Як партнерська екосистема Microsoft в Україні створює конкурентоспроможний бізнес

Даніїл Біктіміров, менеджер з розвитку партнерів компанії Microsoft у регіоні Центральної та Східної Європи, розповів про партнерську екосистему Microsoft в Україні та її переваги для ІТ-компаній та українського бізнесу в цілому.

У партнерській програмі Microsoft Україна понад 1200 українських ІТ-компаній. Це ІТ-компанії з сильною експертизою в сервісах, продуктах і технологіях Microsoft, яка підтверджується відповідною сертифікацією.

Вони приносять передові індустріальні та технологічні практики та ІТ-рішення Microsoft в український бізнес, є довіреними радниками з модернізації ІТ-сервісів і ключових бізнес-процесів клієнтів.

У компанії Microsoft таку спільноту ІТ-компаній називають "партнерською екосистемою", а її розвиток в Україні ставлять у стратегічний пріоритет.

За словами Даніїла Біктімірова, масштаб екосистеми дозволяє драйвити цифрову трансформацію українського бізнесу та ІТ-індустрії, і сприяти підвищенню конкурентоспроможності українських компаній на міжнародному ринку.

Детальніше про те, як працює партнерська екосистема в Україні, читайте в інтерв'ю.

- Розкажіть про Ваші головні обов'язки в Microsoft Україна?

- Моє завдання — розвивати партнерську екосистему в Україні.

Ми — "partner driven company", і в основному сфокусовані на розвитку навичок, досвіду та розумінні продуктів Microsoft нашими партнерами, щоб надалі, партнери могли допомогти нашим клієнтам отримати максимальну цінність і використовували всі можливості наших сервісів, рішень й продуктів партнерів.

Тільки у київському офісі працює понад 70 співробітників, а в цілому з українськими клієнтами й партнерами працюють понад 250 співробітників корпорації, які знаходяться в різних країнах регіону Центральної й Східної Європи.

Їхнє завдання зробити наші сервіси доступними та зрозумілими кожному: чи то представник малого бізнесу, великий enterprise-замовник, чи то державна організація.

Наша взаємодія з партнерами створює навколо Microsoft певну "економічну екосистему". Міжнародне дослідження IDC показало, що на кожному $1 доходу корпорації, партнерська екосистема може сформувати додатковий дохід $9.64. Впровадження сервісів, управління змінами, адаптація й консалтинг з оптимізації та трансформації бізнес-процесів, оновлення обладнання, власні рішення та продукти, підтримка і навчання користувачів — це тільки деякі послуги, які пропонують наші партнери разом з сервісами Microsoft.

Впроваджуючи наші сервіси, адаптуючи їх, консультуючи клієнтів, надаючи підтримку й інші подібні послуги, ІТ-партнери можуть заробити значно більше, ніж сама корпорація.

Корпорація отримує 95% комерційних доходів через партнерську екосистему. Але наша нова філософія партнерства виходить за рамки транзакційного перепродажу наших продуктів та сервісів через партнерів, ми будуємо справжнє партнерство, в рамках якого ми працюємо разом над розробкою та продажом технологій та рішень один одного.

Щомісяця до нашої партнерської екосистеми приєднується понад 7500 партнерів у всьому світі.

Також варто відзначити, що партнерська екосистема в Україні має значний "вплив" на економічні показники: це десятки тисяч робочих місць по всій Україні, це безперервне підвищення кваліфікації ІТ-фахівців, це наймогутніший двигун цифрової трансформації українського бізнесу та підвищення його конкурентоспроможності.

- Даніїле, ви сказали, що ваше завдання розвивати партнерську екосистему. Як саме ви це робите?

- Ми багато інвестуємо у навчання: регулярно проводимо тренінги, семінари, вебінари з підвищення технічних навичок співробітників клієнтів, партнерів та різних ІТ спільнот, включно зі студентами технічних ВНЗ.

Минулого року у них взяли участь понад 10 000 людей з України. Нещодавно ми запустили нову платформу навчання, доступну кожному від ІТ профі до студента — Microsoft Learn. Вже сьогодні там доступно понад 1000 курсів й планів навчань зі 100+ продуктів й сервісів Корпорації.

Масштаби інновацій вимагають від фахівців з продуктів Microsoft постійного підвищення навичок, тому що продукти корпорації регулярно оновлюються, поповнюючись новими інструментами.

- Наведіть кілька прикладів проєктів Microsoft і партнерів?

- Наприклад, міжнародна аграрна компанія "Goodvalley" шукала спосіб поліпшити внутрішню координацію команд, що працюють в Україні, Польщі, Росії, Данії та забезпечити ефективний обмін знаннями та досвідом.

За рішенням вони звернулися до наших партнерів — ІТ-компанії Syntegra, які розробили для них поетапний план переходу компанії в хмару. Так, першим кроком до поліпшення комунікацій та командної роботи стало використання сервісів Office 365.

Наступними кроками стала поетапна міграція ІТ інфраструктури всіх підрозділів в Microsoft Azure й впровадження сервісів безпеки, котрі входять у Microsoft 365 і Microsoft Azure.

Завдяки вибору єдиної платформи, компанія скоротила деякі операційні витрати, підвищила ефективність внутрішніх процесів, централізувала управління ІТ сервісами й почала ряд інноваційних проєктів, які базуються на таких сервісах Azure як Azure IoT.

