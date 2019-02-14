Всі розділи
Укр / Рус
Ціна на газ. Як розподіляються кошти у "Нафтогазі"

Ціна на газ. Як розподіляються кошти у "Нафтогазі"

З роздрібної ціни на газ близько 70% потрапляє в бюджет.
Четвер, 14 лютого 2019, 00:20

Про це свідчать розрахунки НАК "Нафтогаз України", представлені в презентації "Чи потрібен українцям дешевий газ?".

Так, за даними НАКу, держава забирає 5,91 грн з 8,55 грн на кожному проданому кубометрі. Тобто, 70% роздрібної ціни потрапляють у державний бюджет у вигляді податків та дивідендів.

Сюди входить: податок на додану вартість — 1,2 грн з кубометру, рента на видобуток газу — 1,85 грн, податок на прибуток — 0,65 грн, дивіденди — 2,21 грн.

 
Презентація НАК "Нафтогаз України"
Нафтогаз газ тарифи

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд нарахував "Нафтогазу" 2,5 мільярда пені 13 лютого 2019, 13:05
"Нафтогаз": як реформатори звільняються через реформи 12 лютого 2019, 10:30
Транзит газу після 2019 року: "Нафтогаз" знову відхилив умови "Газпрому" 11 лютого 2019, 20:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті