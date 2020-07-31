Представник Фонду Розвитку Підприємництва Валерій Майборода: "FinancЕast" – програма ЄС для покращення ситуації в східних регіонах України

20 грудня 2019 року в Україні стартувала програма "FinancEast", що фінансує мікро-, малі та середні підприємства на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей.

Реалізацією програми займається Фонд розвитку підприємництва за непрямого управління Німецького банку розвитку KfW.

– Валерію, як виникла ідея програми?

– "FinancEast" була розроблена в рамках Угоди між Урядом України та Європейським Союзом "Підтримка Європейського Союзу для Сходу України".

Головна її мета – економічне відновлення та розвиток мікро, малих та середніх підприємств (далі – ММСП – Ред.) на сході України, а також розширення присутності в даному регіоні фінансових та банківських установ для спрощення доступу ММСП до фінансування.

По суті, "FinancEast" створена для покращення ситуації в східних регіонах України, що постраждали внаслідок воєнного конфлікту.

Ініціатором програми виступив Європейський Союз, а над дизайном програми безпосередньо працювали представники Німецького банку розвитку KfW та Фонду розвитку підприємництва у співпраці з фінансовими установами-партнерами.

– Хто може брати участь у програмі і які основні вимоги до ММСП?

– У програмі можуть брати участь мікро-, малі та середні підприємства (ФОП або юридичні особи) з кількістю працівників до 250 осіб та річним доходом до 10 мільйонів євро в гривневому еквіваленті.

Важливо, щоб вони мали стабільний фінансовий стан та здійснювали свою господарську діяльність на підконтрольних Уряду України територіях Донецької або Луганської областей щонайменше 1 рік.

– Чи з будь-якої сфери діяльності ММСП можуть брати участь в програмі?

– Так, у програмі можуть брати участь ММСП з усіх секторів економіки. Умовами обмежено фінансування лише тих видів діяльності, які за загальною практикою міжнародних фінансових установ є забороненими до фінансування.

Це виробництво або торгівля тютюновими виробами, алкогольними напоями тощо.

19 грудня 2019 року – презентація програми "FinancEast". На фото (зліва направо): Олег Стринжа – колишній Виконавчий директор НУФ, Кирило Шевченко – голова НБУ, Андрій Стецевич – заступник голови правління АТ "Ощадбанк", Катерина Рожкова – перший заступник голови НБУ, Людмила Гордіюк – заступник директора KfW офісу в Україні, Валерій Майборода – представник ФРП, Андрій Павлушин – гендиректор ТОВ "ОТП Лізинг", Крістіан Бен Хелл – керівник сектору "Сільське господарство" Представництва ЄС в Україні.

– У чому суть фінансування програми?

– Структура фінансування не складна. 20% вартості інвестиційного проєкту сплачується за рахунок початкового платежу підприємця (ММСП), а решта 80% фінансується за рахунок коштів однієї з установ-партнерів: "Ощадбанку", "Укргазбанку" чи ТОВ "ОТП Лізинг".

У межах зазначеної структури фінансування ЄС надає на користь ММСП фінансову підтримку у вигляді субсидії на сплату 50% від початкового платежу, сплачуючи її першим.

Надалі ЄС надає підтримку ще й у вигляді компенсації на погашення 50% від суми отриманого ММСП кредиту або лізингу після фінансування установою-партнером повної вартості інвестиційного проєкту.

За умовами програми максимальна сума кредиту або лізингу – 400 тис. євро в гривневому еквіваленті. При цьому, мінімальна сума не обмежується.

По суті, фінансова підтримка ЄС виконує дві функції: по-перше, компенсує для ММСП значну частину витрат на реалізацію інвестиційного проєкту; по-друге, виступає в ролі гарантії для установ-партнерів, оскільки забезпечує виплату 50% від суми отриманого ММСП кредиту або лізингу.

Така гарантія значно мінімізує ризики установ-партнерів, що і дозволяє їм розширювати свою операційну діяльність в потенційно ризикованому регіоні.

