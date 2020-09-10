Які міста українські ІТ-фахівці обирають для релокейту: порівняння вартості життя

ваші кошти Держава перевиконує плани з податків. Хто за це заплатить? В останні місяці Податкова служба перевиконує план надходжень до бюджету і наголошує, що запорукою успіху стала боротьба зі "схемами". Чи насправді це так?

законодавство "Мотор Січ" як каталізатор: коли Україна буде контролювати іноземні інвестиції Кейс з покупкою запорізького підприємства показав слабкі місця України в законодавстві. Що необхідно зробити для дієвого контролю іноземних інвестицій, захисту національних інтересів та уникнення тиску на бізнес та інвесторів – з іншої сторони.

Курс на протекціонізм: чи може локалізація врятувати українських виробників Ухвалений у першому читанні Верховною Радою законопроєкт про локалізацію в держзакупівлях здійняв хвилю дискусій щодо доцільності підтримки національної промисловості. Чи насправді подібні кроки можуть бути корисними для економіки країни?

на часі Нацбанк не змінив облікову ставку попри відсутність прогресу з МВФ: як це вплине на економіку НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% річних. Чи не є рішення регулятора занадто оптимістичним, і як це може вплинути на фінансову стійкість країни.

думка Припинити незаконне будівництво: як діджиталізація може змінити українські міста Публічність для забудовника стане беззаперечною умовою, а чиновники не зможуть з якогось "темного кутка" за гроші надавати дозвіл або вводити в експлуатацію об’єкт.