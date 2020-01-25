Як зміниться Київ у 2020

Вони перетворяться на сучасні європейські квартали з громадськими просторами та повноцінним набором функцій, які дозволять мешканцям жити й працювати в одному місці. Деякі з цих об’єктів цілком можуть стати новими символами Києва.

Реновація Київпроекту

Будівля колишнього проектного інституту "Київпроект" розташована в самому центрі Києва і давно потребує переосмислення та реконструкції.

Власник приміщення, компанія KYIVPROEKT DEVELOPMENT, уже кілька років шукає оптимальне рішення: було розглянуто близько 10 проектів, один з них навіть отримав дозвіл на будівництво.

Однак в результаті власник будівлі – ПАТ "Київпроект Девелопмент" відхилила всі запропоновані проекти та залучила до розробки оптимальних рішень SAGA Development та Perfect Group, які ініціювали просторові та соціологічні дослідження території.

Метою досліджень, які протягом 2019 року проводила команда "Агентів змін", було розробити оптимальний сценарій реновації та запропонувати містянам саме ті функції, яких дійсно бракує району.

В результаті була розроблена концепція реновації, яка передбачає збереження модерністського зовнішнього вигляду будівлі, реставрацію сусіднього будинку-пам’ятки архітектури, спорудження підземного паркінгу на понад 500 машин, створення публічного простору та пасажів, що об’єднають вулицю Володимирську з Пушкінської, а Богдана Хмельницького – з Прорізною.

Передбачається, що функціональне наповнення модернізованого Київпроекту відповідатиме сучасним потребам користувачів району.

Девелопери пропонують створити:

- освітньо-культурний центр у складі музею "Київпроекту", простору для лекцій, конференцій та публічних дискусій, освітньої платформи міського розвитку та коворкінгу;

- центр дитячого та сімейного дозвілля;

- інноваційний простір з шоурумами провідних українських стартапів;

- media hub з простором для прес-конференцій, студій звуко-, відео-запису та телеканалу, міні-кінотеатром;

- спортивний хаб;

- центру fashion-індустрії з шоурумами українських брендів, бутіками міжнародних брендів одягу та взуття, аксесуарів, ювелірних виробів, нішевих парфумів;

- beauty hub у складі салонів краси, SPA-центру, спеціалізованих магазинів;

- food hub, який включатиме супермаркет, делікатерії, фуд-корти, видовий ресторан з зимовим садом.

Зараз розробники проекту реновації доопрацьовують проектні рішення та функціональне наповнення модернізованої будівлі й відкриті до пропозиції громадськості та фахівців усіх галузей.

"Наша Big Idea — зробити цей об'єкт місцем, де збираються найсильніші, найфаховіші та найуспішніші. Для цього ми не тільки напрацьовуємо ідеї, а й об'єднуємо всі бізнес-компоненти в об'єкті. Ми хочемо, щоб це місце стало місцем сили, місцем найбільш потужних ідей та досягнень, домівкою для людей та компаній, що гідно презентують країну, місто у світі", — зазначив CEO SAGA Development Андрій Вавриш під час обговорень майбутніх функцій проекту з громадськістю.

ANDRIYIVSKY Business Space

Одне зі своїх ключових завдань SAGA Development вбачає в перетворенні Подолу в сучасний та комфортний район, де старовинні будинки гармонійно поєднуватимуться з сучасною забудовою. Зараз компанія реалізує кілька проектів на Подолі, серед яких будівництво багатофункціонального комплексу на вулиці Сагайдачного за проектом Олега Дроздова.

У 2020 році девелопер приступає до реконструкції недобудованого бізнес-центру на перетині вулиць Набережно-Хрещатицької та Андріївської.

Проект реконструкції став результатом закритого неформального конкурсу між провідними українськими архітекторами сучасності – Олегом Дроздовим і командою Drozdov&Partners та Олексієм Пахомовим з BURO Architects.

В результаті конкурсу переміг проект Олексія Пахомова, якому притаманні витончена простота та індивідуальність. В приміщеннях бізнес-центру буде багато світла та простору завдяки великим панорамним вікнам, а в його оздобленні будуть використані якісні природні матеріали.

Проект 9-поверхової будівлі передбачає приміщення для офісів та коворкінгів, які становитимуть понад 60% приміщень, магазини, кафе, видовий ресторан на даху та обмежену кількість приватних апартаментів.

Новий Поділ

Ще один спільний проект SAGA Development та Perfect Group на Подолі – реновація території Київського річкового порту вздовж вулиці Набережно-Лугової від Рибальського мосту до судноремонтного заводу.

Замість занедбаних складів тут будуть побудовані сучасні європейські квартали з житлом, офісами, коворкінгами, кафе та ресторанами, школами та дитсадками, культурним центром, публічним простором вздовж набережної та громадським пляжем.

Мета проекту – повернути людям територію, яка багато років була виключена з міської тканини за рахунок створення пішохідних зв’язків між кварталами нового району, бульвару, велодоріжок, просторів для прогулянок і дозвілля.

Реалізація першого кварталу Нового Подолу, розташованого на перетині вулиць Набережно-Лугової та Нижнього валу, розпочнеться вже навесні 2020 року.

Amsterdam Concept Quarter

Плани SAGA з реновації промислових територій Подолу не обмежуються прибережними територіями.

Ще один проект реновації – переосмислення території колишнього Київського шовкового комбінату між вулицями Костянтинівською й Кирилівською.

Проект, який буде реалізований у партнерстві з Інтергал-Буд, передбачає зведення трьох будинків-кварталів висотою від 8 до 11 поверхів з власною інфраструктурою, підземними паркінгами, дитячими та спортивними майданчиками.

Початок реалізації проекту також планується навесні 2020 року.

BOSTON Concept House

Ще один проект реновації занедбаної промислової зоні, але вже в Оболонському районі, поруч зі станцією метро "Почайна" та майбутнім однойменним парком.

Проект передбачає можливість жити, працювати, робити покупки та розважатися в одному місці, й розрахований на сучасних молодих фахівців з різних галузей.

Це будинок з сучасною технологічною архітектурою, інтерактивним медіа-фасадом, інноваційними технологіями, повноцінною інфраструктурою для життя, роботи та відпочинку.

Інфраструктурні об’єкти складатимуть майже половину площ комплексу. Для роботи на території передбачені офіси, коворкінги, конференц-зали та творчі студії, для дозвілля – кафе, ресторани, магазини, зона для пікніків, прогулянкова зона вздовж річки Почайна, парк та суспільні простори.

Для автомобілів запроектований підземний паркінг, для занять спортом – спортивні майданчики, велодоріжки, скейт-парк. На території будуть майданчики для вигулу домашніх улюбленців, дитячі майданчики та дитячий садок.