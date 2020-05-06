Scriptum. Цифрова еволюція бізнесу

Багато аналітиків дотримуються думки, що цифрову трансформацію бізнесу необхідно починати "з голови" і проводити комплексно аж до самих низів єдиним фронтом. Це так, якщо у вас є значний бюджет, час і сталеві нерви.

З іншого боку, закон переходу великого числа кількісних змін у якісні поки ніхто не відміняв. Цифрову трансформацію бізнесу можна, а іноді і потрібно починати з вирішення окремих, але критично важливих проблем.

Еволюція Vs революція

Впровадження комплексної системи автоматизації це — революція в бізнесі. Подібні системи охоплюють більшість процесів, що відбуваються в компанії і можуть істотно підвищити її ефективність. Впровадження — процес не швидкий.

Треба буде почекати півроку, а то й рік, але революція того варто. Разом з тим, наш світ змінився, і схоже це назавжди. Зараз кон'юнктура ринку змінюється особливо швидко.

Є ризик, що після впровадження ваша нова ERP перетвориться в WTF, а то і в NSFW. Вона не те що не закриває всі процеси в бізнес-моделі компанії, але ще і буде заважати.

Є інший шлях: покрокова, поступова еволюція бізнесу. Автоматизація окремих процесів. Її можна проводити планомірно, переходячи від малого до великого, строго дотримуючись принципу Парето: зробивши 20% найважливіших дій, можна швидко отримати 80% запланованого результату, при цьому подальші поліпшення можуть виявитися неефективними і невиправдані.

Такий підхід не завжди підвищує ефективність роботи підприємства відразу. Він дозволяє поступово, крок за кроком, вирішувати невеликі, але критично важливі проблеми бізнесу. Без шоку і дикого бюджету.

Який би шлях не вибрав бізнес, в будь-якій компанії є спеціальні процеси, які вимагають автоматизації. Чи є інструмент, за допомогою якого це можна зробити?

Будь-який процес, в будь-який час

Система Scriptum — це набір модулів для автоматизації та підвищення ефективності різноманітних процесів, незалежно від рівня їх складності та масштабу проекту.

Не важливо, як буде відбуватися автоматизація: зверху вниз або знизу вгору, наскільки проект важкий, комплексний і складний. За допомогою Scriptum можна вирішувати будь-які проблеми: великі та дрібні.

На цій платформі можна створювати комплексні рішення, автоматизувати практично всі процеси підприємства, але в першу чергу Scriptum — це набір інструментів для вирішення окремих, локальних задач.

Маленькі процеси у великій компанії

Процеси, що відбуваються в компанії ніколи не висять в повітрі, вони десь починаються і завжди до чогось призводять. Вони виникають в одній системі і впираються в іншу облікову систему: CRM, бухгалтерію і так далі.

Навіть якщо в компанії впроваджена одна або кілька систем автоматизації, залишаються локальні процеси, що відбуваються між ними. Мало того, що їх треба автоматизувати, але також інтегрувати з іншими системами підприємства.

Процес може бути маленький і нескладний, але забирає при цьому багато часу і ресурсів. Вартість його автоматизації з Scriptum може бути в десятки разів нижче, ніж рішення від іменитих світових вендорів, що не розробляють дрібні рішення для окремих процесів.

Гнучкість і модульність

Завдяки модульності і гнучкості системи Scriptum, можна швидко, та без особливих витрат, вирішувати одну проблему за іншою. У кожного бізнесу є якісь болючі точки.

Це можуть бути довгі узгодження чогось, або непрозорість, або висока вартість процесів. Це можуть бути проблеми з інтеграцією різних систем і неможливість їх об'єднання.

Scriptum розроблений для вирішення саме таких проблем.

З Scriptum можна підвищувати ефективність на будь-якому рівні. Вирішивши одну задачу і оцінивши отриманий результат, можна переходити вирішення іншої.

Можна вибрати одне, два, три вузьких місця в бізнес-процесах, а потім за допомогою Scriptum швидко і відносно дешево їх усунути. Це не вимагає ретельної і тривалої підготовки і складання детального ТЗ на сотню сторінок.

Простота і незалежність

Scriptum — це легкість, простота інтеграції, доступність, підвищення ефективності і адаптивність під нові умови. Scriptum — це платформа, яка робить бізнес незалежним. Клієнт не потребує постійної допомоги вендора.

Після проходження навчання, представники IT-департаменту компанії можуть без зусиль працювати з продуктом самостійно. Scriptum дозволяє автоматизувати різноманітні спеціалізовані процеси. Крім того, в ньому є вже готові модулі, такі як ОРД і зовнішній документообіг.

Основа

Система Scriptum розроблена на платформі UnityBase, призначеної для швидкого створення високопродуктивних web-орієнтованих корпоративних систем. На платформі UnityBase реалізовані понад 500 рішень в державному секторі і різних галузях бізнесу: рішення для корпорацій, державні реєстри, комплексні інформаційно-аналітичні системи і багато іншого.

Розробник Scriptum — компанія InBase, діє на ринку вже 20 років. Вона починала з розробки окремих невеликих проектів, перш ніж перейти до великих. Scriptum може рости разом з вами.

За допомогою Scriptum є можливість легко автоматизувати нові процеси і усувати проблеми в старих, які вже не відповідають потребам зростаючого бізнесу.