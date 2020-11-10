Комплексна забудова як індикатор гармонійного розвитку міста: розбираємося на прикладі ЖК Great

Останніми роками кількість багатофункціональних проектів житлової забудови в Києві невпинно росте.

Якщо ще десять років тому масштабні проекти квартальної забудови були скоріше виключенням, а столиця хаотично заповнювалася окремими будинками, то вже сьогодні комплексна забудова вийшла на лідируючі позиції.

В 2019-му серед всіх нових житлових комплексів в Києві багатофункціональними, тобто розрахованими на кілька будинків та об’єднаними спільною територією і власною інфраструктурою, було близько третини.

Лише за рік ситуація вже істотно змінилася – понад половина проектів, виведених на столичний ринок, відноситься саме до комплексної забудови.

Серед головних причин, по-перше, можна виділити оновлені державні будівельні норми. Вони підштовхують девелоперів до багатофункціональної забудови, роблячи точкові проекти окремих будинків менш привабливими для реалізації.

Друга важлива причина – орієнтація будівельників на вимоги кінцевого споживача. Саме покупець своїми власними грошима "голосує" за те, житлові комплекси яких форматів з’являтимуться в Києві впродовж наступних років.

А покупці з появою багатофункціональних проектів швидко зрозуміли, що сучасне житло – це вже не просто квадратні метри і навіть не просто квартира як особистий простір. Сьогодні додаткові можливості та бенефіти ЖК так само важливі, як і площа, якою безпосередньо володіє кожен окремий мешканець.

Що саме разом зі своїми метрами отримують покупці завдяки багатофункціональним проектам комплексної забудови? На ці питання відповімо на прикладі житлового комплексу Great, який будують на Дніпровській набережній в Києві відомі девелопери IB Alliance, Київміськбуд та РІЕЛ.

Територія житлового комплексу як чистий аркуш

При точковій забудові зазвичай відбувається ущільнення території, де розпочинається будівництво. У вже сформованому районі з усіма його потребами і недоліками виростає абсолютно новий дім.

Де всі нові мешканці будуть паркуватися, як роз’їжджатимууться районом зранку та ввечері, де проводитимуть вільний час, чи вистачить їхнім дітям місць у школах та дитсадках – ці та інші питання зазвичай перебувають десь на другому плані.

В результаті поява лише однієї новобудови може порушити і без того хиткий баланс кварталу, а іноді і цілого району.

Якщо територія дозволяє вирішити бодай частину питань, збудувавши паркінг, облаштувавши спортивні та дитячі майданчики, розмістивши торговельну інфраструктуру на перших поверхах – це вже невеличка перемога.

При комплексній забудові ситуація кардинально відрізняється. Маючи велику вільну ділянку землі, забудовники можуть проаналізувати як потреби всього району, так і своїх майбутніх мешканців, і одразу все спланувати правильно.

Організувати під’їзні шляхи, наситити житловий комплекс всіма необхідними об’єктами: для розваг і відпочинку, для роботи і навчання, для ефективного вирішення мало не кожної повсякденної задачі.

Таким чином у ЖК Great одразу передбачили і вбудований дитячий садок на 80 місць, і велику окрему початкову школу на 510 учнів, також поєднану з дитсадком. Бавитися малеча буде як на окремих ігрових майданчиках, так і на майданчиках дитсадків.

Ситуацію зі спортивними об’єктами навколо житлового комплексу з одразу 13 висотних будинків вирішили за допомогою майданчиків з тренажерами, велодоріжок та власного стадіону зі спортивною зоною майже на 2,5 тисячі квадратних метрів.

Потребу в робочому просторі закрили триповерховим офісним комплексом на 20 тисяч "квадратів" зі своїм окремим паркінгом, потребу у товарах та послугах – не лише традиційними комерційними приміщеннями на перших поверхах, а й повноцінним двоповерховим ТРЦ майже на 6 тисяч квадратних метрів.

Аби величезний двір поміж будинками та околиці ЖК не були заставлені автівками мешканців, на території запроектували великий підземний і наземний паркінги. А щоб мешканці та їх гості проводили час на території власного кварталу максимально комфортно, в додаток до терас на покрівлях та зон відпочинку значну частину території відвели під паркову зону з прогулянковими алеями.

