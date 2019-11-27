Що таке Private Banking і як він працює в Україні

За підсумками минулого року, в Україні налічувалося 5143 особи, які офіційно задекларували річний дохід від 1 мнл грн, тоді як ще у 2016-му їх було не більш ніж 3504. А це означає, що лише протягом двох років кількість заможних українців збільшилася на 68%.

У той же час, згідно з даними британської аудиторсько-консалтингової компанії Ernst & Young, у 2018 році кількість активних клієнтів Private Banking зросла на 37 %.

При цьому понад третина потенційних клієнтів усе ще не користуються послугами вказаного сервісу. А це зона зростання для кожного учасника ринку Private Banking.

В Україні послуга Private Banking з'явилася порівняно нещодавно, тому навіть сьогодні далеко не всі банки виділяють її в окремий напрям і готові інвестувати в розвиток.

У цілому в Україні, як і в усьому світі, до сегмента Private Banking можна віднести не більш ніж 1 % користувачів банківських послуг, однак відсоток охоплення аудиторії в Україні набагато менший, ніж у Європі. На цей показник впливає "молодість" сервісів Private Banking.

У Європі ж наявність сімейного банкіра є традиційним атрибутом і користується попитом на рівні із сімейним юристом, сімейним доктором або нотаріусом.

"Українські бізнесмени цінують власний час і потребують розумного управління сімейним капіталом і структурування свого бізнесу. Зазвичай їхні сімейні, приватні та корпоративні інтереси дуже щільно переплітаються між собою, тому вони цінують професіоналів високого рівня кваліфікації. Саме з такими клієнтами ми вибудовуємо довгострокову стратегію нашого співробітництва", — розповідає голова правління АТ "Банк Альянс" Юлія Фролова.

Private Banking в Україні

Одним з провідних провайдерів послуги Private Banking в Україні є Банк Альянс — український банк з приватним капіталом, створений у 1992 році. У портфелі банку — широкий спектр пропозицій для власників приватного капіталу та їхніх бізнес-груп.

Напрям Private Banking включає як класичні сервіси, так і ексклюзивні пропозиції від партнерів до податкової та юридичної експертизи бізнес-середовища в будь-якій точці планети, управління корпоративними фінансами.

Крім того, Банк Альянс є соціально відповідальною компанією, яка бере активну участь у розвитку меценатства, підтримує молоді таланти через спеціальні банківські продукти та програми з функцією благодійних відрахувань.

Що пропонують клієнтам?

"Private Banking в Банку Альянс — це інститут персональних банкірів. Перед початком роботи з нашими клієнтами всі персональні банкіри проходять фундаментальне навчання і постійно вдосконалюють свої знання у сфері корпоративних фінансів. Усі питання особистого обслуговування і ведення бізнесу клієнт вирішує зі своїм персональним радником, який завжди перебуває в курсі його поточних справ. Такий підхід продемонстрував свою затребуваність у власників великих капіталів. Але існує тонка грань між інтересами клієнта як фізичної особи та його бізнесом. У банку враховують усі побажання безпосередньо кожного клієнта й обговорюють зручність такої моделі взаємодії. Якщо клієнт віддає перевагу класичному сервісу Private Banking, то його фінансові потоки всередині банку розмежовуються шляхом закріплення окремих персональних менеджерів", — підкреслює директор департаменту Private Banking АТ "Банк Альянс" Катерина Доновська.

До додаткових зручностей клієнтів послуги Private Banking від Банку Альянс також належить обслуговування в спеціалізованому дворівневому відділенні закритого типу, розташованому на Подолі в Києві, яке є одним з найкращих в Україні депозитаріїв.

Консьєрж-сервіс банку надає різноманітні послуги у сфері Life style management: супровід і організація бізнес-відряджень, бронювання номерів у готелях по всьому світу, доставка квитків на закриті заходи по всьому світу, оренда автомобілів і покупка нерухомості за кордоном, підбір домашнього персоналу чи партнерів з надання освітніх послуг для дітей, формування будь-яких арт-колекцій тощо.

Варто зазначити, що клієнти Private Banking від Банку Альянс здійснюють авіавиліт через прем'єр-зали великих міст України, а також зал офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Крім того, вони можуть скористатися послугами організації бізнес-перельотів територією України, використовуючи гвинтокрили Robinson 44 і легкомоторні літаки HONDA Jet.

А страховий поліс, який включено в обслуговування клієнтів, покриває весь світ і поширюється не лише на основного власника, а й на членів його родини віком від 1 місяця до 75 років.

Для зручності клієнтів банку на карту рівня World Elite встановлюється комфортний кредитний ліміт або діє підвищена процентна ставка на залишок власних коштів. Усі розрахунки за кордоном клієнти проводять без сплати комісії за конвертацію.

За безпекою оплат регулярно стежать кращі фахівці з моніторингу. Навіть у разі втрати картки ми зобов'язуємося в найкоротший термін здійснити її заміну, аби ніщо не перешкодило успішній діловій поїздці клієнта або довгоочікуваному відпочинку.

Клієнт Private Banking від Банку Альянс отримує персоналізований сервіс та професійну експертизу у сфері корпоративного управління фінансами, формування інвестиційного портфеля в поєднанні з ресурсами і можливостями одного з найстабільніших банків країни.