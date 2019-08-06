Майбутнє коворкінгів: як підприємці створюють тренди для робочих просторів

Гнучкі офісні рішення стали альтернативою традиційному офісу, і ми бачимо, як стрімко зростає попит на них по всьому світу. За даними дослідження Cushman&Wakefield, кількість коворкінгів у світі збільшилася з 1 130 у 2011 році до 13 800 у 2017 році. Україна слідує за глобальними тенденціями такими ж стрімкими темпами.

Так, 80% нових контрактів оренди були підписані представниками гнучких офісів у сегменті бізнес-послуг в 2018 році, а 46% українців вже зараз працюють 2,5 дня на тиждень поза основним офісом компанії.

У міру розширення мережі гнучких офісних рішень і зміни уподобань в стилі роботи, відбувається фундаментальна зміна в підході до організації робочого процесу. З розвитком технологій ділові відносини переходять в онлайн.

В результаті люди стикаються з нестачею живого спілкування та знайомств, відсутність яких доводиться постійно заповнювати. Співробітники хочуть частіше міняти робоче місце протягом дня і вільно переміщатися по офісу, взаємодіючи з колегами з інших відділів.

45% підприємців переконані, що серед головних характеристик продуктивного робочого середовища для їх співробітників — поєднання відкритих і закритих робочих просторів.

Для сучасних підприємців простір для роботи — це місце, яке дозволяє розширювати коло ділових знайомств, пропонує готові варіанти вирішення адміністративних питань і просто надихає.

Сучасні гнучкі робочі простори адаптуються під ці вимоги і пропонують резидентам переваги, які сприяють підвищенню їх продуктивності.

Опен спейс з елементами зонування

Постійна спільна робота у великому відкритому просторі може спричинити дискомфорт. Співробітники можуть відчувати себе незручно, наприклад, коли їм необхідно здійснити простий телефонний дзвінок. Ідентичність облаштування робочих місць не сприяє творчості.

Важко уявити, що програмісту, дизайнеру і копірайтеру потрібні однакові умови для комфорту і продуктивності. Тому коворкінги пропонують формат класичного опен спейсу з елементами зонування.

Це надає резидентам максимальну гнучкість: сьогодні працювати в зручному кріслі біля вікна або за загальним столом з іншими колегами, а завтра — провести конференц-колл з клієнтом в окремій кімнаті для переговорів.

Офіс як послуга

Сучасний підприємець мультизадачний. Він може виконувати обов'язки кількох співробітників, особливо якщо розширення команди не вигідне на даному етапі розвитку його бізнесу.

У таких умовах завдання робочого простору — бути надійним партнером і знімати вирішення адміністративних питань, на які у щільному графіку підприємців не залишається місця.

Коворкінг стає своєрідим офіс-менеджером, який допомагає приймати вхідні дзвінки і базову документацію, займається інтернетом, організацією клінінг-сервісу і вирішенням інших адміністративних питань.

Орендуючи простір, сучасний підприємець більше не орендує просто фізичну локацію. Він отримує ідеальне місце для роботи і бездоганний сервіс, що сприяє комфортному перебуванню і продуктивному робочому процесу.

Простір, що передбачає нетворкінг

Приходячи в коворкінг, підприємці прагнуть не тільки вирішувати робочі завдання — вони відкриті до нетворкінгу. 77% бізнесменів вважають, що ділові знайомства допомагають запроваджувати інновації.

Людина, яка працює поруч, може допомогти вирішити проблему і навіть стати надійним партнером в майбутньому. Тому провайдери гнучких робочих просторів створюють і розвивають ком'юніті.

У Spaces, наприклад, клієнти охоче виходять з офісів попрацювати в бізнес-клубі або поспілкуватися з колегами за чашкою кави. Цьому сприяє розташування робочих просторів, яке забезпечує максимальну взаємодію між сусідами-підприємцями.

Разом з тим, сучасна бізнес-сфера дуже мобільна і продовжує розвиватися, що сприяє появі нових тенденцій. Останні будуть формувати попит на гнучкі робочі простори з боку підприємців у майбутньому.

Нетворкінг 2.0

Усі останні інновації або креативні рішення були створені на перетині різних сфер. Обмін досвідом і новими ідеями стає ключовим для розвитку бізнесу, а запит серед підприємців на нетворкінг тільки зростатиме.

Коворкінгам необхідно не просто облаштовувати зони, які спонукають до спілкування, а розробляти комплексні програми професійних івентів для клієнтів і зовнішніх відвідувачів. Ми у Spaces, наприклад, розглядаємо заходи всіх типів як можливість для постійної і різносторонньої взаємодії наших клієнтів.

На них підприємці можуть завести нові знайомства, поспілкуватися з іншими творчими підприємцями, отримати корисну інформацію та інсайти. Це сприяє культивації творчості і створює атмосферу вільного духу, залучає енергійних підприємців.

Акцент на стиль та естетику

Уподобання змінюються і в оформленні робочих просторів. Підприємці та представники креативних професій стають все більш вимогливими до інтер'єру. Вони переконані, що середовище мусить поєднувати елементи сучасної естетики та класичних акцентів і при цьому забезпечувати максимальний комфорт.

Наприклад, IT-фахівцям, які більшу частину дня занурені в роботу за монітором, радять відвідувати музеї, картинні галереї і концерти, щоб переключитися, зняти напругу і надихнутися на подальшу продуктивну роботу.

Аудиторія активних споживачів послуг гнучких робочих просторів створює запит на органічне поєднання мінімалізму з мистецтвом, що заохочує творити.

Саме тому у Spaces серед звичних елементів ви знайдете картини сучасних художників, дизайнерські лампи, комфортабельні крісла і зони для відпочинку.

Надалі робочим просторам доведеться приділяти все більше уваги дизайну, створюючи атмосферу, у якій розкривається потенціал і народжуються неймовірні ідеї.

Потреба у просторах в різних локаціях

Багато відвідувачів коворкінгів — підприємці, які не мають фіксованого місця роботи. Вони весь час перебувають в русі, багато подорожують і при цьому займаються розвитком бізнесу.

Сучасні технології дозволяють працювати, не прив'язуючись до конкретної географічної локації. Для роботи достатньо ноутбука і якісного доступу до інтернету. Пошук комфортних умов для роботи в іншому місті може стати справжнім викликом.

Кожен підприємець хоча б раз в житті опинявся у ситуації, коли під час відпочинку доводилося вирішувати нагальну проблему. Можу сказати з особистого досвіду: вирушаючи в подорож, все одно тримаю в голові думки про роботу.

Проте, будучи членом співтовариства Spaces у Києві, я можу використовувати локацію у будь-якій точці світу, а це 150 центрів у 39 країнах.

Для мене дуже комфортно, коли в чужому місті можна зайти у звичне місце, випити чашку кави, відповісти на важливі листи і спокійно повернутися до відпочинку.

Можливість розвивати бізнес, перебуваючи в будь-якій точці світу, — це тенденція майбутнього, тому гнучкі простори з глобальною мережею центрів будуть мати перевагу порівняно з окремими креативними просторами.

Зараз підприємці очікують від гнучкого робочого простору більшого, ніж просто місця для роботи.

У майбутньому ця тенденція буде зберігатися. Вона формуватиме попит на простори, які максимально відповідають індивідуальним вимогам кожного резидента у будь-якій точці світу, стають для них майданчиком для творчості та продуктивності, місцем концентрації ідей і генерації нестандартних рішень, які надихають і забезпечуть максимальний комфорт.

Юлія Литвиненко, директор Spaces в Україні