% усієї інформації імпортується із системи закупівель Prozorro, інші дані вносять вручну регіональні розпорядники даних.

Як це працює на практиці? Наприклад, після кількох невдалих звернень місцевих жителів відремонтувати дорогу у селі Гута на Київщині, допомогти долучилася регіональна координатора СoST. Завдяки відкритим даним у системі Prozorro вона з’ясувала, що у Київській області провели закупівлю робіт з усунення аварійних вибоїн, але без зазначення конкретних доріг. Посилаючись на цю інформацію, разом з місцевими активістами вони підготувати звернення до балансоутримувача дороги – Київської обласної адміністрації – після чого дорогу відремонтували.

Інший приклад громадського моніторингу – ремонт ділянки траси Р19 Фастів – Обухів – Ржищів. Координаторка CoST разом з членом Обухівської районної ради підготували листа до балансоутримувача з обґрунтуванням та вимогою усунути аварійно-небезпечні дефекти на дорозі (вибоїни, тріщини). Протягом 10 днів після звернення замовник усунув дорожні дефекти на 41 км траси.

"Карта ремонтів" – це інтерактивна мапа, на якій позначені всі ремонтні роботи в Україні на основі відкритих даних із системи Prozorro про проведені закупівлі, зокрема у дорожній сфері. Кожен мешканець може проконтролювати куди йдуть гроші платників податків, виділені на закупівлі щодо ремонту доріг, а також на проведення ремонтів шкіл, будинків, лікарень, міжбудинкових кварталів тощо.

На порталі є можливість залишити скаргу чи фотографії об’єкту. Юристи Антикорупційного штабу, у свою чергу, обробляють усі отримані скарги щодо неякісно проведених ремонтів, або ж взагалі їх відсутності.

Де знайти інформацію: Сервіси на основі відкритих даних "Прозора інфраструктура" та "Антикорупційна карта ремонтів".

Моніторинг витрат

Проблема Кожен автомобіліст з одного придбаного літра пального для свого автомобіля сплачує акцизний збір, більша частина якого направляється у Дорожній фонд для фінансування будівництва та ремонту доріг. Проте не всі дороги ремонтуються вчасно та якісно. Частково це пов’язано з неякісним технічним наглядом чи відсутністю належного контролю зі сторони служби замовника. Або ж з неправильним вибором виду ремонту через відсутність актуальних даних про технічний стан дороги, її конструкцію тощо.

Вирішення проблеми до публікації відкритих даних

Раніше журналісти та громадськість могли тільки за допомогою письмових запитів отримувати інформацію про перебіг ремонту доріг у розрізі областей та доріг державного та місцевого значення, а інформацію щодо тендерів на будівництво і ремонт доріг в областях отримувати з друкованого "Вісника закупівель".

Але найголовніше, що сума коштів, які фактично витратили замовники, а також інформація про обсяг виконаних робіт, була доступна тільки за підсумками року і лише у вигляді інфографіки від Укравтодору або Мінінфраструктури.

Вирішення проблеми після публікації відкритих даних

Використовуючи дані на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та Єдиному вебпорталі використання публічних коштів, громадськість може посприяти скасуванню низки тендерних закупівель, проведених із порушеннями, що призводило до завищення вартості робіт.

Так, Служба автомобільних доріг у Рівненській області скасувала тендер на капітальний ремонт ділянки траси Устилуг – Луцьк – Рівне очікуваною вартістю 524,75 млн грн. Причиною скасування закупівлі стали результати експертизи, згідно з якими вартість робіт є завищеною. Першими на це звернули увагу журналісти видання "Наші гроші".

За допомогою незалежної експертизи вартість тендеру перевіряється на об’єктивність ще до оголошення та публікації закупівлі на Prozorro. У цьому випадку результати експертизи надійшли вже після оголошення закупівлі, саме тому її і скасували.

Після опублікування цієї інформації "Укравтодор" оголосив новий тендер з нижчою на понад 10% очікуваною вартістю – 464,9 млн грн. В ході торгів вдалося знизити ціну ще на 3,5% – до 449,9 млн грн.

Крім того, антикорупційні розслідування та дослідження сприяють покращенню урядування через додатковий моніторинг ефективності роботи відповідальних органів влади.

Розголос проблеми у медіа позитивно впливає на рівень обізнаності громадян про корупцію в автодорожній сфері та створює публічний тиск на органи влади, що також сприяє їхній підзвітності.

Викривати змови та картелі

Проблема У дорожній галузі існує низка потенційних корупційних ризиків під час проведення тендерів, таких як штучне завищення вартості послуг, відсутність конкуренції. У 2019 році правоохоронні органи оцінили корупційну складову, що закладена у вартість ремонту та утримання автомобільних доріг, на рівні 10-15%. В абсолютних цифрах така частка може становити до 10-15 млрд гривень. За даними Світового банку, змова учасників ринку під час закупівель може збільшувати вартість будівництва на 40%.

Вирішення проблеми до публікації відкритих даних

Раніше інструментом відстежування поведінки учасників на тендерах, зв’язків між компаніями та підготовки документів для подання на тендер була Тендерна палата. Запорукою незалежності цього державного органу була рівновіддаленість від політичних та бізнесових груп. Втім, цього не завжди вдавалося дотриматися.

Змовляючись, підрядники не додержувалися умов конкуренції під час торгів та не знижували вартість послуг під час аукціону.

Найбільші гравці на ринку розподіляли діяльність за областями, у результаті була створена регіональна монополія виконання ремонтних робіт.

Вирішення проблеми після публікації відкритих даних

На основі відкритих даних системи Prozorro створені інструменти для проведення антикорупційних розслідувань. Завдяки відкритості інформації можна перевірити доброчесність підрядників та ознайомитися з їхньою ціновою політикою за обраними тендерами, прослідкувати наявність одних і тих самих юридичних адрес, спільність засновників та кінцевих бенефіціарів різних учасників тендеру, ідентичність рекомендацій, які надають на тендер підрядники, що змовилися тощо.

Журналісти проєкту "Наші гроші" та експерти комунікаційної платформи "Ліга антитрасту" активно використовують відкриті дані у своїх розслідуваннях. Вони проаналізували дані понад тисячі тендерів 2019 року структурних підрозділів Укравтодору та місцевих облдержадміністрацій.

За результатами аналізу автори виявили, що у 2019 році десять компаній виграли близько половини усіх тендерів на суму 42 млрд гривень. Це 48% від загальної вартості підрядів. Водночас виявлено зв’язки між всіма гравцями на ринку та спільну структуру власності для низки компаній.

Як показали результати досліджень українських закупівель, за наявності 2-3 конкурентів ціна робіт в ході аукціону знижується у середньому на 9%, а за участі 4-5 конкурентів економія для державного бюджету вже становить 21%.

Так, до участі в тендері на ремонт ділянки дороги М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине очікуваною вартістю 2,11 млрд грн було допущено 5 учасників. В результаті торгів кінцева ціна закупівлі знизилася на 14% – до 1,85 млрд грн. На подібному тендері на ремонт ділянки дороги Дніпро – Миколаїв вдалося знизити початкову ціну на 21,5%.

Матеріал створений на основі аналітичного звіту "Антикорупційний та соціальний вплив відкритих даних у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг України", підготовленого у межах USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ТАРАS" та за сприяння Міністерства цифрової трансформації України.