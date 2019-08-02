В обхід Росії: Україна отримуватиме телевізори Samsung з Європи та Азії

3 серпня 2019 року всі телевізори компанії Samsung імпортуватимуться в Україну з Європи та Азії.

Компанія Samsung Electronics, виробничі потужності якої розташовані по всьому світу, починає імпортувати в Україну телевізори з фабрик Словаччини, Угорщини, В’єтнама та Китая.



Це стосується всіх моделей телевізорів модельного ряду 2019 року, в тому числі дизайнерських лінійок The Frame і The SERIF.

Раніше Україна отримувала переважно телевізори російської збірки, які вироблялися на заводі компанії Samsung Electronics в Калузькій області РФ.

Проте компанія прислухалась до побажань українських споживачів та активно працювала над тим, щоб налаштувати поставки в обхід Росії. Їй вдалось знайти оптимальний спосіб доставки.

"При цьому зміни в логістиці не підвищать вартість для споживачів. Більше того, це дало змогу знизити вартість нових телевізорів до 7%", – прокоментував керівник бізнесу споживчої електроніки "Samsung Electronics Україна" Андрій Скіра.

В компанії зазначили, що гарантують єдині високі стандарти якості виробництва та збірки телевізорів на усіх фабриках та заводах, незалежно від країни розташування, а питання вибору країни постачання ґрунтується на оптимальному варіанті з огляду на собівартість, логістику та інші економічні фактори.

Телевізори, які імпортує компанія "Samsung Electronics Україна" протестовані та підготовлені спеціально для українського ринку – вони сертифіковані відповідно до українського законодавства, мають українське меню та Smart Hub з локалізованими додатками (для телевізорів з функцією Smart TV).

Лише офіційно імпортовані телевізори Samsung мають 1 рік гарантійного сервісного обслуговування. Такі телевізори мають спеціальне маркування кожної моделі, що закінчується на UA та є міжнародним позначенням держави Україна.