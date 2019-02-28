Нові податки для заможних: детінізація чи хрестовий похід на бізнес?

Введення диференційованих податкових ставок вплине і на бізнес, і на населення. Якими будуть наслідки? (рос)

Детенизация экономики путем увеличения налоговой нагрузки и прозрачности, кроме позитивного социально-общественного эффекта и пополнения бюджета, имеет другую сторону: убивает малый и средний бизнес (МСБ) в Украине.

В этом секторе задействовано около 80% рабочих мест в стране, однако эти процессы остаются без должного внимания со стороны правительства.

За пять лет войны прибыль многих предприятий МСБ снизилась, некоторых — в разы. Исключение составляют компании экспортно-ориентированных отраслей, IT-сферы, аграрного сектора и монополий. В первую очередь — из-за снижения покупательской способности в три раза и роста конкуренции на внутреннем рынке.

Потребители стали тратить меньше и сдержаннее. Удержать их становится сложнее и дороже, в ход идут разные маркетинговые ходы и PR-активности.

Игроки на рынке либо успевают трансформироваться, изменить стратегию, минимизировать издержки, угадать момент входа-выхода, подстроиться, либо под давлением роста издержек и фискальной нагрузки закрываются.

Кроме того, на норму прибыли предпринимателей негативно влияет рост расчетов банковскими картами: с 12,4% в январе 2013 года до 45,1% в начале 2019 года. В среднесрочной перспективе этот показатель будет расти до европейского уровня. Так, в Швеции он составляет 98%. Для многих предпринимателей это проблема.

У них возникают дополнительные транзакционные расходы в виде процента за обслуживание эквайринга (1,6-2,5% от оборота) и расходы, связанные с банковским обслуживанием (1-3%). Сократить эти траты невозможно, так как они имеют свою себестоимость и рыночный характер предоставления услуг.

При росте безналичных расчетов закономерно растет и сумма НДС-операций.

В себестоимости продукции сельского хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, входной НДС, который формируется за счет закупки товаров и услуг, составляет 10-60%, остальное — это расходы без НДС: зарплата, налоги, амортизация, проценты, прибыль, рентные платежи за паи.

Это создает огромную фискальную нагрузку, несоизмеримую с другими сферами предпринимательства, и порождает налоговые оптимизации. Результат — уголовные дела против руководителей предприятий и партнеров.

Государство не оставляет выбора: или работай на него и плати все налоги, или рискуй, чтобы жить достойно. Абсурдная ситуация: часто прибыль многих представителей МСБ равна размеру налоговой оптимизации.

Однако именно представители малого и среднего бизнеса создают рабочие места для 80% населения и удерживают его от трудовой миграции. Они не фиксируют прибыль у нерезидентов, не манипулируют ТЦО, не получают госдотаций. Они не имеют доступа к дешевым кредитам на внутреннем или внешнем рынках.

Можно сказать: это дикий капитализм, и выживет сильнейший, однако не все так прямолинейно. Для развитых стран маржа прибыли 3-10% приемлема в связи со стабильностью макроэкономического состояния и устойчивым развитием. В Украине это не всегда покрывает даже официальный уровень инфляции.

Налоги как инструменты господдержки

На законодательном уровне в кратчайшие сроки надо принять два фискальных инструмента: дифференцированную ставку НДС и прогрессивную ставку подоходного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по принципу "богатый платит больше" как элемент фискальной справедливости.

Дифференцированная ставка НДС — более сдержанное налоговое новаторство для Украины, чем налог с продаж, как в США, налог с оборота или налог на выведенный капитал с меньшими фискальными рисками для бюджета. Эта ставка давно используется в ЕС. Украина ратифицировала соответствующую директиву.

В Евросоюзе, согласно третьему приложению директивы 2006/112/ЕС о совместной системе налога на добавленную стоимость, сниженные ставки НДС разрешено применять к определенным группам товаров и услуг.

Среди них — продукты питания, кроме подакцизных товаров, общественное питание, ресторанное обслуживание, услуги ЖКХ, лекарства и оборудование для людей с особыми потребностями, книги, газеты, журналы, учебная литература, операции с аграрной продукцией, деятельность гостиниц, пассажирские перевозки, социальные и частные некорпоративные услуги, медицинские услуги.

