Як працює "єдине вікно" на одному з найкращих митних терміналів країни "Калинівка"

Місяць тому в Україні набув чинності закон про введення "єдиного вікна" на митниці. Нові норми послаблюють адміністративний тиск на бізнес та зменшують його фінансові витрати.

Для споживачів це означає більш швидке надходження товарів та можливість в стислі терміни отримати товари першої необхідності.

В Україні частка вантажів, що підлягає державному контролю та оформляться за принципом "єдиного вікна", становить 89% від загальної кількості митних оформлень, тому бізнес з нетерпінням чекав на нові правила.

Та чи діє на практиці обіцяне спрощення митних процедур?

Щоб вивчити це питання, автори статті відвідали митний термінал "Калинівка". Він працює з 2008 року. У 2015 році відбулися реконструкція та відкриття нового митного терміналу.

Тепер це один з найсучасніших комплексів в Україні, що має європейські стандарти обробки та обслуговування вантажів і транспортних засобів.

Митний термінал розташований на території логістичного центру "Калинівка" у Київській області (Васильківський район). Він надає послуги більш ніж 200 підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Рука господаря відчувається ще на в’їзді на територію логістичного центру: зелена впорядкована територія, сучасні будівлі, комфортні умови в адміністративних приміщеннях та кімнатах відпочинку для водіїв.

Площа зони митного контролю терміналу становить 24 тис кв м. Місце доставки товарів розраховане на 150 транспортних засобів. Складські приміщення — це 6 270 кв м, в тому числі склад тимчасового зберігання — 870 кв м, митний склад — 5 400 кв м (критий склад та відкритий майданчик для негабаритної техніки), офісні приміщення — 1 500 кв м.

Контрольно-пропускний пункт оснащений системою автоматичного зчитування номерних знаків транспортних засобів та системою зважування на сертифікованих 80-тонних електронних вагах.

Функціонують цілодобова охорона території із системою цілодобового відеоспостереження, безкоштовний Wi-Fi, є парковка для 120 легкових автомобілів та готель для водіїв.

Серед інших терміналів "Калинівку" виділяє наявність підрозділу Київської митниці ДФС, зручне географічне розташування на трасі Київ — Одеса, комплексний підхід до надання послуг, висококваліфікований персонал.

Як розповідає директор митного терміналу Сергій Гаман, у комплексі зосереджені всі служби, задіяні в процесі митного оформлення вантажів.

На питання про дієвість "єдиного вікна" Гаман відповідає, що запровадження законодавчих змін якісно змінило роботу.

"Ці зміни мають велике значення. Зменшилася кількість контрольних державних служб та кількість необхідних дозвільних документів. Це дозволило скоротити час проведення митного оформлення вантажів", — каже він.

Гаман додає, що термінал, яким він керує, — один з найпрогресивніших в країні, бо представництва всіх контрольних органів зібрані під одним дахом.

"Протягом місяця ми бачимо прискорення митних формальностей та зменшення часу при декларуванні та випуску товарів у вільний обіг, — говорить він. — Це стало можливим завдяки скороченню кількості дозвільних документів, запровадженню електронного документообігу, скасуванню екологічного, радіологічного та санітарно-епідеміологічного контролю, оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України".

Функціонуванням "єдиного вікна" задоволені і представники брокерських структур. За роки роботи на митному терміналі "Калинівка" брокери звикли до професійної, швидкої та злагодженої роботи, а тепер вони отримали ще й економію часу.

"Безумовним позитивом є скорочення кількості дозволів державних контрольних органів, що отримуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Зокрема, нема необхідності отримувати відмітки щодо проходження санітарно-епідеміологічного, радіологічного та екологічного видів контролю", — говорить декларант митної брокерської компанії Олександр Бардін.

Сергій Гаман уточнює, що на даний час відсоток електронних митних декларацій підприємств становить 99%.

Учасники ринку визнають, що "єдине вікно" — це імплементація передового світового досвіду та важливий антикорупційний крок в роботі митниці. На прикладі митного терміналу "Калинівка" цей механізм справді ефективний.

Додаткова інформація. На автотрасі "Київ — Одеса" у селищі Калинівка відкрили новий митний термінал