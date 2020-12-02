Монетарна терапія

Національний банк України на самому початку коронакризи прийняв рішення дати українському бізнесу вудочку, замість того, аби роздавати рибу.

Грошей у нашому бюджеті на те, щоб кожному підприємцю видати компенсацію за вимушений простій через карантин, недостатньо.



Тому рішення влити нову "кров" в економіку й оживити її, дати можливість не закривати підприємства через рефінансування банків - досить ефективний інструмент.

Про те, яка роль банків у стримуванні падіння української економіки внаслідок карантину, запровадженого для зниження темпів поширення COVID-19, а потім - і її розвитку, ми говоримо з заступником Голови правління МТБ БАНКу Ростиславом Вікторовичем Івановим.

— МТБ БАНК у цьому році отримав рефінансування НБУ, у тому числі - так звані "довгі гроші", терміном на п'ять років.

У чому, на Вашу думку, сенс цих траншів, що вливає головний банк держави у банківську систему України?

— Варто відразу акцентувати увагу на тому, що рефінанс від НБУ - це не банальна роздача грошей, як, на жаль, чимало ЗМІ намагаються це представити. Це - серйозна фінансова операція державного рівня, яка має на меті одразу кілька цілей.



Тендери довгострокового фінансування (довгостроковий рефінанс видається не просто так, а через тендер, тобто, аби бути допущеним до участі у ньому, банк-реципієнт має відповідати певним критеріям стійкості) повинні сприяти реалізації відразу декількох завдань.



По-перше, це - фінансова стабільність банківської системи країни та, по-друге, стимулювання економічного зростання.

Дай голодному рибу - і ти нагодуєш його на один день. Дай йому вудку, навчи його ловити рибу - і ти нагодуєш його на все життя.

— Коронакриза обвалила українську економіку: прогнозують, що ВВП впаде мінімум на п’ять відсотків у 2020 році, діра в держбюджеті збільшилася в три рази - до 298 млрд грн.



І це - не всі фінансові проблеми України: ще 346 млрд грн у цьому році потрібні на погашення держборгу. Як банки України можуть допомогти державі впоратися з кризою?

— Раніше, у кризові моменти, проблему вирішували так: НБУ друкував гроші та позичав їх Кабміну через облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).



Але п'ять років тому, у 2015-му, Законом України "Про Нацбанк" була введена заборона на пряме фінансування держбюджету регулятором. Простіше кажучи, закон забороняє включати друкарський верстат без введення спеціальних інструментів "зв'язування" грошей, тому що можна розкрутити гіперінфляцію, а це дуже погано.



Тому на самому початку кризи керівництвом Нацбанку було прийнято рішення використовувати інструмент довгострокового рефінансування банків під забезпечення у вигляді застави ОВДП або інших активів, до яких віднедавна ввійшли й муніципальні облігації. Таким чином, нинішній рефінанс - це монетарний інструмент, який працює на ринкових умовах.

— А як це допоможе бюджету?

— По-перше, у нас збільшився портфель ОВДП - з 610,4 до 942,2 млн грн. Також станом на перше листопада цього року ми вклали 150 млн грн у муніципальні облігації, що відображає прагнення банку фінансувати у тому числі й муніципальні бюджети. Про що це свідчить?



Про те, що ми реально беремо участь у фінансуванні дефіциту держбюджету. По-друге, ми за рахунок коштів, отриманих у рамках рефінансування, кредитуємо великий, середній і малий бізнес. Це різні проекти: від інфраструктурних (з високою доданою вартістю) - до фінансування аграріїв, імпортно-експортних фірм, трейдерів, малих виробництв.



Таким чином, ми скорочуємо витрати держбюджету з підтримки бізнесу та сприяємо не лише збереженню, але й створенню нових робочих місць.

— Як Ви оцінюєте стійкість МТБ БАНКу?

— Судіть самі: в останньому дослідженні стійкості банків, опублікованому у виданні Мінфін, наш загальний бал за третій квартал - 2,91 (максимальний в рейтингу - 4.42, але це дуже великий банк). А в ренкінгу банків за показником лояльності вкладників з балом 3,4 ми входимо до перших 25-ти банків країни.

Ураховуючи те, що ми не належимо до дуже великих банків, результати добрі. Ми - універсальний банк, при цьому, традиційно чимала частина наших корпоративних клієнтів - бізнес-агенти, великі трейдери, стивідорні, експедиторські компанії, аграрії, виробничники, оператори логістичної та імпортно-експортної діяльності.

Тому можу сказати, що ми зробили все, аби підтримати їх у цей складний період - кредитний портфель за десять місяців цього року збільшився на 41,3%.

Регулятивний капітал банку з початку року збільшився з 609,1 до 725,3 млн грн, що відображає отримання банком у цьому році чистого прибутку на суму 88,2 млн грн. Норматив достатності капіталу Н2 становить - 14,36% при нормі НБУ в 10,0%. При цьому МТБ БАНК має добру ліквідність, яка більш ніж удвічі перевищує нормативні вимоги НБУ, а коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах (LCR) становить 205%.

— А як щодо кредитів для фізичних осіб? Чи можна використовувати рефінансування НБУ для цієї мети?

— Звісно. Наприклад, іпотека. НБУ дає нам рефінанс, з цих коштів надаємо людям іпотечний кредит.

Гроші йдуть будівельній компанії, яка продовжує будувати, робітники, що виробляють будівельні матеріали й ті, які будують, отримують зарплату, йдуть до магазину, платоспроможний попит зберігається, економіка жива... Адже Нацбанк кредити фізичним чи юридичним особам не видає, а банки – саме цим і займаються.

Тож, у результаті виходить, що банки дають державі набагато більше, ніж отримали від неї. У цьому й полягає наша роль у підтримці вітчизняної економіки.