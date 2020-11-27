Ігор Шестопалов: 2020 рік став для холдингу A.G.R. Group Місака Хідіряна тренінгом по підвищенню ефективності

Голова правління аграрного холдингу A.G.R. Group Ігор Шестопалов розповідає про роботу компанії в умовах глобальної та внутрішньоукраїнської криз, про плани розвитку і готовність розглядати пропозиції щодо придбання сільськогосподарських підприємств.

Основою успішного 2020 року стала зважена стратегія з продажу продукції. Як агробізнес реагує на нові виклики - читайте далі в інтерв'ю.

— 2020-й вже став випробуванням для бізнесу. Але чи згодні Ви з думкою, що АПК не сильно постраждав від карантинних обмежень?

— Події року стали стрес-тестом для бізнесу на предмет його стійкості та готовності реагувати на зміни. Щодо АПК, можу судити відштовхуючись від нашого досвіду. Операційна діяльність не постраждала, ми завжди заздалегідь готуємося до посівної.



З реалізацією теж не відчували особливих труднощів. Частину продукції реалізовуємо після збору врожаю, іншу - на початку року.

Водночас не можу сказати, що все безхмарно в рослинництві. Глобальний локдаун негативно вплинув на вартість основних с/г культур. Ринок зернових дуже чутливий до вартості нафти, яка в березні-квітні побила антирекорди.

Тож коли світ був на весняному локдауні, ціни на кукурудзу сильно просіли. Через це багато аграріїв зазнали збитків, в тому числі після укладання форвардних контрактів з низькою ціною на поставку с/г продукції.

Додам, що з липня спостерігається збільшення вартості на с/г культури. Основними причинами зростання цін є посушлива погода й очікування врожайності на наступні роки.

Карантинні обмеження вплинули на всю світову економіку. Практично у всіх секторах економіки - падіння. Це глобальний тренд, і невідомо, як він буде розвиватися надалі.

Істотні зміни в ціноутворенні відбулися лише в кінці року. Зросла ціна на наші основні культури - кукурудзу і сою. В основному, через посуху в регіонах вирощування.

— Для бізнесу висока ціна - це добре. Але які показники врожайності?

— Вище середнього по країні. Наприклад, соя - 2,4 т/га (усереднені цифри по Україні від Мінекономіки - 2 т/га. - Ред.). Кукурудзу ще повністю не прибрали, зараз врожайність на рівні - 7,4 т/га (4,98 т/га - в середньому по Україні за даними Мінекономіки. - Ред.).



Думаю, коли закінчимо зі збором врожаю кукурудзи, наша середня врожайність буде не вище 7,14 т/га. І навіть попри це, врожайність кукурудзи на наших підприємствах буде вище середньої урожайності по Україні.



Безумовно, в цьому є частка везіння, оскільки частина наших земельних ділянок потрапили в зону опадів. Крім того, використовувані нами технології сприяють більшій врожайності.

Збір сої в аграрному холдингу A.G.R. Group

— Наскільки відчутно позначаються непередбачені обставини на A.G.R. Group?

— Якщо говорити про карантин, то він не вплинув на наші плани по реалізації продукції, посівну кампанію, як і не вплинув на роботу молочних ферм. Навіть на будівництво і відкриття в липні нашого елеватора в Сумській області відобразився несуттєво.

Найбільше потрясінь в цей період було в офісних співробітників. Центральний апарат, зосереджений у Києві, працював віддалено.

Хоча, зізнаюся, це теж пішло на користь: команда пройшла стрес-тест. На якість роботи, швидкість прийняття рішень і на основні бізнес-процеси це не вплинуло.

Якщо говорити про негатив від непередбачуваних обставин, які бувають у нашому виді діяльності, то можу сказати, що завдяки своєму професіоналізму, досвіду і злагодженій роботі команди ми завжди знаходимо правильні рішення і мінімізуємо всі негативні ризики й наслідки, які можуть виникнути, тому сильних впливів вони на групу в цілому не роблять.

— В інтерв'ю Фактам ICTV на початку року ви назвали A.G.R. Group "компанією, яка не боїться інновацій". Що у підсумку - чи були ви більш підготовлені до кардинально нестабільного середовища?

— "Чорні лебеді" прилітають без запрошення. Припустити подібний катаклізм не міг ніхто, тому тут не стоїть питання інновацій.

Рішення подібних криз знаходиться в сфері управління активами, в управлінських рішеннях, в комунікації всередині групи і з зовнішнім світом - партнерами, інвесторами тощо.

Критичний період ми пройшли навесні, під час локдауну. Дискомфорту було б більше, але нам допомогла рання підготовка до посівної кампанії. Зараз, коли ми і елеватор Середино-Будський відкрили, і урожай успішно майже зібрали, стало простіше. Пора планувати рік наступний.

— До речі, багато корпорацій відходять від 1-річного циклу планів-прогнозів і після коронавірусу розробляють стратегії (плани) хоча б на 3-5 років. Ви теж?

— До стратегічного планування на десять років, яким хочемо бачити бізнес на "середніх" і "довгих" відрізках, ми прийшли ще в 2018 році.

