Women in tech: як жінки змінюють світ технологій

З'ясували, як працюється жінкам в ІТ-компаніях в Україні та світі, і чому нові кар'єрні можливості для жінок вигідні всім. (рос)

В октябре 2018 года в штате Калифорния был принят закон: в состав советов директоров публичных компаний должна входить хотя бы одна женщина. Подобные требования есть в некоторых европейских странах. Так, в Норвегии не менее 40% совета директоров публичных компаний составляют женщины.

Закон вызвал бурное обсуждение. Общественность разделилась на тех, кто радостно поддержал нововведение, и на лагерь оппонентов, которые против искусственного вмешательства властей в дела бизнеса.

Вдохновляющие примеры

Когда говорят об инноваторах в мире технологий, в первую очередь вспоминают выдающихся мужчин. Однко вклад женщин тоже значительный, без них современный технологический мир был бы совсем иным. Вот лишь некоторые женщины, которые изменили технологическую сферу.

Ада Лавлейс — британская математик, автор описания вычислительной машины Чарльза Бэббиджа и первой программы для нее. Она читается первым в мире программистом. В ее честь назван язык программирования Ada.

Шерил Сэндберг — первая женщина — член совета директоров Facebook, IT-предпринимательница, исполнительный директор Facebook с 2008 года. Вирджиния Рометти — первая женщина-руководитель IBM, председатель совета директоров, генеральный директор компании.

Сьюзен Войчицки — главный исполнительный директор YouTube, экс-вице-президент Google по рекламе и одна из первых сотрудниц корпорации. Урсула Бернс — экс-гендиректор Xerox, возглавляет совет директоров телекоммуникационной группы VEON, член совета директоров Uber.

Сообщество внутри сообщества

Если изучить карьерный путь выдающихся женщин в технологиях, то оказывается, что главными препятствиями оказывались недостаток связей и недоверие к женщине-специалисту со стороны и мужчин, и женщин.

Поэтому так важно развивать сообщество женщин в сферах IT и STEM (science, technology, engineering, mathematics), в частности — в Украине.

Такое комьюнити поможет обмениваться профессиональным опытом и знаниями, искать менторов, обучаться на личных примерах и внедрять ролевые модели успешных женщин в IT. Построение комьюнити способствует генерации новых идей, созданию проектов, привлечению инвестиций.

Есть три основные пути для тех, кто выбирает технологии как сферу деятельности: стать инвестором или работать в инвестфонде, основать свой IT-проект, построить корпоративную карьеру в технологической компании.

Венчурные капиталистки

В 2017 году количество женщин в венчурном инвестировании ощутимо возросло. Женщин-партнеров привлекли ведущие инвестиционные компании Union Square Ventures и First Round Capital.

По версии Business Insider, топ-30 венчурных капиталисток мира в 2018 возглавляют Карин Кляйн, партнер в Bloomberg Beta, Джоан Уилсон, бизнес-ангел в Gotham Gal Ventures, Дебора Джексон, основатель и гендиректор Plum Alley, и Лорел Тоуби, управляющий партнер в Supernode Ventures.

В Украине женщина-партнер инвестиционного фонда — также не редкость. Однако инвестфонда или клуба инвесторов формата "женщины для женщин" пока нет. Хотя подобные инициативы функционируют по всему миру.

Среди них — сообщество женщин-бизнес-ангелов в Сан-Диего Hera Fund, которое инвестирует в проекты женщин-предпринимательниц. Golden Seeds — фонд, который вкладывает в бизнесы женщин-основательниц. IOME — инвесторское партнерство женщин-директоров из региона Персидского залива.

"Опыт показывает, что уровень профессионализма инвестора не зависит от гендерной принадлежности. В 130 компаниях портфеля TA Ventures много женщин с потрясающей экспертизой, работать с ними — большая честь.