– Що мається на увазі під "інвестиційним проєктом"?

– Це перелік планових інвестицій підприємства, пов’язаних з придбанням, будівництвом, реконструкцією, модернізацією, монтажем, введенням в експлуатацію основних засобів, необхідних для здійснення, розширення або ж започаткування господарської діяльності.

– Якщо підсумовувати, що найчастіше було в інвестиційних проєктах ММСП зі сходу України?

– Напевно, найчастіше інвестиційні проєкти включали в себе придбання різноманітної сільськогосподарської техніки та обладнання. Це трактори, комбайни, жатки та жниварки, сівалки, навантажувачі, обприскувачі тощо.

Паралельно, ми маємо інвестиційні проєкти й на придбання обладнання з метою модернізації виробничого процесу промислових ММСП.

Також в портфелі програми є ММСП, які займаються транспортними перевезеннями й обробленням вантажів, торгівлею, ремонтом та технічним обслуговуванням автомобілів.

– Скажімо, я підприємець, який хоче скористатися програмою - розкажіть покроково, що я маю зробити перш за все?

– Зайти до нас на сайт і уважно ознайомитися з умовами програми.

Якщо ваше підприємство відповідає усім вимогам, то наступний крок – звернення до будь-якої з установ-партнерів із заявкою на отримання фінансування інвестиційного проєкту. Разом з заявкою подаєте й пакет усіх необхідних документів.

Після погодження установою-партнером фінансування інвестиційного проєкту, ви маєте укласти кредитний договір або договір фінансового лізингу.

Далі установа-партнер передає інформацію про ваш інвестиційний проєкт до нас з метою отримання коштів фінансової підтримки ЄС. Ми ж у свою чергу в рамках регулярного моніторингу перевіряємо чи відповідає ваше ММСП умовам та критеріям програми.

Це основні важливі кроки.

– Скільки приблизно часу минає від звернення ММСП до установи-партнера й до моменту реалізації інвестиційного проєкту?

– Приблизно місяць. Водночас, як показує практика, ММСП може реалізувати свій інвестиційний проєкт як за 4-5 робочих днів, так і за довший проміжок часу.

Все залежить від повноти та своєчасності подачі ММСП усіх документів та інформації до установи-партнера на першому етапі.

– Які результати програми на сьогоднішній день? Скільки коштів вже надали?

– Напевно, я вже можу це сказати – ми пишаємося результатами. Адже станом на липень 2020 року в рамках програми "FinancEast" було підтримано та профінансовано загалом 118 інвестиційних проєктів ММСП на придбання 232 одиниць техніки та обладнання загальною вартістю майже 513 млн грн.

Загальна сума фінансової підтримки від ЄС за даними проєктами складає більше 209 млн грн.

– Валерію, чи очікувати підприємцям Донбасу, що програму буде продовжено ще принаймні на рік?

– Взагалі, ми розраховували, що програма триватиме до кінця 2022 року. Але, зважаючи на фактичні результати восьми місяців реалізації програми "FinancEast", усе вказує на те, що програма завершиться швидше. Скоріш за все до кінця цього року.

– Що Ви особисто для себе відкрили у процесі реалізації програми?

– Буду відвертим, ніхто з донорів й ми також навіть не очікували, що програма матиме таку затребуваність з боку ММСП сходу України.

На сьогодні, кошти фінансової підтримки ЄС, які передбачені програмою, уже в повному обсязі розподілені як серед профінансованих ММСП, так і серед тих, чиї заявки на фінансування знаходяться ще в роботі установ-партнерів.

Тому, напевно, основним позитивним відкриттям програми "FinancEast" стало розуміння та констатація реальної, високої потреби з боку підприємців Донецької та Луганської областей в інвестиціях, що в свою чергу є важливою передумовою та запорукою до швидкого економічного відновлення регіону за умови фінансової підтримки цього інвестиційного потенціалу.

Додаткова інформація:

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