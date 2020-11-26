Голова Наглядової Ради Альфа-Банку Україна Роман Шпек: "Сенс є в тому, щоб бути гідним сином свого батька"

За підтримки Альфа-банку

Головним інженером підприємства я став у 24 роки. Директором – у 27 років. Я не був вундеркіндом, але точно був цікавим винятком. А зараз у такому віці люди відкривають власну справу. Раніше було більше відповідальності, самоконтролю і самодисципліни, але й більше страхів. Нові покоління більш безстрашні.

Я завжди любив організацію виробництва й економіку. Двічі мене призначали на планово-збиткові підприємства. Це коли в кінці року наперед призначають втрати майбутнього року. Уявляєте?! Але я їх робив рентабельними. Так мене і помітили.

Внутрішня свобода – це для мене найголовніше. Для мене не так страшно, що я скажу, як те, що я не сказав, коли вважав інакше. Кожен з нею народжується, але хтось занадто рано з нею розлучається. І це завжди внутрішнє, а не зовнішнє рішення.

Що таке успіх? Це безперервний рух від однієї помилки до іншої.

Я легко визнаю і перепрошую, якщо я не правий. Але не пам'ятаю, коли таке було востаннє.

Досвід - це яскраве світло у тебе з-за спини. Спробуй повернутися і придивитися – побачиш тільки віддалені промені. Дорогу висвітлює лише ідея – вона завжди перед очима, а не позаду.

Мені дивно, як сучасні люди мало цікавляться політикою. Упевнений, настане час, коли цей хаос набридне, і люди стануть більш залученими до політичних та економічних процесів, аби розширити межі свого особистого комфорту і свободи. Забезпечити для себе тут гідне майбутнє.

Ми провели програму макроекономічної стабілізації країни. Захід непопулярний, я довго зважував всі ідеї, насмілитися допоміг Девід Ліптон (на той час заступник Міністра фінансів США, пізніше – спеціальний помічник Президента США Барака Обами, перший заступник Виконавчого директора МВФ, доктор філософії – Авт.). Він переконав мене, що коли ти – людина, яка може щось зробити, то ти не повинен мати сумнівів.

Ми дуже часто оцінюємо людину за тим, що вона зробила. А якщо оцінювати за тим, що не зробила, коли могла?.. Навіть не знаю, яка шкала була б доречнішою.

Кращий спосіб допомогти приватним підприємцям – не кричати про програми підтримки, а купити їхній товар. Пряма підтримка від співгромадян і спонукає підприємця тримати якісний рівень, аби до нього ще раз повернулися.

Коли мені сказали, що Президент хотів би, щоб я поїхав послом до Брюсселю, мені дали на роздуми лише один вечір. Я прийшов додому, питаю дітей: "Ви їдете зі мною до Брюсселю?". Для мене це було важливо. Донька – студентка першого курсу, а у сина випускний клас. Залишати їх було небажано. Вони подивилися, що є де вчитися англійською мовою, і відразу погодилися. Інакше, можливо, я б не погодився.

Я їхав головою постійного представництва України при Європейському Союзі на два роки з правом продовження до трьох. Потім від трьох до чотирьох років. Загалом пропрацював там 7 років, 9 місяців і 2 дні. Повернувся, коли відчув, що там мені краще і що вже менше сумую за батьківщиною. Це мені не сподобалося.

Мій сьогоднішній день, мій статус, мій особистий і професійний інтерес більше мене драйвлять, ніж спогади про минуле.

Альфа-Банк для мене був новим викликом. Кожне місце – це можливість випробувати себе. Адже освіта – це не доказ того, що ви вмієте, а лише довідка, що ви це прочитали.

Немає відмінностей між державною і комерційною роботою. Але саме рішення було складним. Близько години я розмовляв з Президентом України про те, чому йду. Мені було 54 роки. Мені потрібно було думати про майбутнє, забезпечити сім'ю, старість. Для мене важливо було це зробити у законний і прозорий спосіб. У мене запитували, чому саме зараз? Я відповідав: "Після стількох років на державній службі, я не боюся взяти на себе відповідальність за власне майбутнє".

Зараз я не сумніваюся в своєму рішенні, я кайфую, працюю із задоволенням. Мені пропонують й інші варіанти. Але я ці емоції вже відчував. Щось не нове мені не цікаво.

Я завжди за відкритість. Якщо згадати нашу радянську і пострадянську мораль, у нас не було заведено розповідати про неприємності в сім'ї. Приблизно те саме закладено й у християнських традиціях – не виносити сміття з хати. А от у англосаксонській філософії або психології не страшно, якщо ти щось зробив або з тобою щось сталося. Важливим є те, яким ти з цього вийшов. Твої помилки – завжди рух вперед.

У нас дуже дружна родина. Найбільша наша з дружиною заслуга, що ми з дітьми не лише батьки та діти, а й добрі друзі. Були різні ситуації, були спірні рішення, але я завжди радився з дітьми і чув слова підтримки.

Кожне покоління має свої виклики. Нікуди від цього не дітися – світ так розвивається. Ми вийшли з радянської бідності і мріяли хіба що про квартиру. Це здавалося статусним. А зараз молоді це зовсім не потрібно. Адже це впливає на їхню мобільність. Їм краще мати гроші на рахунку, переїжджати ближче до роботи. Зараз молодь більш прагматична, у неї свої пріоритети.

Я виховав прекрасних дітей, а вони виховують мене. І це стало справжнім відкриттям. Перед тим як ухвалити рішення йти з дипломатичної служби, я втомлений приїхав до резиденції. Пізній обід, кажу дружині: "Маруся, будемо повертатися до Києва". Я був радий повернутися, наше коріння тут. Але що робити далі, не знав.

