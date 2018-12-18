Інвестиційний форум Україна-ЄС З ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. ТРАНСЛЯЦІЯ

Стратегічні заходи щодо прискорення розвитку ринку та збільшення частки відновлюваної енергії у кінцевому обсязі енергоспоживання в Україні до 2020 року

Метою Форуму є поширення світового досвіду та досвіду ЄС щодо розвитку ринку відновлюваної енергії та визначення шляхів для прискорення розвитку ринку відновлюваної енергії в Україні.

Відновлювана енергія не тільки сприяє підвищенню рівня енергетичної безпеки і досягненню цілей щодо протидії змінам клімату, але забезпечує підтримку економічного розвитку і зростання у регіонах.

Саме тому вона є життєво важливою для майбутнього України в рамках глобального енергетичного ринку.