Наведу ще один приклад: група компаній "BKW Group" шукала рішення, як налагодити ефективну комунікацію між офісами, розташованими у різних точках України.

Зусилля співробітників організувати спільну роботу з допомогою месенджерів, груп у соціальних мережах не принесли результатів.

Наші партнери Lizard Soft вивчили ситуацію всередині компанії й запропонували "BKW Group" підвищити продуктивність і поліпшити спільну роботу за допомогою Microsoft Teams.

Це комунікаційний хаб для командної роботи в Office 365, до складу якого входить робочий простір нового типу, що дозволяє обмінюватися файлами та спільно працювати над документами, листуватися у чаті та здійснювати аудіо та відео конференції, підключати різні бізнес-програми тощо.

Таке рішення дозволило не тільки налагодити комунікацію між співробітниками "BKW Group", а й заощадити понад 150 000 робочих годин на рік, це приблизно 500 000 доларів. Вивільнені ресурси компанія інвестувала в розвиток бізнесу і ще більш якісне обслуговування клієнтів компанії.

- Що заважає підприємцеві купити той же Office 365, Azure або Dynamics 365 і користуватися ним самостійно, без залучення ІТ-компаній?

- Для невеликих компаній, встановити й почати використовувати Office 365 досить легко, але у великих організаціях дещо інші вихідні умови.

Перш ніж впроваджувати продукти Microsoft, хтось повинен проаналізувати бізнес-процеси всередині компанії-замовника, поточні технології, які використовуються, порахувати яку бізнес-цінність можуть надати продукти Microsoft.

Потім порівняти їх з конкурентними рішеннями або тими, які вже використовуються, підказати який набір сервісів залучити, розробити план впровадження й пустити в дію технології, навчити користувачів, підтримувати та розвивати впроваджені сервіси.

Наприклад, Dynamics 365 — нове покоління CRM і ERP додатків.

В останньому, осінньому релізі, було представлено понад 500 нових функцій або поліпшень у додатках Dynamics 365!

Я думаю, що замовнику самостійно буде складно розібратися у тому, які 10 з 500 нових можливостей будуть найкориснішими і релевантними для його бізнесу.

Для великих компаній або держструктур впровадження Microsoft Office 365, фактично готового SaaS-продукту, вимагає консультації фахівця. І справа тут не у технічній стороні питання, а людській.

Люди з обережністю ставляться до змін. І тут головне завдання фахівця простими словами пояснити співробітникам компанії, як ефективно використовувати інструментарій або можливості, закладені у продукт — пробудити до нього дослідницький інтерес.

Наприклад, показати, як перевести поточні бізнес-процеси з паперових документів в електронний формат, покращити командну роботу, спростити звітність або швидко провести аналіз даних.

Наші партнери володіють усіма необхідними навичками, щоб інтеграція програмних продуктів пройшла успішно, а цифрова трансформація принесла додаткові переваги бізнесу.

Даніїл Біктіміров, менеджер з розвитку партнерів компанії Microsoft у регіоні Центральної та Східної Європи

- На вашу думку, хто в компаніях відповідає за цифрову трансформацію?

- Багато хто помиляється, вважаючи, що ініціаторами переходу компанії з "традиційної" в "технологічну" повинні виступати співробітники ІТ-відділів. Це прерогатива топ-менеджменту.

Їм видніше, які бізнес-процеси всередині організації підлягають оптимізації або поліпшенню. Саме вони фактично ставлять завдання своїм ІТ-партнерам розробити, запропонувати, впровадити відповідні рішення.

- А які можливості відкриваються ІТ-партнерам Microsoft?

- Можливостей багато. Наприклад, створювати свої продукти, послуги або керовані послуги на основі програмного забезпечення і технологій Microsoft.

У разі, якщо ці пропозиції успішні на локальному ринку, корпорація надає різні інструменти та підтримку для масштабування цих пропозицій, як на локальному, так і на зовнішніх ринках, як через нашу партнерську мережу в усьому світі, так і через наших співробітників, що працюють з клієнтами.

До нових для партнерів проєктів за необхідності можуть бути залучені експерти корпорації з конкретних хмарних продуктів або сервісів.

- У чому цінність партнерської екосистеми для українського бізнесу?

- Нашому бізнесу доступні кращі хмарні технології Microsoft, які вже використовують європейські та американські компанії, від малого і середнього бізнесу, до компаній, що входять у список Fortune 500.

Раніше наші компанії могли конкурувати на міжнародних ринках завдяки недорогій робочій силі, товарам та доступним за ціною енергоресурсам. Сьогодні енергоресурси дорожчають з кожним днем, робоча сила — теж. Чим залишається конкурувати?

Ми пропонуємо конкурувати у цифрі: підвищити якість бізнес-процесів, і, як мінімум, використовувати ті ж технології, що й глобальні лідери.

Наприклад, наші ІТ-партнери успішні не тільки на локальних ринках. Вони реалізовують велику кількість міжнародних проєктів у Центральній та Східній Європі, Сполучених Штатах та країнах Європейського Союзу.

Досвід, знання, практику, які вони отримують у процесі роботи з компаніями-лідерами, вони вкладають у проєкти, що реалізуються в українських замовників.

Фактично ми, разом з партнерами, допомагаємо компаніям бути більш конкурентоспроможними й таким чином драйвимо цифрову трансформацію бізнесу в Україні.