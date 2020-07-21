Сировинного експорту – більше, нових технологій і малого бізнесу –менше. Що Україні треба міняти?

Чому Україні потрібна нова експортна стратегія, та з якими країнами Україні вигідніше налагоджувати торговельні стосунки на наступні 5 років.

У 2021 році закінчується п’ятирічний період дії Експортної стратегії України, ухваленої у 2017 році.

Цей та наступний роки – період, коли Україна повинна визначити свою подальшу роль на економічній мапі світу. Тож, за два роки потрібно дати відповіді на питання, що, куди, на яких умовах Україна зможе експортувати, і з ким потрібно домовитись про безперешкодний експорт.

Поки це надзвичайно складне системне питання. Україна, і не тільки, не розуміє подальшого розвитку подій двох великих торговельних суперечок Китаю зі США та з ЄС.

Незрозумілі масштаби подальшого розвитку ініціативи "Один пояс. Один шлях" – розширення ініціативи Китаю може викликати політичну реакцію великих геоекономічних гравців, що матиме наслідки для багатьох країн Євразії.

Незрозумілі масштаби вірогідної хвилі протекціонізму – за два роки кількість заходів з торговельних обмежень у світі зросла майже вдвічі.

Все більш впевнено говорять про очікувану деглобалізацію, більшу регіоналізацію ринків та можливе зниження ролі СОТ.

З іншого боку, за перші місяці пандемії коронавірусу інвестори вивели з малорозвинених ринків понад 80 млрд дол. Цей інвестиційний ресурс у найближчі роки буде спрямований у інші прибуткові економіки.

Вісім трендів, які натякають

У Експортній стратегії на 2016-2021 роки описане становище України на торгівельній мапі світу.

Ситуація відносно до 2016 року в більшості пунктів не змінилась, якщо не погіршилась. Ось кілька тенденцій українського експорту, які потрібно взяти до уваги при розробці нової експортної стратегії.

Перше. Частка сировинного експорту з 2015 року зросла з 69,6% до 72,1%. У 2001 році на сировину припадало 64,5% експорту.

Друге. Частка продукції з використанням технологій середнього та високого рівня з 2015 року впала з 19,1% до 15,4% (у 2001 році – 25,1% експорту).

Третє. Економіка України технологічно продовжує старіти. Частка підприємств, які впроваджують нові технології, скоротилась з 14,8% у 2001 році до 13,8% у 2019 році. Середній показник у Євросоюзі – 51%.

Частка реалізованої інноваційної продукції від всього обсягу випуску промислових підприємств України скоротилась з 9,4% у 2001 році до 1,3% у 2019. У ЄС показник становить 17%.

Четверте. Продуктивність праці в Україні становить 20,5 тис. доларів створеного ВВП на одного зайнятого – це в рази менше, ніж в Угорщині (63,4 тис. доларів) чи у Болгарії (44,6 тис. доларів).

П'яте. Кількість зайнятих у промисловості за останні 8 років зменшилась на 1 млн людей – з 3,1 млн людей у 2010 році до 2,1 млн у 2018 році.

Заяви деяких політиків про стрімке зростання кількості нових робочих місць, особливо у сфері високотехнологічного експорту, виглядають як злі жарти. Створення робочих місць – дуже затратний процес.

Ціна одного робочого місця у промисловості, наприклад, у Польщі становить 100 тис. доларів. За 5 років у спеціальні інвестиційні зони у Польщі було залучено 30 млрд доларів інвестицій, і це дозволило створити 300 тис. нових робочих місць.

Шосте. Обсяги половини експорту з України залежать від умов 10 країн: Китаю, Польщі, Росії, Білорусі, Туреччини, Індії, Єгипту, Німеччини, Нідерландів, Італії.

Сьоме. За останні 10 років експорт України суттєво зріс у Австралію та Нову Зеландію, країни Африки, ЄС та Північної Америки. Окремо варто відзначити значне зростання експорту у Китай та Індію.

Якщо говорити про основні регіональні ринки, то суттєве зростання показали ринки Китаю, Індії, країн, що входять до Африканської континентальної зони вільної торгівлі, країни ЄС, країни АСЕАН, країни Тихоокеанського партнерства та NAFTA.

Зростання експорту до великих регіональних ринків можливий лише за розвитку системного діалогу. Це показує досвід побудови відносин з ЄС та Китаєм.

Восьме. Частка мікро, малого та середнього бізнесу у експорті знизилась з 29% у 2015 році до 24% у 2019.

Зниження відбулось, в основному, через зменшення кількості експортерів-ФОПів, мікро та малих підприємств та падіння обсягів поставки ними товарів за кордон. У 2015 році вони забезпечили надходження 13% експортної виручки, у 2019 році – 9%.

Саме ФОП, мікро та малі підприємства наразі є у зоні найбільшого ризику не тільки збереження обсягів експорту, а й існування. Дослідження показують, що в середньому МСБ в Україні для експорту випускають 5-6 одиниць продукції, яку купують 2-3 іноземних партнери.

Тобто втрата навіть одного покупця за кордоном може мати серйозні наслідки для перспектив таких підприємств.

Що може Україна

Разом з тим, Україна може стати рушійною силою в глобальній економіці. За певних обставин наша країна може стати центром виробництва для Європи та вигравати на глобальному ринку не тільки як експортер зерна та металу.

Існують можливості створення довших виробничих ланцюжків з високою доданою вартістю в сфері АПК, харчової та важкої промисловості, виробництві енергетичного обладнання.

Досвід європейських та азіатських країн показує, що темпи економічного розвитку та зростання експорту мають величезне значення.

Вони неможливі без стабільного економічного середовища. Незважаючи на пандемію та можливе виникнення інших "чорних лебедів" Україна повинна працювати над залученням інвестицій бо в сучасних умовах альтернативних варіантів для прискореного економічного зростання не існує.

Очевидно, що нові часи вимагають нестандартних дій. Традиційні дії вже навряд чи принесуть результат.

Стратегію проходження цього складного періоду необхідно позначити у новій Експортній стратегії України на 2022-2026 роки.

Для цього Торгово-промислова палата України створює робочу групу, до якої входитимуть науковці, маркетологи, фахівці з ЗЕД українських підприємств, представників бізнес-асоціацій, представники влади, не тільки профільних урядових установ, а й політичного блоку влади. Учасниками робочої групи будуть представники ТПП у 55 країнах світу, керівники Центрів підтримки експорту при регіональних ТПП.

Не виключено, що одним з елементів стратегії будуть перемовини про розвиток торгівлі, передусім експорту, не тільки з найбільш перспективними країнами, а і з економічними надоб’єднаннями.

Окрім ЄС, таких зараз, щонайменше, шість: Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA), Асоціація держав Південно-східної Азії (ASEAN), спільний ринок країн Південної Америки MERCOSUR, договір Тихоокеанського партнерства та Африканська континентальна зона вільної торгівлі.

Ефективний імпульс збільшенню експорту дає прямий системний діалог.

Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України