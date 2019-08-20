Депозити vs ОВДП: що безпечніше і вигідніше?

Українці шукають альтернативні способи заощадження і накопичення грошей. Одні інвестують в нерухомість, інші — в дорогоцінні метали, а дехто і зовсім працює на фондових біржах. (рос)

Те украинцы, которые предпочитают безопасный и гарантированный способ сберечь и приумножить свои кровные, все активнее смотрят в сторону облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Это не пустые слова, а факт.

По данным начальника управления операций на фондовом рынке департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала Укргазбанка Александра Мудрыка, за последние два с половиной года инвестиции в ОВГЗ выросли на 3 млрд грн, тогда как депозитный портфель уменьшился почти на 2,5 млрд грн.

Как и почему растет популярность облигаций

Рост интереса к гособлигациям легко объяснить. Ключевыми в этом вопросе являются два фактора.

Во-первых, украинцы становятся более финансово грамотными.

Доступ к различным источникам информации в интернете, реклама, онлайн-курсы по финансовой грамотности способствуют тому, что понятия государственных облигаций, ценных бумаг, фондового рынка становятся узнаваемыми и понятным для простых людей, не связанных с миром финансов.

Для западных стран практика инвестирования в гособлигации давно не новая.

Во-вторых, инвесторы могут быть уверены в том, что вернут свою инвестицию в полном размере.

"Покупка ОВГЗ — самый безопасный способ инвестирования. Государство гарантирует выплату всех процентных начислений и возврат денег в полном размере независимо от ситуации в стране. Что касается банковских вкладов, то вкладчикам-физлицам могут вернуть максимум 200 тыс грн. Юрлица могут не получить ничего", — отмечает ведущий инвестиционный консультант ООО "Фридом финанс Украина" Анатолий Федорчук.

Привлекает будущих инвесторов также то, что купить гособлигации можно с минимальной суммой договора.

Раньше среди украинцев бытовало мнение, что в ОВГЗ инвестируют только очень богатые соотечественники.

На деле ситуация обстоит иначе: сумма инвестиции может стартовать от 1 тыс грн и достигать миллионов долларов. Все зависит от возможностей инвестора.

Сумма инвестиции непосредственно влияет на размеры заработка.

Эксперты "Фридом финанс Украина" считают, что оптимальной с точки зрения безопасности и выгодности может быть сумма 5-10 тыс грн.

"Сотрудничаю с компанией "Фридом финанс Украина" около года. Открыл для себя альтернативный депозитам финансовый инструмент — государственные облигации — для сохранения накоплений и стабильной дополнительной прибыли", — говорит Виталий Позняк.

Инвестировать в гособлигации не сложнее, чем открыть депозит в банке.

Выбрать наиболее выгодные условия инвестирования. Прийти в отделение компании-торговца гособлигациями или банка с паспортом и ИНН. Заключить договор. Внести деньги в кассу. Забрать выписку со счета в ценных бумагах (обычно процедура занимает около двух дней).

Срок размещения гособлигаций колеблется от одного месяца до пяти лет. Есть и более долгосрочные предложения.

Наиболее выгодный вариант — от двух лет. Процентные выплаты можно получать ежемесячно, каждые полгода или раз в год. Периодичность выплат определяется в договоре.

Доходность и комиссии

Главное — доходность облигаций выше, чем депозитов.

Лица, которые инвестировали в облигации госзайма, могут рассчитывать на стабильный доход размером 15,7% в гривне и 5,5% в валюте на протяжении всего периода выпуска облигации. Вкладчики, которые открыли депозитный счет, в среднем получают 14% и 4% соответственно.

При этом депозитный счет нужно переподписывать ежегодно, и размер процентной ставки каждый год определяется в соответствии с текущими тарифами банка.

Покупка ОВГЗ предполагает определенные налоговые обязательства. С дохода от государственных облигаций уплачивается только 1,5% военного сбора, с дохода от банковского депозита — дополнительно 18% налога на доход.

Инвестиции в ОВГЗ предполагают оплату ряда комиссий: за зачисление ценных бумаг (от 100 грн в зависимости от суммы вклада), за обслуживание счета и хранение бумаг (от 50 грн до 0,3% от общего номинала стоимости), за зачисление дохода на счет (от 150 грн).

Можно хорошо изучить предложения на рынке и выбрать самые выгодные условия.

Например, клиенты ООО "Фридом финанс Украина" платят по 1 150 грн или долл за облигацию, но не платят других комиссий в течение всего периода выпуска ОВГЗ. Для многих украинцев это важное преимущество.

ОВГЗ быть

Данный инвестиционный инструмент становится все более интересным для простых украинцев. Это подтверждают официальные цифры.

По результатам торгов 16 июля 2019 года, Минфин продал рекордный объем облигаций — на 33,3 млрд грн.

Экономисты, финансовые аналитики, инвесторы и банкиры прогнозируют, что в ближайшее время интерес к ценным бумагам среди украинцев будет расти.

Ведущие игроки рынка и Минфин, который является эмитентом ОВГЗ, уже думают над тем, как дигитализировать продукт, сделать обозначение ОВГЗ более понятным и простым.

Для нас, простых жителей страны, это положительный сигнал.

Если государство и финучреждения заинтересованы в продвижении и популяризации ОВГЗ, значит, в ближайшее время эти ценные бумаги станут еще выгоднее и доступнее.

Кроме того, ОВГЗ остаются самым безопасным способом инвестиций. В случае любого кризиса деньги гарантированно возвращаются в полном объеме.

Таким образом, если вы хотите сохранить и приумножить накопления или собираетесь забрать депозит из банка, не торопитесь идти старым, проторенным путем.

Мир движется вперед, появляются новые виды сбережений, которые нередко более выгодны.