Метаморфоза сучасного банкінгу. Виклики 2021 року

Поточна глобальна пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 стала найсильнішим каталізатором змін у всіх сферах життєдіяльності людини. Навіть найсильніші економіки світу зазнали відчутних потрясінь. Змінилася соціальна поведінка людей та їх звичний спосіб життя. Банківська система не тільки не залишилася осторонь, а була змушена швидко адаптуватися до нових викликів.

Як банківська система пройшла 2020 рік, а також про виклики 2021 року розповіла Тетяна Путінцева, Голова Правління Комерційного Індустріального Банку.

— Як банківська система України пережила цей рік і, зокрема, ваш банк?

— Рік був непростим як для банківської системи, так і для бізнесу. Ця криза не схожа на попередні, які ми пройшли у 2008 і 2014 роках.

Вона торкнулася всіх країн світу, а наша економіка сильно залежить від того, що відбувається на зовнішніх ринках. Але попри складний період і його наслідки банківська система почуває себе нормально.

Національний банк України вживав дуже ефективні та своєчасні заходи для забезпечення стабільності й запасу міцності для банківської системи.

За три квартали 2020 року банки зафіксували 37,6 млрд грн чистого прибутку. Це на 22% нижче за аналогічний період минулого року, але з урахуванням ринкових умов такий результат непоганий. Наприклад, в ІІІ кварталі 2020 року фінансовий результат банків склав 13,8 млрд грн, що в 1,8 рази більше результату II кварталу поточного року.

Основними причинами більш низького фінансового результату є: зниження бізнес активності, скорочення попиту на кредити та банківські послуги, збільшення неплатежів за кредитами та формування резервів. Все це позначається на процентних і комісійних доходах банків. Темпи збільшення комісійного і процентного доходу були найнижчими за останні 4 роки.

Водночас прибутковість Комерційного Індустріального Банку була вищою ніж у конкурентів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року чистий процентний дохід банку збільшено на 27%, чистий комісійний дохід — на 37%, торговий результат — на 86%. Це істотно вище ніж по банківській системі та краще, ніж результати по групі наших конкурентів.

Слід також зазначити, що ми продовжуємо динамічно розвиватися за основними показниками банківської діяльності.

Активи банку за 3 квартали 2020 року зросли на 67%, кредитний портфель на 29%, кошти клієнтів на 63%. По банківській системі ці показники становлять 14%, 3% і 18% відповідно.

— Які тенденції 2020 року сформувалися в банківській системі України та чи збережуться вони у 2021 році?

— Головною тенденцією цього року можна вважати збільшення обсягу безготівкових розрахунків і переказів, а також кількості користувачів електронними онлайн-сервісами. У зв'язку з цим на ринку збільшилася кількість пропозицій як від банків, так і від фінтехкомпаній, включаючи нові мобільні додатки необанків.

Банки активно оптимізовували бізнес-процеси, проводили типізацію клієнтів і стандартизацію наявних процедур для інтеграції в онлайн сервіси. Це дало можливість істотно розвантажити відділення від відвідування за стандартними операціями як для індивідуальних клієнтів, так і для клієнтів МСБ.

Клієнтам малого та середнього бізнесу дісталося найбільше. Постраждали цілі сектори бізнесу, особливо це торкнулося сфери послуг.

Ця категорія клієнтів для нас пріоритетна, ми з розумінням ставимося до ситуації, що склалася і завжди намагаємося йти клієнтам назустріч, наскільки це можливо.

Для нас клієнт — найвища цінність, тому завдання нашого банку не тільки надати весь комплекс послуг і сервісів, а стати надійним партнером і фінансовим консультантом, особливо в такий складний період.

Тетяна Путінцева, Голова Правління Комерційного Індустріального Банку

Цього року більшість клієнтів, особливо нових, зверталося до нас саме за консультаційною допомогою. У багатьох банках, через стандартизацію процедур і оптимізацію бізнес-процесів, клієнтам з нестандартними запитами стали приділяти менше часу, а іноді й зовсім відмовляти в консультаційній підтримці.

Розв'язання нестандартних задач та індивідуальний підхід до кожного клієнта — це основа нашої бізнес-моделі. В цьому році за результатами конкурсу "Банк року - 2020" Комерційний Індустріальний Банк переміг в номінації "Кращий Банк з індивідуального підходу до Клієнтів".

Безумовно, тренд на діджиталізацію, що намітився останнім часом, буде зберігатися не тільки у 2021 році, а й стане одним з основних векторів розвитку банків на тривалий час. У третьому кварталі частка безконтактних транзакцій по картах склала 72% від загальної кількості транзакцій MasterCard в фізичному рітейлі.

Рік тому цей показник становив трохи більш ніж 51%. За статистикою НБУ за липень 2020 року можна побачити зниження обороту платежів в торгових точках, але обороти в e-commerce та обороти Р2Р-переказів зростають з подвоєною силою.

Це говорить про те, що тренд на діджитал буде лише посилюватися. Майбутнє рітейл банків за технологією OpenAPI, безшовним платіжними рішеннями, біометрією та електронною комерцією".

Для нашого банку роздрібний бізнес є сервісним, ми постійно працюємо над розвитком банківських сервісів в онлайн, включаючи е-commerce. Але особливу увагу ми приділяємо створенню можливостей для розвитку малого та середнього бізнесу: постійно працюємо над бізнес кейсами, створюємо комплексні рішення, які вирішують бізнес задачі наших клієнтів максимально швидко та з мінімальними витратами.

— Цей рік, який Times назвав "гіршим" в історії, закінчується. Що Ви побажаєте нашим читачам напередодні новорічних свят?

— Українці завжди були дуже позитивними, а також стійкими до будь-яких криз завдяки своїй винахідливості. Такі якості заслуговують на повагу. Напередодні новорічних свят всім хочу побажати зберігати оптимізм, не втрачати самоконтроль і впевненість в собі. Нехай у Ваших домівках буде достаток і сімейний затишок! З Новим роком, що надходить, та Різдвом Христовим!

Довідка:

Комерційний Індустріальний Банк (АТ "КІБ") — універсальний банк, заснований в 1993 році з повним спектром фінансових послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Мережа банку налічує 38 відділень в різних регіонах України. АТ "КІБ" виконує всі економічні нормативи, які встановлені НБУ відповідно до законодавства.

Тетяна Путінцева має банківський досвід понад 20 років, 13 з яких — на керівних посадах. Починала з посади економіста відділення і через кілька років стала керівником одного з відділень "Приватбанку". З 2006 року Тетяна Володимирівна обіймала посаду заступника Голови Правління.

Працювала в керівному складі ПАТ "Промінвестбанк", АТ "Сведбанк", АКБ "ТАС-Комерцбанк", ВАТ КБ "Південкомбанк". З 2013 року обіймала посаду заступника Голови Правління АТ "ТАСкомбанк" - керівника Східного регіону.

Призначено Головою Правління Комерційного Індустріального Банку з квітня 2018 року.