Як відкрити бізнес з допомогою торгових онлайн-майданчиків. Три кейси українських підприємців

Твого бізнесу не існує, якщо його немає в інтернеті, вважають у Спілці українських підприємців.

У час активного розвитку e-commerce продаж товарів на онлайн-дошках оголошень та маркетплейсах є найпростішим способом ведення бізнесу, особливо середнього, малого та мікробізнесу.

З одного боку, це хороший інструмент для початку: мінімум інвестицій, на торговому онлайн-майданчику вже напрацьована база постійних користувачів, мільйонні відвідування, перші позиції у видачі пошукових систем, відомий бренд, вони відкриті для співпраці. З іншого — мають низку вимог до продавців.

"Економічна правда" зібрала історії трьох підприємців, які знають, як розпочати бізнес на онлайн-майданчиках, перейти з офлайну в онлайн, знайти свою нішу, наважитися на ризик і врешті-решт отримати прибуток.

Як не проґавити можливість створити бізнес

Бізнес Олексія Самойлікова існує два роки. Спочатку він працював у сервісі ремонту телефонів. Помітивши, що є попит на відповідне обладнання, вирішив відкрити власну справу.

Так з'явився онлайн-магазин акумуляторів для мобільних телефонів NOHON.

"Якщо ви хочете займатися продажами онлайн на торгових майданчиках, вам достатньо виставити на продаж кілька позицій, щоб зрозуміти, чи буде на цей товар попит. Для цього необов'язково кидати свою роботу", ­— каже Олексій.

Йому знадобилося всього три місяці, щоб залишити основну роботу і зосередитися на бізнесі.

Наразі команда складається з трьох людей.

Компанія має свій сайт, але продажі, як і раніше, більш ефективні на торгових онлайн-майданчиках. "У нашому випадку найкраще працює OLX, потім — Prom. Пробуємо також зайти на Rozetka", — говорить Олексій.

Він запевняє, що сайт — це, радше, статусна річ, адже його треба популяризувати.

"Думаю, майбутнє — за торговими майданчиками на зразок OLX. Людині важливо порівняти ціни. Це як Amazon чи Ebay. Не знаю, як для великого, а для малого та середнього бізнесу — це саме те, що треба", — запевняє він.

Водночас українці ще не звикли до закупівель онлайн. "За кордоном це звична практика: зайти на сайт, вибрати товар і сплатити. У так роблять 20-30% покупців", — вважає Олексій.

Люди хочуть спілкуватися з продавцем, і це уповільнює продажі. Молодь усе більше сплачує онлайн і економить час.

"Покоління їхніх батьків буде намагатися приїхати, подивитися товар, а якщо продавець в іншому місті, буде використовувати післяплату. Молодь же надає перевагу доставці. Навіть якщо товар у їхньому місті, вони не готові платити своїм часом", — каже Олексій.

Він розповідає, що все більше людей починають користуватися послугою "OLX доставка". Вона існує вже кілька років. "Ми за будь-яку функцію, яка допомагає нам продавати", — говорить Олексій.

Коли вони почали тестувати послугу "OLX доставка", то помітили, що вона мотивує людину купити товар відразу — без листування і довгого спілкування.

"Людина оформляє замовлення, оплачує карткою вартість товару і доставки, а якщо їй не підійшов цей товар, то гроші за нього повернуться на картку", — розповідає він про переваги для клієнта.

Швидкий продаж і відсутність тривалого спілкування — головна перевага для продавця з точки зору Олексія.

Доставка — важливий етап у роботі з клієнтом в онлайн-торгівлі. Якщо ви, наприклад, купуєте на OLX, то найдешевший спосіб — це передоплата.

"Тут є високий ризик для покупця. Людина не завжди погоджується відправити гроші незнайомій людині до того, як побачить товар", — каже Олексій.

Якщо ж покупець не прийшов за замовленням, продавцю доведеться витратити кошти на повернення товару. Тож з "OLX доставкою", крім відсутності довгого спілкування з клієнтами, продавець має ще одну перевагу.

"Якщо людина не забрала посилку, то OLX оплачує зворотну доставку товару", — говорить Олексій. Виходить, продавець нічого не втрачає.

Як за допомогою торгових онлайн-майданчиків перейти з офлайну в онлайн

"Десять років тому люди приходили в магазин і вибирали з того, що є. Сьогодні продавці повинні йти за трендами", — каже Юрій Павлюк. Він керує сімейним бізнесом Santashop, який почався з магазину дитячих іграшок в Івано-Франківську.

