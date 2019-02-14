Ціна на газ. Як розподіляються кошти у "Нафтогазі"

Про це свідчать розрахунки НАК "Нафтогаз України", представлені в презентації "Чи потрібен українцям дешевий газ?".

Так, за даними НАКу, держава забирає 5,91 грн з 8,55 грн на кожному проданому кубометрі. Тобто, 70% роздрібної ціни потрапляють у державний бюджет у вигляді податків та дивідендів.

Сюди входить: податок на додану вартість — 1,2 грн з кубометру, рента на видобуток газу — 1,85 грн, податок на прибуток — 0,65 грн, дивіденди — 2,21 грн.