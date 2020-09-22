Директор із зв'язків з держорганами "Нафтогазу" Олена Осмоловська

— Чому з'явилися борги на ринку газу? Або НКРЕКП не встановила тариф, або уряд некоректно ухвалив постанову, або закон не виконується. Ці питання – до державного регулювання, а заплатити мають "Нафтогаз", "Укртрансгаз" чи "Оператор ГТС України". Тут є певна несправедливість.

Наприклад, від держави йде компенсація на облгаз, він погашає свої борги перед "Нафтогазом", а НАК платить дивіденди бюджету. Якщо є політична воля і бажання вирішити проблему, все можна зробити за тиждень, не виходячи з казначейських рахунків і не покладаючи додаткові витрати на бюджет.

"Нафтогаз" проти того, аби прощати борги недоброчесним учасникам ринку. Необхідно провести аудит, оскільки не за всі борги відповідальний регулятор.