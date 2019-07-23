Смартфон Honor 20 від Huawei: плюси і мінуси нового "молодіжного" флагмана

Honor 20 — це провідний пристрій китайського молодіжного бренду Honor, заснованого Huawei у 2013 році. Бренд був створений для боротьби з Xiaomi за молодіжну аудиторію на китайському ринку.

Концепція бренду передбачає виведення на ринок смартфонів з передовими технологіями за доступною ціною, сміливі кольори корпусу, фокус на продажах через інтернет. В Україні ці смартфони з'явилися в кінці 2018 року.

Honor 20 цікавий не тільки рекламним гаслом виробника "недорогий конкурент провідних флагманів", а й успіхом попередньої версії. У 2018 році Honor 10 став лідером продажів у лінійці Honor. За два місяці у світі було продано понад 3 млн штук цієї моделі.

Дизайн і дисплей

Для тестування ЕП отримала Honor 20 із задньою панеллю, виконаною в синьому градієнтному кольорі. Це означає, що під різними кутами панель переливається безліччю відтінків синього кольору.

Ефект, за словами представників виробника, досягається за допомогою технології Triple 3D Mesh. Вона дозволяє наносити мільйони мініатюрних призм на нижній шар панелі. Потрапляючи на ці призми, промені світла заломлюються, забезпечуючи відповідний ефект.

Задня панель Honor 20 Фото автора

Панель виглядає красиво і "дорого". Виробник назвав цей колір Phantom Blue. Правда, після кількох днів дбайливого поводження з пристроєм автор виявив ледь помітні потертості в нижньому кутку задньої панелі.

Зручно розташована кнопка увімкення. Якщо телефон в лівій руці, на неї потрапляють середній або вказівний пальці, якщо у правій — великий палець. У кнопку вбудований сканер відбитка пальців, який спрацьовує миттєво.

Кнопка увімкнення та сканер відбитка пальців Фото автора

Дисплей займає 91,6% лицьової панелі, він безрамковий. Селфі-камера діаметром 4,5 мм вбудована у верхній лівий кут екрана. Таке розташування камери не заважає користуватися смартфоном й однозначно більш зручне, ніж досі популярні рішення у вигляді "крапельки" або "гривки".

Селфі-камера ледь помітна на екрані гаджета Фото автора

Розмір екрана — 6,26 дюйма, роздільна здатність — 2340x1080 пікселів, щільність пікселів — 412 PPI. Є відчуття високої швидкості відгуку дисплея, хоча, можливо, воно суб'єктивне.

Автор більше року використовує смартфон з IPS-матрицею. Тестовий зразок оснащений більш сучасною LTPS-матрицею. Час відгуку LTPS-матриці менший, ніж у IPS, завдяки більш високій активності електронів. Утім, людина, швидше за все, не здатна помітити цю відмінність.

У LTPS-матриці більш низьке, ніж у IPS, енергоспоживання Фото автора

Камери

Особливість Honor 20 — камери. Головних камер у смартфона — чотири.

Набір основних камер: 48 МП, 16 МП, 2 МП, 2 МП Фото автора

Основна камера побудована на датчику зображення Sony IMX586. Провідний датчик серед флагманських пристроїв забезпечує роздільну здатність 48 Мп (8000 на 6000 пікселів), розмір пікселя рекордно малий: 0,8 мкм.

Для підвищення якості знімка при недостатньому освітленні смартфон застосовує фільтр Байєра та об'єднує пікселі. У результаті роздільна здатність знімка становить 12 Мп. Утім, це налаштування можна вимкнути і робити знімки з роздільною здатністю 48 Мп.

Основна камера робить якісні фото при денному освітленні і непогані — вночі.

Налаштування за замовчуванням Фото автора

Налаштування за замовчуванням Фото автора

Налаштування за замовчуванням Фото автора

Налаштування за замовчуванням Фото автора

Налаштування за замовчуванням Фото автора

Налаштування за замовчуванням Фото автора

Налаштування за замовчуванням Фото автора

У налаштуваннях камери можна вибрати режим "Нічна зйомка". Однак з автоматичними налаштуваннями він істотно не вплинув на якість знімка.

Режим "Нічна зйомка" Фото автора

Знімок зроблений в умовах особливо слабкої освітленості. Налаштування за замовчуванням Фото автора

Друга камера оснащена ширококутним об'єктивом для панорамних знімків, третя — для знімків з ефектом Боке (розмитість). Усі ці камери вже стали "джентльменським набором" багатьох флагманів. Honor 20 на цьому тлі виділяється четвертою камерою, призначеною для макрозйомки.

Камера для макрозйомки дозволяє отримати абсолютно новий досвід використання смартфона. З її допомогою можна заглянути у мікросвіт та відобразити його. Несподівано для автора макрозйомка виявилася вельми захопливим заняттям.

У макрокамери фіксована фокусна відстань 4 см. Поки що вона вміє тільки фотографувати.

