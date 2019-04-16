Від чорно-білих телевізорів до "розумного" дому: що встиг Samsung за 50 років

Samsung Electronics була створена у далекому 1969 році після об’єднання з виробником напівпровідників Sanyo. Компанії знадобилося лише декілька років, щоб стати лідером ринку.

Samsung виправдала свою назву — з корейської "samsung" перекладається як "три зірки", щось "велике, численне і сильне".

На сьогодні компанія щогодини продає понад 42 тисяч смартфонів та майже 5 тисяч телевізорів.

Як бренд зміг досягти такого високого рівня довіри клієнтів та продовжує його підтримувати?

Підхід компанії

Samsung надає дуже велике значення персоналу і технологіям. В пріоритеті у компанії розвиток кадрових ресурсів і зростання технічної переваги саме завдяки принципам управління та посилення синергетичного ефекту всієї системи управління.

В компанії працює "система зупинки лінії", коли співробітник, помітивши дефект на одному пристрої, може зупинити весь конвеєр.

Компанія прагне створювати лише інноваційні товари найвищої якості, підтвердженням чому можуть служити дві історії.

Перша відбулася в 1995 році, коли голова компанії Лі Гонхі дізнався, що 150 тисяч вироблених телефонів мали дефект. Він влаштував показове спалення апаратів на очах всіх співробітників заводу, після чого бульдозер зрівняв залишки з землею.

Друга історія сталася відносно недавно, коли в Samsung відкликали всі продані Galaxy Note7, попри на те, що проблема в цілому не була масовою.

Samsung прагне створювати лише продукцію найвищої якості — і останні 50 років це одна з ключових конкурентних переваг компанії.

Цінності компанії

В компанії вважають, що запорука успіху — цінності, якими вона керується. Тому при прийнятті кожного рішення Samsung ґрунтується на 6 основних корпоративних цінностях та суворому кодексі ділової етики.

Люди

Компанія — це перш за все люди, які в ній працюють. Samsung створює можливості для співробітників, які дозволяють повністю розкрити їх потенціал.



Досконалість

Компанія Samsung прагне створювати досконалі продукти і постачати на ринок товари високої якості та забезпечувати бездоганний сервіс.

Інновації

Погляди Samsung спрямовані у майбутнє. Компанія намагається передбачати ринковий попит і забезпечити успіх компанії в довгостроковій перспективі. Багато звичних сьогодні технологій вперше були реалізовані Samsung.



Цілісність

В основі бізнесу лежать етика та мораль. Будь-яке рішення в компанії приймається з урахуванням загальноприйнятих моральних цінностей, а саме — справедливості, поваги до всіх зацікавлених сторін і повної прозорості.

Взаємне процвітання

Samsung піклується про суспільство і навколишнє середовище. Так, наприклад, з цього року пакування всіх мобільних пристроїв компанії стало екологічно безпечним.

Турбота про клієнта

Компанія намагається максимально підтримувати контакт зі своїми споживачами за допомогою всіх можливих засобів.

Наприклад, щоб першим ознайомитися з інноваційними продуктами та революційними технологіями, можна відвідати брендові магазини Samsung.

В найширшій мережі сервісних центрів по Україні клієнти можуть отримати поради та консультації від кваліфікованих фахівців, які також допоможуть встановити програмне забезпечення, налаштувати пристрій або ж полагодити смартфон.

Також доступна послуга обслуговування на відстані через кол-центр або онлайн-чат на сайті компанії.

Еволюція бренду

Телефони

На ринок телекомунікацій компанія вийшла в 1977 році. Підрозділ Samsung Telecommunications створювався для виробництва мобільних телефонів і портативних девайсів, як плеєри, ноутбуки та телекомунікаційне обладнання.

Через 10 років роботи підрозділу, у 1988 році, Samsung показав перший сотовий телефон компанії та разом з тим перший сотовий, вироблений в Кореї. Ним став SH-100.

В 1993 компанія продемонструвала нову революційну модель — SH-700, він важив всього 100 грамів, і на той момент був найлегшим і найтоншим.

Ще через 10 років з’явилась розкладачка SPH-A500, яка також була надлегкою, тонкою та стильною.

SPH-A500

З того часу Samsung тільки те і робив, що дивував своїми смартфонами. У 2005 — перший камерофон з 2-мегапіксельною камерою, слайдер M-A800, а вже в жовтні 2006 року була взята нова планка в 10 Мп.

У 2009 з’явився перший смартфон на Android і за сумісництвом перший Galaxy, а у 2014 компанія показала перший смартфон з вигнутим екраном Note Edge.

Відтоді компанія кожного року дивує своїх користувачів новими моделями та вдосконаленнями смартфонів. Так, у 2019 році з'явився Samsung Galaxy Fold — перший телефон з гнучким складним екраном.

"Розумні" годинники

У 1999 з’явився першопроходець в області "розумних" годинників. SPH-WP10 випередив свій час. На той момент ніхто не вважав цей концепт життєздатним.

Samsung SPH-WP10

Проте вже через два роки, у 2001 році, на виставці технологічних досягнень CES компанія все ж представила нову версію "розумного" годинника, яка навіть реагувала на голосові команди.

Пройшло ще 12 років і компанія випустила Samsung Gear, який завоював свою аудиторію. А в цьому році компанія представила ще цікавішу молодіжну модель – Galaxy Watch Active.

Samsung Gear S3

Телевізори

Свій перший чорно-білий телевізор компанія випустила майже відразу після об’єднання з Sanyo. Телевізори випускались під брендом Samsung-Sanyo Electronics, яку перейменували в Samsung Electro-Mechanics в 1975 і скоротили до Samsung Electronics в 1977 році, випустивши тоді ж перший кольоровий телевізор.

Компанія пройшла шлях від рідкокристалічних дисплеїв, через плоскі екрани, до плазми завтовшки усього 20 міліметрів. Компанія вже 13 років поспіль тримає світове лідерство в категорії телевізорів, а цього року на ринок вийшла інноваційна модель QLED з розширенням 8К.



Такий саме величезний шлях компанія подолала від першого Blu-ray програвача до Internet TV.

В цілому, вся побутова техніка компанії, що випускається з цього року, є "розумною" та синхронізується зі смартфоном.

Звідки успіх?



Якісна продукція, турбота про споживачів та інвестиції в розробки новітніх технологій є запорукою успіху компанії.

Samsung першою створила серійний Blu-ray плеєр, розумний годинник та гнучкий телевізор. Першою випустила смартфон з чотирма камерами.

Зараз Samsung практично єдина виробляє електроніку в різних сферах і має можливість поєднувати її в єдину екосистему і розумний дім, а також працює над технологіями майбутнього — 5G, штучний інтелект, автономне водіння.

І це не проходить непоміченим. Компанія посіла четверте місце у рейтингу 500 найбільших світових компаній за версією Brand Finance і п’яте місце найбільш інноваційна компанія за версією BCG.

Навіть місто Сувон, в якому знаходиться штаб-квартира компанії, в народі називають просто — Samsung-city.