А в минулому році намітили основні напрямки розвитку компанії і те, яким власник Місак Хідірян хоче бачити проект після масштабування за різними напрямками.

У підсумку, ще до коронавірусу, стратегія була оформлена в фінансову модель з точними розрахунками і цілями.

— Виходить, ви відмовляєтеся від 1-річного циклу планування?

— Ні, ми його просто вдосконалюємо, вводимо як тактичне, так і стратегічне планування.

Стратегічне - передбачає вибір цілей і способи їхнього досягнення. Водночас основна стратегія розвитку компанії залишається незмінною, тактичні плани можуть переглядатися й коригуватися для реалізації основної стратегії.

Оперативне планування з постійним факторним аналізом відхилень дозволяє нам тримати руку на пульсі і розуміти наскільки ми наблизилися до своєї мети і що відбувається в компанії.

Сподіваюся, я вас не втомив теорією.

— Навпаки, тепер зрозуміло, що A.G.R. Group грає "в довгу". На підтвердження цього в липні відкрився елеватор в Сумській області.

Розкажіть, як вже на це відреагував ринок - ваші потенційні клієнти? Чи вдалося вийти на планові показники перевалки до кінця літа?

— Давайте підіб'ємо підсумки після збору врожаю кукурудзи (усміхається). Погодьтеся, це буде доцільніше. Зараз я готовий поділитися загальними враженнями.

Таке відчуття, що відкриття Місаком Хідіряном елеватора стало чи не головною подією року в Середино-Будському районі Сумщини. На нього чекали не тільки в компанії. Подібні інвестиційні проекти повертають життя в українську глибинку.

Місак Хідірян відкриває елеваторний комплекс A.G.R. Group в м. Середина-Буда

— Вашу поведінку на ринку деякі експерти називають ризиковою. Погодьтеся, для багатьох компаній завдання сьогодні - зберегти активи, підвищити маржу. Про розширення своєї присутності на ринку бізнес думає рідше...

— Ризики збільшуються. Причому для всіх. Ми зважено оцінюємо перспективи розширення земельного банку, адже чим більше землі - тим більше злагоджені бізнес-процеси необхідні в компанії.

Тож не поспішаймо в оцінках. Водночас компанія має намір розвивати інфраструктурні об'єкти. Судячи з усього, потреба в зберіганні зростатиме, а якісна та швидка перевалка дуже потрібна вже зараз.

Додам, що розширення не повинно негативно позначатися на нашій ефективності. Ми розглядаємо й готові надалі розглядати всі пропозиції з продажу землі, але перед покупкою проводимо дуже ретельний аналіз пропозицій (від аудиту договорів - до лабораторного аналізу ґрунтів).

— І торгуєтеся.

— Звісно!

— Ви досить впевнено висловлюєтеся на складні теми. Така риторика продиктована найперше амбіціями власника бізнесу Місака Хідіряна чи реальним запасом міцності?

— Будемо чесні: фактично у кожної компанії (і не тільки аграрної) стоїть завдання збільшити прибуток і рентабельність, зберегти і примножити активи.

На прибуток в рослинництві впливає не тільки ціна реалізації кукурудзи та сої (в нашому випадку), але і використовувані технології, витрати на підготовку ґрунту, придбання насіння, засобів захисту рослин, а також те, чи правильно були підібрані технології вирощування культур відповідно до типу ґрунту та кліматичних умов.

Також не варто забувати і про правильну організацію логістики, адже більшу частину свого врожаю ми експортуємо.

Так ось, наш план розвитку передбачає збільшення земельного банку. Також ми хочемо зберегти середній рівень врожайності завдяки сучасним технологіям і будівництва сучасних елеваторних комплексів для перевалки зерна.

Новий проект плануємо реалізувати в найближчому майбутньому в Полтавській області.

Тепер я готовий відповісти на ваше запитання.

Нами рухають амбіції? Звісно.

Але чи можемо ми досягти настільки амбітних цілей без реального запасу міцності? Ні.

Запас міцності холдингу полягає в успішній (прибутковій) роботі холдингу протягом 7 років його існування. Накопичені знання, досвід зроблених помилок і втрат - ось запас нашої стійкості і міцності.

— Назвіть основні пріоритети компанії.

— Повернуся до нашої 10-річної стратегії. Ми хочемо не тільки розширювати земельний банк і впроваджувати нові технології вирощування культур, але також розвивати власну інфраструктуру.

Розуміємо, що необхідно інвестувати і в відновлення родючості ґрунту, і у впровадження нових технологій вирощування с/г культур, які будуть супроводжуватися придбанням сучасної техніки.

Крім того, зібраний урожай ще необхідно підготувати до транспортування та відправки в порт.

У підсумку, ми виходимо на розуміння максимальної ефективності використання земельного банку і збільшення прибутку.

— Що пріоритетніше - придбання земельних активів чи оформлення оренди?

— Ви ж розумієте, що питання покупки поки не стоїть. Ми далі укладаємо орендні договори і чекаємо фінального бачення закону про ринок землі.

Також по закінченню збирання врожаю в цьому році деякі аграрії постануть перед складним вибором - чи продовжувати цю справу. Інші компанії оптимізують свій банк. Для нас все це можливості для власного розширення.

Загалом, ситуація проясниться після завершення збирання врожаю.

— Але все ж, як плануєте працювати? Адже A.G.R. Group знаходиться в іноземній власності.

— Згідно з чинним законодавством, юридичні особи зможуть купувати с/г землю починаючи з 1 січня 2024 року. Оскільки власником наших с/г підприємств є нерезидент України, нам необхідно чекати рішення про дозвіл купувати земельні ділянки с/г призначення, яке буде прийнято на Всеукраїнському референдумі.

Перспективи? Ми впевнені, що на Референдумі буде прийнято рішення на користь дозволу придбання землі с/г призначення для іноземних компаній.

— Повернемося до проекту будівництва елеваторного комплексу в Полтавській області. Розкажіть про завдання, які вирішує цей проект.

— Елеватор буде знаходитися між двома нашими кластерами. Для нас найголовніше, щоб елеваторний комплекс давав можливість швидко прийняти, очистити, висушити і відправити в порт урожай в максимально короткі терміни.

Довгострокове зберігання власного зерна ми не розглядаємо.

— Раніше Ви заявляли, що завдання агрохолдингу Місака Хідіряна - вийти на IPO. Чи вважаєте Ви його здійсненним в короткостроковій перспективі - припустимо, протягом року-півтора?

— Перед нами стоїть глобальне завдання - розвиток всіх напрямків бізнесу. Отримання фінансових ресурсів - це інструмент. Тому IPO не самоціль, а скоріше один з можливих і ефективних способів залучення інвестицій.

Однак, ситуація складається таким чином, що говорити про короткостроковий вихід на IPO - значить, проявити некомпетентність.

Ми хотіли залучити гроші для будівництва елеватора і розширення банку землі. Елеватор побудували за свої кошти, а ось розширення земельного банку вимагає значно більших інвестицій.

Місак Хідірян жартома якось назвав підготовку до IPO "тренінгом по ефективності для всіх співробітників і для всіх бізнес-процесів холдингу". Пізніше ми зрозуміли, що це не жарт, а наша нова реальність.

Ми створюємо холдинг з новим менталітетом. Він прозорий і відкритий для взаємодії з банками, партнерами, клієнтами і постачальниками.

— Виходить, ви очікуєте на прийнятну кон'юнктуру.

— В тому числі. Успішне розміщення IPO залежить не тільки від компанії, а й від готовності інвесторів вкладати гроші в галузь, в якій працює компанія.

Крім того, важливий вплив мають і умови в яких працює компанія. Такі як політична стабільність, рівень корупції в країні, система правосуддя, складність законів і нормативно-правових актів.

— Ви - скептик в питанні інвестиційної привабливості України?

— Вам, напевно, здалося. У судженнях намагаюся відштовхуватися від свого досвіду і діалогу з міжнародними інституціями. Наприклад, восени у нас були зустрічі (і ще заплановані) з міжнародними банками і фондами. Ми бачимо, що в Україну готові інвестувати і працювати вже з існуючими компаніями-партнерами. Так, проекти для фінансування відбираються дуже ретельно. Але все ж процес в цілому не зупинився.

Могло бути і краще, проте багато що залежить від загальної кон'юнктури. При ухваленні рішення про інвестування в українську компанію інвестор оцінює і ризик країни.

І, на жаль, недавнє скандальне рішення Конституційного Суду спричинило паузу в розгляді нових проектів з боку деяких міжнародних банків.

Незважаючи на це, я вважаю, що Україна залишається привабливою країною для інвестування.

В першу чергу саме завдяки в повному обсязі не розкритому агро потенціалу, а також енергетичним і мінеральним ресурсам, зручному географічному розташуванню і кваліфікованим кадрам.

— Назвіть головні виклики для агробізнесу.

— Перший і, мабуть, основний – зміна кліматичних умов. Уже зараз не піддаються прогнозуванню опади, аномальна спека, посухи і далі ці погодні явища буде тільки посилюватися. В цьому році нам пощастило, потрапили в зону помірних опадів. Що буде в наступному році - не знає ніхто.

Другий – залежність від світових цін. Нам вдалося успішно законтрактуватись восени на підвищенні цін. Можливо не варто поспішати з укладенням форвардних контрактів для продажу, дочекатися гарної ціни.

Третій – недостатній рівень діджиталізації.

Четвертий – висока собівартість продукції. Зменшити собівартість продукції можливо тільки використовуючи інноваційні технологій у вирощуванні і сучасну техніку. А це вимагає значних інвестицій.

У 2021 року ми плануємо купити кілька тракторів John Deere, дискові борони Case IH, сівалки KINZE та ін. Крім того, впроваджуємо точне землеробство, що вимагає додаткових вкладень.

П'ятий – недостатня кількість сучасних потужностей для зберігання с/г культур.

Шостий – проблеми з логістикою, як залізничною, так і, скажімо, альтернативною, наприклад, річковим транспортом.

Ми це все розуміємо, і готуємося прийняти виклики. У тому числі розглядаємо роботу з культурами, чутливими до посушливого клімату.