В команде фонда, в том числе на топовых позициях, есть женщины, которые своим профессионализмом доказали, что заслуживают этих должностей. Другой вопрос — стереотипы, из-за которых многие женщины, особенно в Украине, пока мало верят в себя, а потому не идут в ИТ-бизнес.

Нужно больше говорить о карьерных возможностях для женщин, чтобы они осознавали: в бизнесе их ждут — при условии, что они готовы инвестировать в свое образование, искать профессиональные связи", — считает управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко.

Основательницы стартапов

Исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group показало, что стартапы, основанные женщинами, генерируют больше прибыли, чем компании с фаундерами-мужчинами. На основе данных 350 стартапов из акселератора MassChallenge аналитики выяснили: женщины-основатели более эффективно используют инвестиции и раньше делают стартап прибыльным.

В украинском стартап-сообществе девушек-фаундеров относительно немного, хотя процент "женских" стартапов меняется в зависимости от сферы.

"Пятый год мое агентство занимается пиаром технологического бизнеса, при этом весь менеджмент у нас — женский. Но если говорить о количестве женщин в индустрии, среди наших клиентов примерно у 10% компаний были женщины-фаундеры или руководительницы топ-уровня.

Думаю, это связано с "синдромом самозванца": девушки мысленно обесценивают свои достижения и экспертизу, поэтому не претендуют на более высокие должности, не решаются открыть свой бизнес.

Я сама сталкиваюсь с этим и заставляю себя смотреть на объективные признаки: KPI выполнены? Выполнены. Фидбек от клиентов хороший? Хороший. Значит, я все делаю правильно, а неуверенность — только в голове.

По общению со знакомыми из индустрии я знаю, что эта проблема типична для женщин. Неуверенность "съедает" ресурсы, которые стоило бы потратить на развитие своего бизнеса. Поэтому я за то, чтобы поднимать тему women in tech, напоминая женщинам, что важен не пол, а достижения", — считает CEO и фаундер агентства SLOVA Tech PR Верослава Новосильная.

Карьера для женщин в IT

По данным зарплатных опросов DOU и проекта "Портрет ИT-специалиста", женщин в ИT-сфере из года в год становится все больше: с 2011 года доля девушек выросла с 7% до 20%. При этом в 2018 году из новых специалистов отрасли 26% — женщины. Вероятно, такая тенденция будет сохраняться.

"Если посмотреть, как выглядела ИT-индустрия 10-15 лет назад, то это преимущественно были мужчины-программисты. Процент женщин был небольшой, и они в основном занимались тестированием ПО.

С тех пор ситуация сильно изменилась. Появилось много новых ролей: и дизайнеры, и бизнес-аналитики, и координаторы проектов, программ или релизов, также появились новые технологии. Женщин стало гораздо больше во всех направлениях, хотя их по-прежнему меньшинство.

В GlobalLogic нет стереотипов касательно женщин, очень много женщин в менеджменте, многие успешнее мужчин-руководителей. Из пяти топ-менеджеров по инжинирингу в украинской части нашей компании — две женщины, и это уже неплохой показатель для такого уровня менеджмента", — говорит вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Юлия Дубовая.

Чтобы начать карьеру в корпорации, Дубовая советует просматривать вакансии на сайте компании и отправлять резюме. Даже если подходящей вакансии нет, хорошего инженера могут взять "предиктивно".

Специалистам без опыта стоит обратить внимание на курсы на базе компаний, где лучших студентов работодатели "разбирают" уже в процессе обучения.

Дубовая рекомендует выбирать карьеру в корпорации тем, кто любит планирование и распределение зон ответственности. Это вариант для тех, кому важны стабильность, репутация компании, возможность развития.

Стартап она считает местом для тех, кто "горит" идеей и готов работать 24/7, чтобы сделать свой продукт. Дубовая предупреждает, что в стартапе сложно сохранить work-life balance, хотя в стартапах есть и преимущества.

"В Украине много амбициозных девушек. В корпорациях женщины не могут себя проявить в полной мере. Я счастлива, что мы создали благоприятную среду, в которой женщины могут профессионально развиваться.