– А як ти плануєш прожити наступні 10–15 років? – запитали діти.

– Я можу піти працювати у міністерство економіки, у міністерство закордонних справ і ще...

– Стоп-стоп, тато. Ти відповідаєш, де ти можеш працювати. А ми поставили питання, як саме ти хочеш прожити наступні роки. Ти подумай і скажи нам.

Їм довелося чекати цілих п'ять місяців. Але я ухвалив усвідомлене рішення і вже знав, як далі хочу прожити своє життя.

Молодь йде від стандарту, від штампів, від пропаганди та ідеології. Мої діти живуть у Лондоні. Вони розповідали, як купували комусь на день народження корову для бідної сім'ї з Африки. Це зростання відповідальності, свідомості, значущості.

Хтось із великих сказав: якщо ти думаєш, як виховувати дітей, то заспокойся – вони все одно будуть схожі на тебе, тож виховуй себе.

Для мене важливо бути корисним іншим людям, в цьому і полягає покликання людини. Повнота і щастя залежить від того, що я можу бути корисним комусь, окрім себе, крім своєї сім'ї. Це моє поняття значимості, так я намагаюся ставитися й до інших.

Коли ми святкували 60-річчя мого батька, це був 1980 рік, я вітав його і дякував за те, як багато він мені дав. Коли я почав працювати, мене сприймали як сина Шпека. Я мав певний аванс порядності та професійності. I татові пообіцяв, що йому буде приємно, що він – батько Шпека. Кожен день пам'ятаю про це.

Мама мені казала: "Знаєш, що важливо, сину? Ось для людини дуже важливо вміститися у своїй шкурі". Тому що це випинання може доводити до наривів, ти повинен вміти володіти собою, своїми емоціями. Ти повинен вміти бути задоволеним своїм становищем і статусом. Немає когось, хто відповідальний за те, хто ти є і що у тебе є. Це твоя відповідальність.

Я щодня телефоную дружині. Питаю, чи все у неї добре, як у неї справи. Я не можу не зателефонувати синові, чи не написати доньці та не запитати про онуку. Ось вона позавчора була дуже засмучена, повернулася з садочку (їй 3,5 роки), їй ввечері читали книжку, як ведмежа сидів та їв фрукти... Вже треба було йти спати, а дитина не могла заспокоїтися, чому цей позитивний герой в її уяві залишки фруктів кинув на траву, а не у смітник. Це їй заважало спати. Зовсім інші цінності.

В моєму серці та у моїй голові вистачає місця для всіх.

У мене виявили рак щитоподібної залози. Я вдячний родині, Всевишньому і лікарям, що зміг одужати. Цікаво, що в цей момент я не шкодував про минуле, лише хвилювався про те, що буде з моєю родиною. Ці розмови з самим собою тривали кілька днів, постійні думки: хто буде погашати кредит, хто буде за рідними доглядати. Думаю, це й витягнуло мене.

Важливіше не те, що ти сказав, а те, що не встиг. За добу після операції я втратив голос. Десь було порушено нерв, я майже півроку сипів, бо частину зв'язок було паралізовано. Я ходив до найкращих світил, розумників, вони зі мною займалися, робили все можливе. Але були й ті, хто готував до складнощів, до того, що це не мине. Але мені ще багато чого потрібно було тоді сказати, я був внутрішньо не згодний. Напередодні мого 55-го дня народження я заговорив. Такий подарунок самому собі.

Вміти радіти тому, що ти маєш, і розуміти, що твоє щастя тільки у твоїх руках – найсильніше усвідомлення і свобода. Якби ми всі це розуміли, ми б мали більш справедливе суспільство.

Зараз кожен банкір, якщо він хоче бути успішним, повинен бути digital. Для мого покоління це цікава, а для наступних – вже невід'ємна частина життя. Раніше банкіри задавали тенденції, зараз вони повинні вловлювати запит клієнта і йти за ним.

Sense SuperApp у нашій родині першою спробує моя дружина Маруся. Вона оберігає мене від домашніх турбот, платежів і має рівний доступ до моєї картки.

Мене можна знайти у Facebook. Я туди увійшов кілька років тому і зараз продовжую цей експеримент, практично не пишу туди нічого про роботу. Викладаю фото, це моє хобі. У мене навіть є дрон, я роблю знімки у горах з висоти, заходи сонця й світанки...

Я принципово не даю поради. Навіть родичам нічого не раджу. Упевнений, що це робить нас усіх трохи інфантильними. У мене було багато успіхів і немає якихось хвилювань щодо моїх невдач. Тому що всі рішення я ухвалював сам.

Я колекціоную хороше вино. Але смак ти отримуєш не від того, скільки коштувала пляшка вина, а від того, з ким ти розмовляв, коли пив його.

Я не думав про написання спогадів, мемуарів, тому що у мене кожен день є чим займатися. Якщо ти бачиш, що весь твій досвід додає впевненості та стійкості при ухваленні рішень сьогодні та не заважає спокійно спати ночами – це головне.

Я не поспішаю підбивати підсумки. Мені всього 65. Мені здається, попереду ще багато вершин, які допоможуть усвідомити сенс життя.

БЛІЦ

Для кого Sense SuperApp? Для всіх, хто знає, що наш банк – найкращий для клієнта.

Найкраща порада, яку вам давали? Бути самим собою.

Найкраща порада, яку давали ви? Та сама.

Як швидко ви ухвалюєте рішення? Я інтуїтивно ухвалюю рішення відразу, але обговорюю з колегами. Однак мене складно переконати.

Заради чого є сенс витрачати час? Робити добро.