Як проживати кожен свій день недаремно?

Чи стикалися ви з ситуацією, коли робота кипить, дедлайни горять, а продуктивність, як на зло, падає?

В такому разі, можна було б дозволити собі короткий денний сон, який позитивно впливає на показники продуктивності і робочий настрій. Наприклад, в спеціально облаштованій кімнаті для сну.

Або чи доводилось вам відміняти вечірнє тренування, бо ви затримались на роботі і сил їхати кудись і щось робити не залишилось?

Тоді можна було б працювати в одному приміщенні з тренажерним залом. І провести тренування вдень, щоб до вечора бути повним енергії.

А чи доводилось вам працювати прямо з київських заторів, бо ніяк не можете дістатися в офіс в центрі?

В такому разі можна було б влаштувати собі комфортне робоче місце в одному з найбільш зелених районів міста трохи далі від центру.

Ці та інші проблеми дозволить вирішити новий простір для підприємців, IT-спеціалістів та творчих людей BeeWorking в Голосіївському районі. Коворкінг з настільки широким функціоналом, що з нього можна навіть не виходити.

Чому саме BeeWorking

BeeWorking — це коворкінг повного циклу, де без перебільшень можна працювати 24/7 не виходячи з будівлі.

- Тут можна привести себе в форму, скориставшись тренажерним залом, душовими кабінками чи кімнатою для сну і масажу.

- Трохи відволіктися, відвідавши ігрові зони, бібліотеку чи дах з видом на ВДНГ.

- Смачно і здорово поїсти у кафе.

- Відвідати одну з лекції, які проходять у лекційних залах.

- Тут навіть є дитячі кімнати, в яких ви можете залишити своїх дітей, доки працюєте.

Таким чином BeeWorking дає змогу своїм резидентам залишатись продуктивними не перегоряючи на роботі.

Як туди дістатися

Коворкінг знаходиться на території закритого житлового комплексу в Голосіївському районі, що вбереже вас від корків центра Києва.

Скільки це коштує

Є декілька тарифів, серед яких можна обрати найбільш зручний для себе.



В лаунж-зоні:

BeeMulti — all-inclusive за 250$ за місяць без урахування ПДВ. В ціну включено 6 годин кімнат для переговорів.

BeeHive — 120$ без урахування ПДВ і можливість насолоджуватись лаунж-зоною протягом місяця.



BeeHive 50 — тариф для тих, хто не любить сидіти на одному місці. 14 днів за 90$ на місяць без урахування ПДВ.

В оупенспейсі із закріпленим робочим місцем:

BeeGarden — 190$ і можливість працювати у колі однодумців та колег 24/7.



А також спеціальні пропозиції:



HoneyCombs — приватні офіси-трансформери для індивідуальної та командної роботи від 280$ без урахування ПДВ.



Lecture Hall — лекційні зали на 30 і 60 осіб за 25 і 40$/год відповідно.



Meeting Rooms — переговорні кімнати на 6, 8 та 14 осіб за 10, 16 і 25$/год відповідно, які обладнанні всім необхідним.

Увага! До 15 вересня діє тариф Early-Bird. Тобто від ціни можна сміливо віднімати 20% на всі типи робочих зон.

BeeWorking в Голосієвському районі вже другий коворкінг цієї мережі. Перший вже понад рік працює на Подолі, а наступний планують відкрити в районі Лук’янівки в 2021 році - 2500 м2 коворкінгу в 5 хв від метро.



"Наша мета— створити якісну бізнес інфраструктуру — мережу коворкінгів закритого циклу, в яких кожен резидент зможе проживати насичений день, займаючись спортом, розвиваючись духовно і інтелектуально.



У 2021 року ми плануємо відкрити ще 15 000 м2 коворкінгу, в тому числі і локації в центрі Києва. А в найближчі 5 років, хочемо збільшити кількість наших площ до 100 000 м2 і покрити ключові міста України, зв'язавши резидентів мережевими тарифами, які дозволять працювати не замислюючись, в якому місті ви знаходитесь", — розповідає CEO BeeWorking Ілля Безручко.

Тож якщо ви готові змінити класичний бізнес-центр на комфортний формат поруч з однодумцями та потенційними партнерами — саме час задуматись.





