Нові податки для заможних: детінізація чи хрестовий похід на бізнес?
Детенизация экономики путем увеличения налоговой нагрузки и прозрачности, кроме позитивного социально-общественного эффекта и пополнения бюджета, имеет другую сторону: убивает малый и средний бизнес (МСБ) в Украине.
В этом секторе задействовано около 80% рабочих мест в стране, однако эти процессы остаются без должного внимания со стороны правительства.
За пять лет войны прибыль многих предприятий МСБ снизилась, некоторых — в разы. Исключение составляют компании экспортно-ориентированных отраслей, IT-сферы, аграрного сектора и монополий. В первую очередь — из-за снижения покупательской способности в три раза и роста конкуренции на внутреннем рынке.
Потребители стали тратить меньше и сдержаннее. Удержать их становится сложнее и дороже, в ход идут разные маркетинговые ходы и PR-активности.
Игроки на рынке либо успевают трансформироваться, изменить стратегию, минимизировать издержки, угадать момент входа-выхода, подстроиться, либо под давлением роста издержек и фискальной нагрузки закрываются.
Кроме того, на норму прибыли предпринимателей негативно влияет рост расчетов банковскими картами: с 12,4% в январе 2013 года до 45,1% в начале 2019 года. В среднесрочной перспективе этот показатель будет расти до европейского уровня. Так, в Швеции он составляет 98%. Для многих предпринимателей это проблема.
У них возникают дополнительные транзакционные расходы в виде процента за обслуживание эквайринга (1,6-2,5% от оборота) и расходы, связанные с банковским обслуживанием (1-3%). Сократить эти траты невозможно, так как они имеют свою себестоимость и рыночный характер предоставления услуг.
При росте безналичных расчетов закономерно растет и сумма НДС-операций.
В себестоимости продукции сельского хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, входной НДС, который формируется за счет закупки товаров и услуг, составляет 10-60%, остальное — это расходы без НДС: зарплата, налоги, амортизация, проценты, прибыль, рентные платежи за паи.
Это создает огромную фискальную нагрузку, несоизмеримую с другими сферами предпринимательства, и порождает налоговые оптимизации. Результат — уголовные дела против руководителей предприятий и партнеров.
Государство не оставляет выбора: или работай на него и плати все налоги, или рискуй, чтобы жить достойно. Абсурдная ситуация: часто прибыль многих представителей МСБ равна размеру налоговой оптимизации.
Однако именно представители малого и среднего бизнеса создают рабочие места для 80% населения и удерживают его от трудовой миграции. Они не фиксируют прибыль у нерезидентов, не манипулируют ТЦО, не получают госдотаций. Они не имеют доступа к дешевым кредитам на внутреннем или внешнем рынках.
Можно сказать: это дикий капитализм, и выживет сильнейший, однако не все так прямолинейно. Для развитых стран маржа прибыли 3-10% приемлема в связи со стабильностью макроэкономического состояния и устойчивым развитием. В Украине это не всегда покрывает даже официальный уровень инфляции.
Налоги как инструменты господдержки
На законодательном уровне в кратчайшие сроки надо принять два фискальных инструмента: дифференцированную ставку НДС и прогрессивную ставку подоходного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по принципу "богатый платит больше" как элемент фискальной справедливости.
Дифференцированная ставка НДС — более сдержанное налоговое новаторство для Украины, чем налог с продаж, как в США, налог с оборота или налог на выведенный капитал с меньшими фискальными рисками для бюджета. Эта ставка давно используется в ЕС. Украина ратифицировала соответствующую директиву.
В Евросоюзе, согласно третьему приложению директивы 2006/112/ЕС о совместной системе налога на добавленную стоимость, сниженные ставки НДС разрешено применять к определенным группам товаров и услуг.
Среди них — продукты питания, кроме подакцизных товаров, общественное питание, ресторанное обслуживание, услуги ЖКХ, лекарства и оборудование для людей с особыми потребностями, книги, газеты, журналы, учебная литература, операции с аграрной продукцией, деятельность гостиниц, пассажирские перевозки, социальные и частные некорпоративные услуги, медицинские услуги.