Його заснував батько Юрія в кінці 1990-х. Три роки тому вони перейшли в онлайн "Ми рухаємося за ринком. Клієнти не змінилися, вони просто переходять з офлайну в онлайн", — каже він.

Перші кроки інтернет-продажів зробили за допомогою торгових майданчиків в онлайні. Окремого сайту спочатку не робили.

"Це була одна посилка на два-три дні, потім продажі поступово виростали", — згадує Юрій. Він говорить, що в онлайн-продажах важливо розуміти тренди і слухати покупця.

Для першого використовують аналітичні інструменти, зокрема Google Trends. Для другого достатньо слухати людей.

"Якщо вони запитують вас про якісь речі, вам варто ознайомитися з ними", — каже Юрій.

У компанії були спроби опанувати різні майданчики для продажів. "Врешті-решт, ми залишилися на двох, що приносили найбільше трафіку, наприклад, OLX", — розповідає підприємець.

За його словами, перевага цієї платформи — не лише трафік, а й корисні можливості для бізнесу, наприклад, "OLX доставка".

"Це безпечно, адже не потрібно розголошувати дані своєї картки стороннім людям. Також це економить час, бо не потрібно йти у відділення "Нової пошти" за грошима, вони автоматично зараховуються на картку. Окрім того, для продавця це вигідно, бо товари з доставкою отримують більше відгуків і швидше продаються", — розповідає Юрій.

Інша особливість дошок онлайн-оголошень та маркетплейсів — треба постаратися, щоб покупець повернувся. Для цього у Юрія є кілька способів.

"Ми збираємо клієнтську базу, можемо зробити розсилку", — розповідає він. Усього в команді три людини: кур'єр і менеджери замовлень.

Бути готовим до змін, аби врятувати бізнес

Компанія В'ячеслава Костенка Tanasku займається онлайн-продажами з 2010 року. Продають різні товари для дому, відпочинку й туризму, електроінструменти, дитячі іграшки. Починали інтернет-аукціону Aukro, він уже не працює.

"Ми продавали мобільні телефони, які замовляли в китайських інтернет-магазинах", — згадує В'ячеслав. Він зазначає, що складність була не лише в пошуку надійного інтернет-магазину, а й в оплаті товару онлайн.

Водночас виставляли перші оголошення на OLX, який тоді мав іншу назву.

З часом довелося дещо змінити напрямок бізнесу у зв'язку з ростом конкуренції й демпінгом. Таким був шлях компанії до ніші, яку вони зайняли.

У команді працює чотири людини. Одна займається закупкою, доставкою, розрахунком товару на складі та відправленням. Дві — приймають замовлення через електронну пошту й відповідають на телефонні дзвінки, а також додають товари на різні торгові майданчики. Четвертий співробітник упаковує та перевіряє товар.

В'ячеслав розповідає, що для початку головне — бажання працювати та стартовий капітал. Онлайн-майданчики та їх нові функції значно спростили ведення такого бізнесу: "На OLX є послуга "OLX доставка", вона корисна і для нас, і для клієнта".

Він пояснює, що клієнти не хочуть ризикувати й надсилати передоплату. Продавці — відправляти післяплатою, бо часто покупці навіть не приходять за товаром і доводиться оплачувати зворотну доставку за свій кошт.

У цьому випадку "OLX доставка" є своєрідним медіатором, адже зводить усі ризики до нуля для обох сторін.

В'ячеслав каже, що велику частку їхніх замовлень становлять саме такі, що використовують цю функцію. Інша частина — покупці з Харкова, які самостійно забирають товар.

"Реально оцінюйте свої можливості, вивчайте всі тонкощі, аналізуйте помилки, будьте терплячі та працелюбні", — радить початківцям В'ячеслав. Він переконує, що тоді труднощів буде менше.

"Треба платити податки і працювати офіційно", — підсумовує він.

Чому варто оформити підприємницьку діяльність. Поради від Спілки українських підприємців

— У разі податкової перевірки, якщо ви не ведете підприємницької діяльності, доведеться сплатити штраф — 19,5% від отриманих коштів з усіх операцій. Робота офіційно обійдеться "дешевше". Треба сплатити лише єдиний податок (розмір залежить від групи).

— Ви — надійний партнер. Учасники B2B-ринку хочуть бачити партнерами підприємців. Цьому теж є пояснення: у разі співпраці з фізичними особами компанія мусить надавати додаткову податкову звітність.

— Створення сильного бренду. Ви не завжди будете маленькою компанією, ви будете рости й розвивати свій бренд. Офіційно зареєстрована компанія має більше шансів масштабувати бізнес і стати відомою.

Ганна Аргірова