Наш стартап не специально начинался как женская компания. Первые партнеры и сотрудники были девушками. После того, как все вокруг начали обращать на это внимание и подчеркивать, что мы женский стартап, у нас даже возникла идея собрать полностью женскую команду.

Сейчас в команде 13 человек, из них только пять мужчин. Хотя это далеко от равной пропорции, мы не поддерживаем идею жестких квот рабочих мест для женщин и мужчин. Думаю, нет универсальной формулы для создания команды. Гендерный баланс важен, но самое главное — успех проекта", — считает Даша Лосева, СЕО стартапа Myhelix, который создает генетические тесты.

Проекты, открывающие возможности для женщин

Тема карьерных возможностей для женщин становится все более популярной. Появляются социальные и бизнес-инициативы, которые помогают девушкам реализоваться в ИT. Вот несколько полезных проектов, работающих в Украине. Читайте також Еволюція IT-ринку: як українські компанії виростають до R&D-центрів Спорт вже не той. Як технології змінюють життя спортсменів та уболівальників Все буде fintech: чи програють банки війну новим сервісам

Women Who Code — международная некоммерческая организация, которая стремится помочь женщинам строить карьеру в технологических сферах.

Инициатива предоставляет бесплатные ресурсы для обучения, выдает гранты и стипендии, проводит конкурсы и награждения за профессиональные достижения. Организация проводит офлайн-митапы, в том числе в Украине.

WTech — клуб для женщин-руководителей и инвесторов из ИT-сектора. Клуб проводит ежемесячные встречи для участниц, чтобы познакомить женщин-инвесторов и предпринимательниц для сотрудничества. Первая встреча закрытого клуба состоится 1 ноября в ЦУМ Киев.

European Women in VC — сообщество женщин-инвесторов европейских стран. Это совместная инициатива женщин из Польши, Чехии, Болгарии, Украины, Эстонии, Словении и Венгрии.

Technovation Ukraine — сообщество профессионалов, цель которого — вдохновить и поддержать женщин из сферы ИT. Команда организовывает митапы, хакатоны и лекции для девушек, которые строят карьеру в отрасли.

"Дівчата STEM" — проект, призванный преодолеть гендерные стереотипы при выборе профессии. Миссия проекта — помочь девушкам поверить в свои силы и в возможность построить карьеру в STEM.

He For She в украинском ИT

Вовлечение женщин в ИТ-сферу влияет на общий рост индустрии.

"Гендерный паритет в бизнесе — не только этический или моральный вопрос, но и экономический. Согласно исследованию McKinsey, к 2025 году глобальный ВВП может возрасти на 12 трлн долл, если продвигать гендерное равенство", — говорит соучредитель Honeypot и 2018 Women in Tech Index Эмма Трейси.

"Количество digital-предпринимателей женского пола неуклонно растет, но критически не хватает успешных ролевых моделей. Виктория Тигипко является самым успешным венчурным инвестором в стране, Екатерина Костарева основала одну из топовых CRM-систем в мире. Нужно это показывать другим.

В моей компании десять лет назад было 10% женщин, сегодня — 45%. Статистика говорит сама за себя. У женщин обычно выше уровень английского, а это must have", — делится CEO компании Weblium Давид Браун.

Перспективы женщин в технологической отрасли понимает большинство прогрессивных руководителей, и Украина — не исключение.

"Женщины на Западе более эмансипированы, чем в Украине, во всех сферах. Украина в этом плане становится все более "западной", и это здорово. К счастью, у женщин появляется все больше возможностей для реализации, и ИT — не исключение", — говорит ко-фаундер monobank Дмитрий Дубилет.

Согласно исследованию McKinsey Global Institute, поддержка гендерного равенства в бизнесе прибавит к мировому ВВП 12 трлн долл. Это значит, что гендерное неравенство — не только социальная проблема, это серьезный вызов для мировой экономики в целом.