Действующие ставки НДС в странах Европы

Страна Основная ставка Варианты сниженой ставки Австрия 20 13 10 Беларусь 20 10 0,5 Бельгия 21 12 6 Болгария 20 9 Великобритания 20 5 Голландия 21 6 Греция 24 13 6 Дания 25 Ирландия 23 13,5 9 4,6 Исландия 25,5 7 Испания 21 10 4 Италия 22 10 5 Кипр 19 9 5 Латвия 21 12 Литва 21 9 5 Лихтенштейн 8 3,8 2,5 Люксембург 17 14 8 3 Мальта 18 7 5 Молдова 20 6 5 0 Германия 19 7 Норвегия 25 15 11,11 8 Польша 23 8 5 Португалия 23 13 6 Россия 18 10 Румыния 19 9 Сербия 20 10 Словакия 20 10 Словения 22 9,5 Турция 18 8 1 Венгрия 27 18 5 Украина 20 7 Финляндия 24 14 10 Франция 20 10 5,5 2,1 Хорватия 25 13 5 Чорногория 19 7 Чехия 21 15 10 Швейцария 8 3,8 2,5 Швеция 25 12 6 Эстония 20 9

В парламенте зарегистрирован законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения при уплате НДФЛ. Согласно документу, максимальная ставка налога составляет 48%. Ее должен платить тот, кто получил доход более 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 960 500 грн.

Минимальная ставка составляет 5%. Ее должен платить тот, кто получил доход в размере до трех прожиточных минимумов — 5 760 грн. Также законопроект предлагает ввести прогрессивное налогообложение НДФЛ и доходов в виде дивидендов, инвестиционных доходов и всех остальных доходов физлиц.

Согласно законопроекту, ставка налогообложения будет зависеть, в первую очередь, не от происхождения доходов, а от их размера. Такой подход — попытка приблизиться к решению дилеммы социальной справедливости путем поддержки незащищенных слоев населения в условиях роста уровня дохода в Украине.

Результаты для экономики

Введение дифференцированных налоговых ставок повлияет и на бизнес, и на население. Какими будут основные последствия?

Фискальная справедливость для бизнеса и потребителей позволит увеличить прибыль предприятий МСБ и покупательскую способность населения. Рост прибыли в бизнесе увеличит оборотные средства для инвестирования.

Снижение цен на продукты питания на 5-10% повысит ценовую конкурентоспособность отечественных производителей и уровень потребления.

Рост доходов населения приведет к росту потребления, а рост потребления позволит увеличить объемы производства. В свою очередь, рост объемов производства сократит уровень безработицы и увеличит налоговые сборы.

Еще одно последствие — появятся равные конкурентные условия работы для производителей — плательщиков НДС и неплательщиков этого налога.

Опасения касательно сложности администрирования разных ставок НДС и подоходного налога или потерь бюджета небеспочвенны, но это дело времени.

Опыт администрирования дифференцированных ставок НДС и подоходного налога есть в странах ЕС. Европейские партнеры, скорее всего, поддержат реформирование налоговой системы и внедрение фискальных изменений.

Недополученные бюджетом средства можно будет покрыть за счет сокращения суммы возврата НДС экспортерам, снижения потерь государства на схемах уклонения от НДС и формирования фиктивного НДС, за счет роста потребления и производства, детенизации экономики в части легализации сотрудников.

Вместе с дифференцированной ставкой НДФЛ будет пропорционально подниматься минимальная зарплата. Из-за снижения уровня издержек и роста рисков сократятся объемы обналичивания для выплаты зарплат.

Прекратятся схемы, построенные по принципу "один сотрудник получает огромную зарплату и позже она раздается другим в конвертах". Они станут экономически невыгодными. Это будет стимулировать дополнительное наполнение бюджета и сокращение оборотов конвертационных центров.

Сильная и прозрачная экономика — гарантия стабильности и национальной безопасности. Государство должно активно участвовать в построении одинаковых правил игры, сделать встречный шаг в решении вопросов фискальной справедливости ради поддержки бизнеса и роста благосостояния населения.

Виктор Брановицкий, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории КНЭУ