Тобто замість того, аби вносити додатковий хаос у загальну картину Дарницького району, ЖК Great як багатофункціональний проект навпаки сприяє його гармонійному розвитку.

Біла ворона багатофункціональних проектів Києва

Але при цьому житловий комплекс Great помітно виділяється серед інших багатофункціональних проектів столиці. Річ у тім, що ще однією надважливою додатковою цінністю цього ЖК є його локація.

Історично склалося, що в Києві проекти комплексної забудови не завжди можуть похвалитися місцем свого розташування. Зазвичай такі новобудови відносяться до комфорт-класу, у той час як ділянки в центральних районах або наближені до рекреаційних зон частіше намагаються використовувати для проектів класу "бізнес" і вище, які передбачають не більше одного-двох будинків.

Але Great будується саме в такому місці, де за інших обставин цілком міг би з’явитися каскад менших проектів бізнес-класу. Відстань від житлового комплексу до Дніпра складає лише 90 метрів. Аби прогулятися мальовничою набережною, достатньо лише перейти дорогу.

А з панорамних вікон будинків, розташованих таким чином, аби забезпечити максимальний огляд, відкривається незабутній краєвид на правий берег Києва та воду, що віддзеркалюється на будівлях завдяки великій площі скління. І цей краєвид відкриватиметься завжди – таке розташування гарантує, що його ніколи не зможуть перекрити нові будинки.

Серед інших переваг локації – близькість до головних зелених зон району. Поряд розташовано парк "Берковщина", у кількох хвилинах їзди – пляж "Березняки" та парк "Вербовий гай", Русанівський канал та озеро Тельбін.



А поряд з ЖК доступна не лише вся соціальна інфраструктура Дарниці (якщо власної комусь забракне), а й зручна розв’язка та три мости, якими можна дістатися до центру лише за 20 хвилин.

Притаманні ЖК Great і інші особливості, більш звичні для бізнес-класу, а не заявленого "комфорту". Це і додаткова шумоізоляція міжквартирних стін, і автономне опалення, і можливість спуститися у підземний паркінг з зарядками для електромобілів комфортним ліфтом просто з будинку. А також дизайнерські лобі з мебльованими зонами очікування та професійний консьєрж-сервіс.

Атмосфера спокою та дружності

Ще одна важлива відмінність проектів комплексної та точкової забудови – те, яким чином у них забезпечується безпека. Коли йдеться про окремий будинок у старому кварталі, шляхів у новоселів зазвичай лише два.

Перший це закрита територія – відгородитися від усіх парканом, добровільно запертися у власноруч створеній клітці.

Інший – миритися з усім можливим сусідством, в тому числі не завжди приємним: несподіваними компаніями коло під’їздів, невідомими автівками під вікнами, людьми, які зрізають собі шлях через газон біля вашого будинку.

Комплексна забудова від цих проблем вільна від самого початку. В абсолютно новому кварталі старих сусідів, у чий монастир ви прийшли зі своїм уставом, просто немає. Відтак стиль життя у багатофункціональних ЖК формується фактично з нуля.

Звісно, якщо щось піде не так, рішення є – у ЖК Great за спокій мешканців відповідає кваліфікована служба охорони та система відеоспостереження у форматі 24/7.

Проте формується цей стиль життя у зовсім інших умовах. Де навіть завести знайомство з сусідами значно простіше: всі одразу об’єднані щонайменше приблизно однаковим рівнем життя, а сторонніх, окрім гостей мешканців та робітників інфраструктури ЖК, тут просто не буде. При цьому до налагодження зв’язків підштовхує саме оточення.

У ЖК Great важко буде відмовити собі в задоволенні відчути себе частиною великого ком’юніті та не дізнатися, хто з сусідів п’є ранкову каву в кафе біля вашого будинку, робить вправи на сусідньому тренажері, відпочиває разом з вами у затишному парку або привів свою дитину побавитися з вашою на ігровому майданчику.