Действующие ставки НДС в странах Европы
|Страна
|Основная ставка
|Варианты сниженой ставки
|Австрия
|20
|13
|10
|Беларусь
|20
|10
|0,5
|Бельгия
|21
|12
|6
|Болгария
|20
|9
|Великобритания
|20
|5
|Голландия
|21
|6
|Греция
|24
|13
|6
|Дания
|25
|Ирландия
|23
|13,5
|9
|4,6
|Исландия
|25,5
|7
|Испания
|21
|10
|4
|Италия
|22
|10
|5
|Кипр
|19
|9
|5
|Латвия
|21
|12
|Литва
|21
|9
|5
|Лихтенштейн
|8
|3,8
|2,5
|Люксембург
|17
|14
|8
|3
|Мальта
|18
|7
|5
|Молдова
|20
|6
|5
|0
|Германия
|19
|7
|Норвегия
|25
|15
|11,11
|8
|Польша
|23
|8
|5
|Португалия
|23
|13
|6
|Россия
|18
|10
|Румыния
|19
|9
|Сербия
|20
|10
|Словакия
|20
|10
|Словения
|22
|9,5
|Турция
|18
|8
|1
|Венгрия
|27
|18
|5
|Украина
|20
|7
|Финляндия
|24
|14
|10
|Франция
|20
|10
|5,5
|2,1
|Хорватия
|25
|13
|5
|Чорногория
|19
|7
|Чехия
|21
|15
|10
|Швейцария
|8
|3,8
|2,5
|Швеция
|25
|12
|6
|Эстония
|20
|9
В парламенте зарегистрирован законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения при уплате НДФЛ. Согласно документу, максимальная ставка налога составляет 48%. Ее должен платить тот, кто получил доход более 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 960 500 грн.
Минимальная ставка составляет 5%. Ее должен платить тот, кто получил доход в размере до трех прожиточных минимумов — 5 760 грн. Также законопроект предлагает ввести прогрессивное налогообложение НДФЛ и доходов в виде дивидендов, инвестиционных доходов и всех остальных доходов физлиц.
Согласно законопроекту, ставка налогообложения будет зависеть, в первую очередь, не от происхождения доходов, а от их размера. Такой подход — попытка приблизиться к решению дилеммы социальной справедливости путем поддержки незащищенных слоев населения в условиях роста уровня дохода в Украине.
Результаты для экономики
Введение дифференцированных налоговых ставок повлияет и на бизнес, и на население. Какими будут основные последствия?
Фискальная справедливость для бизнеса и потребителей позволит увеличить прибыль предприятий МСБ и покупательскую способность населения. Рост прибыли в бизнесе увеличит оборотные средства для инвестирования.
Снижение цен на продукты питания на 5-10% повысит ценовую конкурентоспособность отечественных производителей и уровень потребления.
Рост доходов населения приведет к росту потребления, а рост потребления позволит увеличить объемы производства. В свою очередь, рост объемов производства сократит уровень безработицы и увеличит налоговые сборы.
Еще одно последствие — появятся равные конкурентные условия работы для производителей — плательщиков НДС и неплательщиков этого налога.
Опасения касательно сложности администрирования разных ставок НДС и подоходного налога или потерь бюджета небеспочвенны, но это дело времени.
Опыт администрирования дифференцированных ставок НДС и подоходного налога есть в странах ЕС. Европейские партнеры, скорее всего, поддержат реформирование налоговой системы и внедрение фискальных изменений.
Недополученные бюджетом средства можно будет покрыть за счет сокращения суммы возврата НДС экспортерам, снижения потерь государства на схемах уклонения от НДС и формирования фиктивного НДС, за счет роста потребления и производства, детенизации экономики в части легализации сотрудников.
Вместе с дифференцированной ставкой НДФЛ будет пропорционально подниматься минимальная зарплата. Из-за снижения уровня издержек и роста рисков сократятся объемы обналичивания для выплаты зарплат.
Прекратятся схемы, построенные по принципу "один сотрудник получает огромную зарплату и позже она раздается другим в конвертах". Они станут экономически невыгодными. Это будет стимулировать дополнительное наполнение бюджета и сокращение оборотов конвертационных центров.
Сильная и прозрачная экономика — гарантия стабильности и национальной безопасности. Государство должно активно участвовать в построении одинаковых правил игры, сделать встречный шаг в решении вопросов фискальной справедливости ради поддержки бизнеса и роста благосостояния населения.
Виктор Брановицкий, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории КНЭУ
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