MASTER-рішення: електронний документообіг для державного сектора України
У своєму інтерв'ю Марія Галелюка розповідає про важливі засади впровадження та автоматизації документообігу в державному секторі, які дозволять використовувати робочий час співробітників більш ефективно, зменшити часові затрати на обмін та узгодження документів, а також говорить про вимоги законодавства щодо автоматизації документообігу в бюджетних установах.
— Маріє, чому питання переходу на електронний документообіг у державному секторі стоїть настільки гостро?
— В 2018 році Кабмін прийняв Постанову №55 "Деякі питання документування управлінської діяльності". Даною постановою уряд затвердив електронну форму діловодства в якості основної.
Зміни були запущені по вертикалі — прецедентом стала відмова Кабміну приймати документи в неелектронному форматі. З січня 2019 року до такої форми діловодства перейшли й міністерства, тому про електронний документообіг довелося задуматися і їхнім дочірнім структурам.
— Чи не здається Вам, що даний метод — надто директивний?
— Як показує практика, такий шлях — найбільш ефективний. Адже впровадження змін та автоматизація — складний і системний процес. Тому у випадку, коли Кабмін просуває ідею електронного документообігу, ймовірність її успішного втілення близька до 100%.
Кабмін демонструє на власному прикладі важливість і обов'язковість впровадження змін та контролює процес, спрямовує міністерствам не тільки вказівки, а й рекомендації.
— Навіщо впроваджувати електронний документообіг?
— Електронний документообіг — це необхідність, вимога сучасного світу. Він дозволяє економити час, який витрачається на створення, узгодження, підпис і передачу вхідних, внутрішніх, вихідних документів. Робота з документами — не найзахопливіше заняття.
І чим менше часу співробітники витрачають на цей процес, тим його більше в них залишається на рішення цікавих і корисних завдань.
Позитивний ефект від впровадження електронного документообігу залежить від масштабу підприємства: чим більшим є підприємство, тим більш помітним буде ефект.
Документообіг в електронному вигляді звільняє час для керівників і топ-менеджерів, скорочує час очікування особистого підпису. Сучасні рішення дозволяють працювати з документацією з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет в будь-якій точці світу.
Це — беззаперечні переваги в динамічному світі, й держсектору важливо системно оптимізувати й автоматизувати бізнес-процеси.
— Електронний документообіг вимагає наявності корпоративних IT-рішень?
— Ні, та навіть більше того — з електронного документообігу легко почати цифрову трансформацію. Це, фактично, основа роботи, яку можна реалізувати в будь-якій установі, де є комп'ютери та доступ до Інтернет-мережі.
З нашого досвіду, багато компаній як приватної, так і державної форми власності починали цифрову трансформацію саме з електронного документообігу, а потім, переконавшись у позитивному ефекті, автоматизували інші напрямки.
— Ви можете навести приклади інших країн?
— Для розвинених країн електронний документообіг і цифровізація роботи держструктур — пріоритетні напрямки. Електронний документообіг сприяє прозорості роботи державних органів і служб: оскільки всі документи створюються в цифровій формі, за необхідності, можна легко надати до них публічний доступ.
Показовим є досвід Литви — в країні існує єдиний державний сервер баз даних для центральних органів влади. Це дозволяє впроваджувати інформаційні рішення, в тому числі й електронний документообіг у держструктурах, і легко масштабувати ці рішення на підвідомчі організації.
Така організація роботи зручна та економічно успішна: дистриб'ютор програмного продукту забезпечує його оновлення та підтримку, а завдання з серверного обслуговування вирішуються системно та централізовано для всіх державних органів країни.
— Які рішення для електронного документообігу надає MASTER?
— Лінійка продуктів електронного документообігу для державного сектора MASTER включає два коробкових рішення.
Перше рішення — MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК — базовий програмний продукт, який вирішує основні завдання документообігу: організацію електронного обміну документами (відправка та прийом через e-mail) з керуючими та підлеглими державними структурами; ведення обліку (реєстрації) електронних документів із ЕЦП; зберігання документів в єдиному середовищі.
MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК — це простий продукт для підвідомчих організацій і підприємств, які змушені оперативно перейти до базового електронного документообігу, з можливістю легкого масштабування функціоналу. Період розгортання продукту (від придбання до початку роботи) триває всього кілька днів.
Друге рішення — MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ — це комплексний програмний продукт, який постачається з повністю налаштованими конфігурацією функціоналу та процесами обробки документів відповідно до вимог чинного Законодавства України.
Програмний продукт дозволяє вести загальний електронний документообіг усіх документів: вхідних (листи, звернення громадян, запити на публічну інформацію та ін.), внутрішніх (службові, організаційно-розпорядчі документи) та вихідних.
Також він включає необхідний набір функціональних можливостей для повноцінної роботи з документами держустанови та легко доповнюється додатками, такими як електронний архів, аналітика, мобільні додатки SmartTasks і SmartManager, Plag-in (e-mail, MS Word) та іншими.
Впровадження програмних продуктів електронного документообігу MASTER дозволить оптимізувати процеси документообігу та створити єдиний інформаційний простір із дочірніми підприємствами/підвідомчими організаціями.
— У чому переваги MASTER-рішень?
— По-перше, MASTER:Документообіг — коробкове рішення. Це означає, що для установки продукту не потрібне залучення фахівців зі сторони або внутрішньої команди розробників. Користувач може самостійно встановити програму та налаштувати її без серйозних зусиль.
По-друге, будучи продуктами лінійки MASTER, рішення мають усі переваги платформи: можливістю безшовної інтеграції з рішеннями для бухгалтерського, кадрового обліку, з майданчиком електронних торгів та іншими продуктами.
По-третє — система підтримки, яку ми збудували та випробували на практиці при роботі з MASTER: Бухгалтерія. При виникненні запитань наші користувачі завжди можуть звернутися в службу підтримки.
Сам продукт оновлюється опорними сервіс-паками після виходу законодавчих змін. До того ж продукт MASTER має сучасний інтерфейс, вбудований гід і забезпечує безліч інших переваг.
— Чи є якісь ризики, супутні впровадження електронного документообігу в державному секторі?
— Існує два сталих міфи: перший — про вразливість електронних документів для хакерських атак, другий — про скорочення штату співробітників при впровадженні систем електронного документообігу.
На практиці міфи так і залишаються міфами.
По-перше, сучасні системи електронного документообігу мають усі необхідні рівні захисту та сертифікації, які дозволяють попереджувати та відбивати атаки.
Що стосується другого міфу, то страх змін і прогнозованих скорочень дійсно присутній. Але в реальності скорочень не відбувається, незважаючи на те, що електронний документообіг підвищує ефективність і скорочує до 60-75% час на обробку одного документа.
Головний ефект впровадження е-документообігу — підвищення продуктивності праці співробітників і перерозподіл часу на виконання інших завдань.
Впровадження електронного документообігу буде корисним як для керівництва, так і для кожного окремого співробітника. Чим раніше відбудеться діджиталізація документообігу та послуг у державному секторі, тим ефективніше буде працювати державний апарат.
powered by lun.ua