Дванадцять міфів про горілку, які змінять твоє ставлення до неї

Існують люди, які упереджено ставляться до горілки. Зазвичай, це ті, хто ніколи її не пив або пив, але не ту. Разом з Nemiroff ЕП вирішила розвінчати деякі міфи про горілку та, цим самим, зробити внесок в розвиток культури споживання міцного алкоголю. Бо не дарма ж горілка – друга у рейтингу алкогольних напоїв, які найкраще продаються у всьому світі.

Міф №1 – Горілку винайшов Менделєєв Якби це було так, то запорізьким козакам довелося б пити молоко. Насправді горілка з'явилася задовго до Менделєєва. Перші згадки про горілку датуються 12-13 століттям, тоді її називали "хлібне вино". В Україні ж виробництво горілки розпочалося у 17 сторіччі, за часів Запорізької Січі, а перші письмові згадки про винокурню в Немирові датуються 1752 роком, більш ніж за 100 років до Менделєєва.

Міф №2 – Горілка не повинна мати смаку Навіть вода має свій смак, а горілка зі смаком – це навіть краще! Такий міф існує з часів, коли в складі були лише спирт та вода, а багаторазовою фільтрацією намагались усунути притаманний хлібний присмак. Зараз все змінилось, виробники щоразу вражають новими рецептурами та технологіями, в тренді – натуральні інгредієнти, що допомагають створити самобутні оригінальні смаки, але зберегти при цьому міцний характер напою. Розвінчують цей міф і міжнародні експерти, які щороку в різних куточках світу на професійних дегустаціях відзначають найкращі продукти, які вразили суворе журі своїм смаком. Так, лише за останній рік Nemiroff уже отримала 25 нагород на міжнародних конкурсах в Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лондоні та Берліні. Особливо варто відзначити: Смакова горілка року (Flavored Vodka of the Year), Нью-Йорк

Найкраща горілка (Best in Show), Лондон

Дистилерія року (Distillery of the Year), Берлін То чи повинна горілка мати смак? Ось що кажуть про нову лінійку The Inked Collection члени журі International Spirits Challenge, тим самим розвінчуючи цей міф: Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry. Має свіжий, трав’янистий аромат та приємно збалансований фруктово-таніновий смак. Відчувається терпкий характер, доповнений гірчинкою та корицею в післясмаку. Nemiroff The Inked Collection Buring Pear. Ніжний грушевий аромат із нотами солодкої ванілі доповнює казковий фруктовий смак, підкреслений відтінками меду, перцю, кориці та коричневого цукру. Nemiroff The Inked Collection Bold Orange. Кмин та апетитні нотки з відтінком апельсинового варення в ароматі, що розкриваються тривалим смаком кориці та імбирного печива. Приємно збалансована солодкість.

Міф №3 – Горілку п’ють лише шотами Так можуть думати лише ті, хто ніколи не дивився склад улюблених коктейлів. Чого вартий лише улюблений напій агента 007 Джеймса Бонда – "Горілка – Мартіні". "Космополітен", "Кривава Мері", "Блакитна Лагуна", "Викрутка", "Секс на пляжі", "Лонг Айленд"– це лише невеликий список класичних коктейлів, які зроблені на основі горілки. Ми вважаємо, а бармени підтверджують, що горілка – один з основний світових інгредієнтів в міксології.

Міф №4 – Горілка не замерзає Насправді це залежить від складу – горілки, які містять цукор, мед, інші нелеткі інгредієнти, а тому мають більшу густину, заморожуються при температурах від мінус 15 градусів. А горілки, до складу яких входять леткі інгредієнти (ароматні спирти, ароматизатори) витримують нижчі температури. Класична ж 40% горілка після охолодження нижче -15°С перетворюється на тягучу желеподібну масу, а лише при -28°С – кристалізується. Фахівці рекомендують пити горілку температурою + 8°C. Саме в таких умовах вона розкриває свій справжній смак і аромат.

Міф №5 – Горілки преміум-класу можна випити більше Людина може випити стільки горілки, скільки схоче і це не залежить від класу напою. Різниця між горілкою преміум-класу та звичайною відчується в процесі споживання, адже першою можна смакувати, вона розкриється в ароматі та післясмаку. Також, різниця може бути відчутною зранку, адже від якості горілки залежить інтенсивність похмілля.

Міф №6 – Ароматизована горілка складається зі спирту та порошку Як кажуть, it depends. Тобто, все залежить від виробника та технології. Справді, деякі виробники використовують штучні ароматизатори, однак глобально такі продукти користуються все меншою популярністю. Інші ж, як наприклад Nemiroff, використовують лише натуральні інгредієнти у своїх рецептурах. Компанія має власне виробництво ароматичних спиртів та інфузійних екстрактів на своєму заводі в Немирові. Так, до складу продукції входять до 27 трав, натуральний мед та перець чілі, настоянки зі свіжих фруктів та ягід. Більшість інгредієнтів – вирощені та зібрані в Україні. Тому смакові горілки Nemiroff відносяться скоріше до класифікації infused (настояні), ніж flavored (ароматизовані) та мають сміливий, насичений смак.

Міф №7 – Горілку треба пити з водою Здається, всі чули про цей лайфхак – стакан води після кожної випитої чарки горілки допоможе позбутися похмілля. Насправді ж це лише додасть набряків наступного дня. Чому так? Коли людина вживає алкоголь, вода в організмі розподіляється неправильно. Тому краще пити мінеральну воду зранку, щоб відновити кровообіг. А от розсіл і справді допомагає, але пити його потрібно не більше однієї склянки.

Міф №8 – Якщо випити горілку після менш міцного напою – не буде похмілля На гучних вечірках "досвідчені" люди часто радять спочатку пити менш міцні напої, а вже потім пити горілку. Але це міф, бо будь-яке змішування алкоголю має погані наслідки, і порядок не має значення.

Міф №9 – Жирна їжа застрахує від сильного спяніння Так, якщо випити алкоголь на повний шлунок, то його дія дещо затримається, однак все рівно з часом наздожене. Краще звернути увагу на поєднання їжі та алкоголю, щоб посилити враження від споживання – фудпейринг. Правильно підібрані комбінації закусок, десертів та напою допоможуть посилити, виділити смак, або ж зіграти на контрасті, адже смак якісного алкоголю також розкривається в процесі споживання.

Міф №10 – Горілка зігріває Так, після горілки людині стає тепліше, але це лише відчуття. Насправді ж алкоголь не гріє, а лише розширює судини.

Міф №11 – Горілка калорійна Так, спирт – калорійний продукт. Але набрати вагу через алкоголь неможливо, оскільки організм людини, навпаки, витрачає багато енергії на виведення алкоголю. Скоріше, потрібно обережніше підбирати закуски до нього.