У налаштуваннях фотокамери можна увімкнути штучний інтелект. За словами виробника, ШІ розпізнає об'єкти та оптимізовує налаштування. Зокрема, він розуміє 500 сценаріїв і 22 категорії сцен.

Заявлено, що залежно від об'єкта фотозйомки будуть змінюватися насиченість, яскравість та контрастність. Однак, зробивши кілька десятків знімків різних об'єктів, автор не помітив жодних відмінностей.

Налаштування за замовчуванням

Увімкнений ШІ

Налаштування за замовчуванням

Увімкнений ШІ

Налаштування за замовчуванням

Увімкнений ШІ

Основна камера знімає відео 4К, Full HD, HD ready 120 к/с (4-кратне уповільнення), 240 к/с (8-кратне уповільнення), 960 к/с (32-кратне уповільнення).

Відео (3840х2160) 30 к/с

Відео Full HD (1920×1080) 60 к/с

Відео Full HD (1920×1080) 30 к/с

Традиційно відеозйомка в 4К на смартфоні не відрізняється за якістю від Full HD. Режим Full HD на 60 к/с вдень показує хорошу якість картинки. Honor 20 оснащений ефективною системою відеостабілізаціі. Це одна з істотних переваг смартфона.

Можливість знімати відео з 32-кратним уповільненням відкриває широкі можливості для експериментів. На відміну від деяких флагманів інших виробників, у Honor 20 діє система автоматичного розпізнавання об'єктів, що рухаються. Як тільки об'єкт потрапляє в кадр, камера починає зйомку.

Це дуже зручно, коли мова йде про об'єкти, які швидко рухаються.

HD ready 960 к/с (32-кратне уповільнення)

Якщо 32-кратне уповільнення смартфон відразу інтегрує у відеоролик, то 4-кратне і 8-кратне уповільнення потрібно самостійно налаштовувати в редакторі відео. У даному випадку смартфон просто записує відео з частотою кадрів 120 і 240 к/с відповідно, але при відтворенні файл видає 30 к/с.

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Процесор, батарея, інтерфейси

У Honor 20 встановлений провідний 8-ядерний процесор Kirin 980. Він виготовлений за 7-нанометровою технологією. У налаштуваннях можна вибрати чотири режими роботи пристрою: за замовчуванням, режим продуктивності, режим економії енергії і режим суперекономії енергії.

У режимі за замовчуванням Honor 20 в програмі тестування продуктивності пристроїв AnTuTu показав 288 тис балів, випереджаючи за потужністю 68% сучасних смартфонів.

У режимі продуктивності пристрій набирає 311 тис балів, випереджаючи 77% пристроїв. Продуктивний режим можна вмикати для ігор, вимогливих до "заліза".

Смартфон оснащений оперативною пам'яттю 6 Гб і вбудованою пам'яттю 128 Гб. Встановлено ОС Android 9.0 (Pie) з оболонкою Magic UI 2.1.0.

Акумулятора на 3750 мА/год вистачає на один день активного використання.

При типовому використанні заряду батареї вистачить на півтора-два дні.

Смартфон постачається з швидкою зарядкою на 22 Вт. Вона за 30 хв заряджає акумулятор на 50%. Зарядка з 0% до 80% триває близько години.

Honor 20 підтримує дві Nano-SIM, не підтримує microSD, оснащений NFC, інтерфейсом Type-C USB. Роз'єм mini-jack відсутній, але в комплект входить перехідник.

Роз'єм mini-jack відсутній, зате є Type-C USB і перехідник Фото автора

В Україні смартфон також буде доступний в чорному кольорі.

Загальні враження і ціна

Смартфон Honor 20 залишає приємні враження.

Красива "статусна" задня панель, екран на всю лицьову панель, малопомітна інтегрована в екран селфі-камера, висока швидкість роботи оболонки операційної системи, прекрасна система стабілізації відеозображення, набір якісних камер для всіх сценаріїв використання, новітній потужний процесор і 6 Гб оперативної пам'яті.

З мінусів варто відзначити невисоку стійкість задньої панелі до зносу.

Орієнтовна ціна Honor 20 в Україні — близько 13 тис грн. Ціна цілком виправдовує якість і набір закладених в апарат характеристик.

Технічні характеристики Honor 20

Екран 6.26", LTPS, 2340x1080, 412 PPI ОС Android 9.0 (Pie) SIM-картка 2 x Nano-SIM Процесор Kirin 980. Частоти 2 x Cortex-A76 2,6 GHz+ 2 x Cortex-A76 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz Оперативна пам'ять 6 ГБ Вбудована пам'ять 128 ГБ NFC Є Основна камера 48 МП (F/1,8), 16 МП (F/2,2), 2 МП (F/2,4), 2 МП (F/2,4) Фронтальна камера 32 МП (F/2,0) Батарея 3 750 мА/ч Вага 174 г Ціна Близько 13 тис грн

Огляд смартфона написаний з ініціативи редакції