В Україну заходить ще один топовий виробник смартфонів

Китайський технологічний гігант, компанія vivo, яка входить до п’ятірки світових лідерів на ринку смартфонів, відкрила свій офіс в Україні.

Китайський прорив

Можна припустити, що у компанії є всі шанси поборотися за значну частку українського ринку. Адже останнім часом молоді українці охоче користуються китайськими гаджетами.

За підсумками 2018 року та першого кварталу 2019 року, бренд vivo посів 2-ге місце за кількістю продажу смартфонів у Китаї та увійшов до ТОП-5 виробників смартфонів на світовому ринку.

Але Україна стала першою європейською країною, де vivo відкрила своє представництво.

Перспективи розвитку бренду в Україні пов'язані зі швидкими змінами в уподобаннях молоді та її потребі у новітніх технологіях.

Саме створення технологічних інновацій та запуск нових трендів є стратегією vivo.

Серед технологій, які компанія запровадила першою на ринку як новатор, – надшвидка зарядка на 120 Вт, яка заряджає смартфон з акумулятором на 4000 мАг за 13 хвилин, технологія висувної фронтальної камери, сканер відбитків пальців, вбудований безпосередньо в дисплей, та велетенські безрамкові SuperAMOLED дисплеї.

"Екран-водоспад" в Україні

Український офіс vivo, який нещодавно розпочав спілкуватися з українською громадськістю, анонсував, що вже у листопаді на ринку України з’явиться флагманський преміум-смартфон NEX3, світова презентація якого нещодавно відбулася в Шанхаї.

Особливістю новинки є дисплей "без меж", на увесь смартфон, з діагоналлю у 6,89 дюйма. Це досягається завдяки "фішці" телефона - заокругленим краям екрана, які спадають на бокові рамки пристрою. У компанії рекламують його як перший у світі екран-водоспад.

Перший у світі екран-водоспад

Додамо, що ця цікава новація створює ефект, який чимось нагадує "м’які годинники" на відомих картинах Сальвадора Далі.

При цьому фронтальна камера не відбирає місце екрана, адже є висувною по центру верхнього торця телефона. Таким чином, співвідношення екрана до корпусу становить 99,6%.

На задній панелі розташована потрійна камера, яка містить, зокрема, 64-мегапіксельну камеру та дві додаткові 16-мегапіксельні – для ширококутної та телезйомки. NEX3 має 128 ГБ пам'яті для зберігання і 8 ГБ оперативної пам'яті.

Повідомляється, що модель vivo NEX3 вже доступна за передзамовленням в "Алло" та "Цитрусі".

5G для "розумного життя"

Минулого року vivo також запустила продаж свого першого комерційного 5G-смартфона.

Разом з ним компанія запустила цілу низку 5G-додатків, зокрема 5G Cloud Game, 5G Screen Mirroring і 5G EasyShare та багато інших сценаріїв так званого розумного життя.

Завдяки цим хмарним сервісам, користувачу більше не потрібно завантажувати додаткові програми на свої пристрої.

Адже вони працюють тепер не на самому смартфоні, а у хмарі через мережу 5G, яка має надвисоку швидкість передачі інформації, а відтак – низьку затримку.

Флагманський преміум смартфон Vivo NEX3

Відео та аудіо передаються в реальному часі просто на пристрій. І хоча технологія 5G поки не присутня в Україні, нові розробки китайського гіганта показують один з напрямків подальшого телекомунікаційного розвитку.

Наразі ж українські мобільні оператори лише планують протягом наступних років забезпечити покриття 4G по всій території України в селах та на дорогах.

Меморандум про це вони підписали на нещодавньому інвестиційному форумі в Маріуполі.

Довідка про vivo та її місія

У світі понад 200 млн людей користуються смартфонами та іншими мобільними пристроями vivo. Компанію заснували у 2011 році, а вже з 2014 року почалася її експансія на закордонні ринки.

Vivo має 6 науково-дослідних центрів по всьому світу. При цьому понад 80% співробітників компанії працюють саме в дослідницьких центрах, розташованих у Китаї та США, в містах Дунгуань, Шеньчжень, Нанкін, Пекін і Ханчжоу і Сан-Дієго.

Компанія має 4 глобальні виробничі бази. Vivo була спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA у 2018 р. і стане їм у 2022 р.

Сучасні дослідження компанії сконцентровані на технологіях 5G, AI, мобільних фотографіях та новаторському дизайні для смартфонів.

Місія бренду — "стати законодавцем тенденцій і зробити життя наших споживачів надзвичайним, упроваджуючи інноваційні технології".